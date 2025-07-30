Рейтинг@Mail.ru
Единый налоговый счет 2025: что это, как использовать для оплаты налогов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/edinyj-nalogovyj-schet-2032454871.html
Один для всех: что такое единый налоговый счет и как его использовать
Единый налоговый счет 2025: что это, как использовать для оплаты налогов
Один для всех: что такое единый налоговый счет и как его использовать
Единый налоговый счет — одно из главных нововведений последних лет в сфере налогов. Что это такое, как происходит оплата через ЕНС, плюсы и минусы счета — в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:42:00+03:00
2025-07-30T19:42:00+03:00
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898809578_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_2d97c460b8ccc267077db803f43d6349.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Единый налоговый счет — одно из главных нововведений последних лет в сфере налогов. Что это такое, как происходит оплата через ЕНС, плюсы и минусы счета — в материале РИА Новости.Единый налоговый счетДо 1 января 2023 года россиянам для уплаты налогов приходилось заполнять несколько платежных поручений. Теперь же деньги вносятся одной суммой на ЕНС. После этого — автоматически распределяются на необходимые платежи на основании поданных деклараций и уведомлений.Руководитель Адыгейского регионального отделения Независимого профсоюза "Новый Труд" Азамат Берзегов дополняет, что помимо налогов, внесенные средства могут быть направлены на уплату штрафов, пеней и платежей в Единый социальный фонд.Зачем нуженГлавное преимущество — упрощение для налогового администрирования. “Больше нет необходимости запоминать и вводить отдельные реквизиты для каждого налога при его оплате. Достаточно лишь своевременно, в установленный для каждого налога срок, внести причитающуюся сумму на единый налоговый счет, единым налоговым платежом”, — говорит ведущий юрист ЕЮС Алексей Тарасов.Обладателями единого налогового счета стали все категории налогоплательщиков: и физлица, и индивидуальные предприниматели, а также различные компании и организации.Научный сотрудник ИНП РАН и основатель Martyniuk Consulting Group (MCG) Эдуард Мартынюк перечисляет еще несколько плюсов системы:Как пользоватьсяПо словам председателя Комитета МТПП по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства Павла Авдеева, для эффективного использования единого налогового счета предпринимателям и физическим лицам достаточно действовать по следующему алгоритму:Как узнать баланс ЕНСВсе просто: достаточно войти в личный кабинет на сайте ФНС и выбрать соответствующий раздел.“Там отображается текущее состояние счета, а также доступны функции формирования платежных поручений и заказа справки о состоянии расчетов. В личном кабинете вы сразу увидите, есть ли задолженность (отрицательный остаток) либо переплата (положительный остаток)”, — говорит Эдуард Мартынюк.Сальдо ЕНС“Сальдо единого налогового счета представляет собой разницу между поступившими на счет средствами и начисленными налогами, сборами и прочими обязательными платежами”, — говорит Азамат Берзегов.Такое сальдо может быть:Распределение налогов в ЕНССредства, находящиеся на едином налоговом счете, списываются автоматически, но в определенном порядке, который описывает Азамат Берзегов:“Если на едином налоговом счете после списания средств образовался остаток, его возможно вернуть на личный банковский счет налогоплательщика в любой срок или оставить средства на едином налоговом счете для их будущего зачета в счет будущих начислений”, — объясняет Алексей Тарасов.Единый налоговый счет для ИПГраждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, также могут пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет единый налоговый счет. Причем он будет включать не только обязательства, напрямую связанные с предпринимательской деятельностью, но и личные.“Согласно статье 11.3 НК РФ, совокупный размер обязательств налогоплательщика складывается из данных налоговой отчетности, а также других документов (если таковые имеются) — уведомлений о рассчитанных суммах, решений ИФНС об отсрочке или рассрочке и судебных решений”, — дополняет Азамат Берзегов.Плюсы и минусы ЕНССреди основных преимуществ перехода на единый налоговый счет эксперты выделяют:Говоря об основных минусах системы, Павел Авдеев выделяет следующие пункты:Мнение экспертаНаучный сотрудник ИНП РАН и основатель Martyniuk Consulting Group (MCG) Эдуард Мартынюк:
https://ria.ru/20250730/bankrotstvo-1600141843.html
https://ria.ru/20250730/bezrabotnye-1599982658.html
https://ria.ru/20250626/vyplaty-1733188155.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898809578_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6aa69bae182d72fe3b3e7603048f9888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)

