Один для всех: что такое единый налоговый счет и как его использовать
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Единый налоговый счет — одно из главных нововведений последних лет в сфере налогов. Что это такое, как происходит оплата через ЕНС, плюсы и минусы счета — в материале РИА Новости.
Единый налоговый счет
До 1 января 2023 года россиянам для уплаты налогов приходилось заполнять несколько платежных поручений. Теперь же деньги вносятся одной суммой на ЕНС. После этого — автоматически распределяются на необходимые платежи на основании поданных деклараций и уведомлений.
Руководитель Адыгейского регионального отделения Независимого профсоюза "Новый Труд" Азамат Берзегов дополняет, что помимо налогов, внесенные средства могут быть направлены на уплату штрафов, пеней и платежей в Единый социальный фонд.
- “Важный момент: открывать такой ЕНС отдельно не нужно — единый счет автоматически доступен всем, у кого есть идентификационный номер налогоплательщика. Проверить баланс можно в личном кабинете или при обращении в налоговую инспекцию”.
Зачем нужен
Главное преимущество — упрощение для налогового администрирования. “Больше нет необходимости запоминать и вводить отдельные реквизиты для каждого налога при его оплате. Достаточно лишь своевременно, в установленный для каждого налога срок, внести причитающуюся сумму на единый налоговый счет, единым налоговым платежом”, — говорит ведущий юрист ЕЮС Алексей Тарасов.
Обладателями единого налогового счета стали все категории налогоплательщиков: и физлица, и индивидуальные предприниматели, а также различные компании и организации.
Научный сотрудник ИНП РАН и основатель Martyniuk Consulting Group (MCG) Эдуард Мартынюк перечисляет еще несколько плюсов системы:
- 1.ЕНС упрощает расчеты: все налоги оплачиваются одним платежом, а ФНС сама распределяет средства, что сокращает число платежей, экономит время и уменьшает риск ошибок.
- 2.В личном кабинете можно увидеть весь перечень обязательств и общий баланс, что помогает избежать просрочек, штрафов и ситуации, когда по одному налогу переплата, а по другому недоимка — излишек сразу перекрывает долг.
- 3.Ускорен и возврат переплаты: деньги обещают вернуть за день после заявления. При грамотном использовании ЕНС облегчает жизнь и налогоплательщикам, и налоговым органам.
Как пользоваться
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По словам председателя Комитета МТПП по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства Павла Авдеева, для эффективного использования единого налогового счета предпринимателям и физическим лицам достаточно действовать по следующему алгоритму:
- 1.В первую очередь — подключиться к Личному кабинету налогоплательщика на официальном сайте Федеральной налоговой службы России (ФНС).
- 2.После этого стоит уточнить реквизиты Единого налогового счета для внесения платежей.
- 3.Затем — перечислять необходимые суммы согласно установленным срокам уплаты налогов и сборов.
- 4.Регулярно проверяйте сальдо Единого налогового счета, чтобы удостовериться в достаточности средств для покрытия текущих обязательств.
Как узнать баланс ЕНС
Все просто: достаточно войти в личный кабинет на сайте ФНС и выбрать соответствующий раздел.
“Там отображается текущее состояние счета, а также доступны функции формирования платежных поручений и заказа справки о состоянии расчетов. В личном кабинете вы сразу увидите, есть ли задолженность (отрицательный остаток) либо переплата (положительный остаток)”, — говорит Эдуард Мартынюк.
- Если описанный выше способ проверки баланса ЕНС по той или иной причине недоступен, налогоплательщик может запросить справку о состоянии единого налогового счета.
- Документ выдается по запросу: его можно получить за пять рабочих дней, после личного обращения в инспекцию или заказав через кабинет налогоплательщика.
Сальдо ЕНС
“Сальдо единого налогового счета представляет собой разницу между поступившими на счет средствами и начисленными налогами, сборами и прочими обязательными платежами”, — говорит Азамат Берзегов.
Такое сальдо может быть:
- положительным: в том случае, если после оплаты остались средства;
- отрицательным: когда внесенных средств оказалось недостаточно для погашения всех начисленных обязательств;
- нулевым: когда все начисления были полностью оплачены.
Распределение налогов в ЕНС
Средства, находящиеся на едином налоговом счете, списываются автоматически, но в определенном порядке, который описывает Азамат Берзегов:
- 1.Погашается недоимка по НДФЛ, начиная с наиболее раннего момента ее возникновения;
- 2.Затем направляются средства на текущие платежи по НДФЛ с момента наступления обязанности по его перечислению налоговым агентом;
- 3.После этого погашается недоимка по иным налогам, сборам и страховым взносам (также начиная с наиболее раннего момента ее возникновения);
- 4.Далее средства распределяются на другие налоги, авансовые платежи, сборы и текущие платежи по страховым взносам с момента возникновения обязанности по их уплате;
- 5.В последнюю очередь покрываются пени, проценты и штрафы.
“Если на едином налоговом счете после списания средств образовался остаток, его возможно вернуть на личный банковский счет налогоплательщика в любой срок или оставить средства на едином налоговом счете для их будущего зачета в счет будущих начислений”, — объясняет Алексей Тарасов.
Единый налоговый счет для ИП
Граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, также могут пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет единый налоговый счет. Причем он будет включать не только обязательства, напрямую связанные с предпринимательской деятельностью, но и личные.
“Согласно статье 11.3 НК РФ, совокупный размер обязательств налогоплательщика складывается из данных налоговой отчетности, а также других документов (если таковые имеются) — уведомлений о рассчитанных суммах, решений ИФНС об отсрочке или рассрочке и судебных решений”, — дополняет Азамат Берзегов.
Плюсы и минусы ЕНС
© Depositphotos.com / SergPoznanskiyМужчина подписывает документы
© Depositphotos.com / SergPoznanskiy
Мужчина подписывает документы. Архивное фото
Среди основных преимуществ перехода на единый налоговый счет эксперты выделяют:
- 1.сокращение количества разнообразных платежных документов, которые в прошлом нередко приходилось заполнять налогоплательщикам;
- 2.снижение административных издержек, которые связаны с ведением бухгалтерии;
- 3.риск столкнуться с технической задолженностью из-за неверно заполненных платежных документов заметно снижается.
Говоря об основных минусах системы, Павел Авдеев выделяет следующие пункты:
- 1.потеря гибкости в управлении налоговыми платежами, поскольку система автоматически определяет назначение платежа;
- 2.сложности при отслеживании раздельных категорий платежей, а также связанные с идентификацией назначения отдельной транзакции;
- 3.риск появления негативного сальдо, если были внесены неверные расчеты;
- 4.излишняя прозрачность (актуально для некоторых ИП).
Мнение эксперта
Научный сотрудник ИНП РАН и основатель Martyniuk Consulting Group (MCG) Эдуард Мартынюк:
- “Идея ЕНС правильная — она минимизирует рутинные платежи и снижает риск технических ошибок.
- Однако новая система потребует от бизнеса и граждан большего внимания к учету: надо дисциплинированно отправлять уведомления и регулярно проверять сальдо.
- Если научиться этим двум вещам, ЕНС действительно станет удобным и сэкономит время; игнорировать же новые правила опасно – недоимка появится быстрее, чем раньше”.