Один для всех: что такое единый налоговый счет и как его использовать

CC0 / / Налоговый счет
Налоговый счет - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
CC0 / /
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Единый налоговый счет — одно из главных нововведений последних лет в сфере налогов. Что это такое, как происходит оплата через ЕНС, плюсы и минусы счета — в материале РИА Новости.
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Банкротство физических лиц в 2025 году: порядок, стоимость и последствия
Вчера, 19:19

Единый налоговый счет

До 1 января 2023 года россиянам для уплаты налогов приходилось заполнять несколько платежных поручений. Теперь же деньги вносятся одной суммой на ЕНС. После этого — автоматически распределяются на необходимые платежи на основании поданных деклараций и уведомлений.
Руководитель Адыгейского регионального отделения Независимого профсоюза "Новый Труд" Азамат Берзегов дополняет, что помимо налогов, внесенные средства могут быть направлены на уплату штрафов, пеней и платежей в Единый социальный фонд.
  • “Важный момент: открывать такой ЕНС отдельно не нужно — единый счет автоматически доступен всем, у кого есть идентификационный номер налогоплательщика. Проверить баланс можно в личном кабинете или при обращении в налоговую инспекцию”.

Зачем нужен

Главное преимущество — упрощение для налогового администрирования. “Больше нет необходимости запоминать и вводить отдельные реквизиты для каждого налога при его оплате. Достаточно лишь своевременно, в установленный для каждого налога срок, внести причитающуюся сумму на единый налоговый счет, единым налоговым платежом”, — говорит ведущий юрист ЕЮС Алексей Тарасов.
Обладателями единого налогового счета стали все категории налогоплательщиков: и физлица, и индивидуальные предприниматели, а также различные компании и организации.
Научный сотрудник ИНП РАН и основатель Martyniuk Consulting Group (MCG) Эдуард Мартынюк перечисляет еще несколько плюсов системы:
  1. 1.
    ЕНС упрощает расчеты: все налоги оплачиваются одним платежом, а ФНС сама распределяет средства, что сокращает число платежей, экономит время и уменьшает риск ошибок.
  2. 2.
    В личном кабинете можно увидеть весь перечень обязательств и общий баланс, что помогает избежать просрочек, штрафов и ситуации, когда по одному налогу переплата, а по другому недоимка — излишек сразу перекрывает долг.
  3. 3.
    Ускорен и возврат переплаты: деньги обещают вернуть за день после заявления. При грамотном использовании ЕНС облегчает жизнь и налогоплательщикам, и налоговым органам.

Как пользоваться

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
По словам председателя Комитета МТПП по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства Павла Авдеева, для эффективного использования единого налогового счета предпринимателям и физическим лицам достаточно действовать по следующему алгоритму:
  1. 1.
    В первую очередь — подключиться к Личному кабинету налогоплательщика на официальном сайте Федеральной налоговой службы России (ФНС).
  2. 2.
    После этого стоит уточнить реквизиты Единого налогового счета для внесения платежей.
  3. 3.
    Затем — перечислять необходимые суммы согласно установленным срокам уплаты налогов и сборов.
  4. 4.
    Регулярно проверяйте сальдо Единого налогового счета, чтобы удостовериться в достаточности средств для покрытия текущих обязательств.

Как узнать баланс ЕНС

Все просто: достаточно войти в личный кабинет на сайте ФНС и выбрать соответствующий раздел.
“Там отображается текущее состояние счета, а также доступны функции формирования платежных поручений и заказа справки о состоянии расчетов. В личном кабинете вы сразу увидите, есть ли задолженность (отрицательный остаток) либо переплата (положительный остаток)”, — говорит Эдуард Мартынюк.
  • Если описанный выше способ проверки баланса ЕНС по той или иной причине недоступен, налогоплательщик может запросить справку о состоянии единого налогового счета.
  • Документ выдается по запросу: его можно получить за пять рабочих дней, после личного обращения в инспекцию или заказав через кабинет налогоплательщика.
Посетитель и сотрудница в центре занятости населения Моя работа на улице Щепкина в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Как встать на биржу труда в 2025 году: пошаговая инструкция
Вчера, 19:41

Сальдо ЕНС

“Сальдо единого налогового счета представляет собой разницу между поступившими на счет средствами и начисленными налогами, сборами и прочими обязательными платежами”, — говорит Азамат Берзегов.
Такое сальдо может быть:
  • положительным: в том случае, если после оплаты остались средства;
  • отрицательным: когда внесенных средств оказалось недостаточно для погашения всех начисленных обязательств;
  • нулевым: когда все начисления были полностью оплачены.

Распределение налогов в ЕНС

Средства, находящиеся на едином налоговом счете, списываются автоматически, но в определенном порядке, который описывает Азамат Берзегов:
  1. 1.
    Погашается недоимка по НДФЛ, начиная с наиболее раннего момента ее возникновения;
  2. 2.
    Затем направляются средства на текущие платежи по НДФЛ с момента наступления обязанности по его перечислению налоговым агентом;
  3. 3.
    После этого погашается недоимка по иным налогам, сборам и страховым взносам (также начиная с наиболее раннего момента ее возникновения);
  4. 4.
    Далее средства распределяются на другие налоги, авансовые платежи, сборы и текущие платежи по страховым взносам с момента возникновения обязанности по их уплате;
  5. 5.
    В последнюю очередь покрываются пени, проценты и штрафы.
“Если на едином налоговом счете после списания средств образовался остаток, его возможно вернуть на личный банковский счет налогоплательщика в любой срок или оставить средства на едином налоговом счете для их будущего зачета в счет будущих начислений”, — объясняет Алексей Тарасов.

Единый налоговый счет для ИП

Граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, также могут пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет единый налоговый счет. Причем он будет включать не только обязательства, напрямую связанные с предпринимательской деятельностью, но и личные.
“Согласно статье 11.3 НК РФ, совокупный размер обязательств налогоплательщика складывается из данных налоговой отчетности, а также других документов (если таковые имеются) — уведомлений о рассчитанных суммах, решений ИФНС об отсрочке или рассрочке и судебных решений”, — дополняет Азамат Берзегов.

Плюсы и минусы ЕНС

© Depositphotos.com / SergPoznanskiyМужчина подписывает документы
Мужчина подписывает документы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Depositphotos.com / SergPoznanskiy
Мужчина подписывает документы. Архивное фото
Среди основных преимуществ перехода на единый налоговый счет эксперты выделяют:
  1. 1.
    сокращение количества разнообразных платежных документов, которые в прошлом нередко приходилось заполнять налогоплательщикам;
  2. 2.
    снижение административных издержек, которые связаны с ведением бухгалтерии;
  3. 3.
    риск столкнуться с технической задолженностью из-за неверно заполненных платежных документов заметно снижается.
Говоря об основных минусах системы, Павел Авдеев выделяет следующие пункты:
  1. 1.
    потеря гибкости в управлении налоговыми платежами, поскольку система автоматически определяет назначение платежа;
  2. 2.
    сложности при отслеживании раздельных категорий платежей, а также связанные с идентификацией назначения отдельной транзакции;
  3. 3.
    риск появления негативного сальдо, если были внесены неверные расчеты;
  4. 4.
    излишняя прозрачность (актуально для некоторых ИП).

Мнение эксперта

Научный сотрудник ИНП РАН и основатель Martyniuk Consulting Group (MCG) Эдуард Мартынюк:
  • “Идея ЕНС правильная — она минимизирует рутинные платежи и снижает риск технических ошибок.
  • Однако новая система потребует от бизнеса и граждан большего внимания к учету: надо дисциплинированно отправлять уведомления и регулярно проверять сальдо.
  • Если научиться этим двум вещам, ЕНС действительно станет удобным и сэкономит время; игнорировать же новые правила опасно – недоимка появится быстрее, чем раньше”.
Мама с детьми - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Выплаты многодетным семьям в 2025: какие существуют и как их оформить
26 июня, 18:31
 
РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала