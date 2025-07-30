https://ria.ru/20250730/edinyj-nalogovyj-schet-2032454871.html

Один для всех: что такое единый налоговый счет и как его использовать

Единый налоговый счет 2025: что это, как использовать для оплаты налогов

Один для всех: что такое единый налоговый счет и как его использовать

Единый налоговый счет — одно из главных нововведений последних лет в сфере налогов. Что это такое, как происходит оплата через ЕНС, плюсы и минусы счета — в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T19:42:00+03:00

2025-07-30T19:42:00+03:00

2025-07-30T19:42:00+03:00

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Единый налоговый счет — одно из главных нововведений последних лет в сфере налогов. Что это такое, как происходит оплата через ЕНС, плюсы и минусы счета — в материале РИА Новости.Единый налоговый счетДо 1 января 2023 года россиянам для уплаты налогов приходилось заполнять несколько платежных поручений. Теперь же деньги вносятся одной суммой на ЕНС. После этого — автоматически распределяются на необходимые платежи на основании поданных деклараций и уведомлений.Руководитель Адыгейского регионального отделения Независимого профсоюза "Новый Труд" Азамат Берзегов дополняет, что помимо налогов, внесенные средства могут быть направлены на уплату штрафов, пеней и платежей в Единый социальный фонд.Зачем нуженГлавное преимущество — упрощение для налогового администрирования. “Больше нет необходимости запоминать и вводить отдельные реквизиты для каждого налога при его оплате. Достаточно лишь своевременно, в установленный для каждого налога срок, внести причитающуюся сумму на единый налоговый счет, единым налоговым платежом”, — говорит ведущий юрист ЕЮС Алексей Тарасов.Обладателями единого налогового счета стали все категории налогоплательщиков: и физлица, и индивидуальные предприниматели, а также различные компании и организации.Научный сотрудник ИНП РАН и основатель Martyniuk Consulting Group (MCG) Эдуард Мартынюк перечисляет еще несколько плюсов системы:Как пользоватьсяПо словам председателя Комитета МТПП по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства Павла Авдеева, для эффективного использования единого налогового счета предпринимателям и физическим лицам достаточно действовать по следующему алгоритму:Как узнать баланс ЕНСВсе просто: достаточно войти в личный кабинет на сайте ФНС и выбрать соответствующий раздел.“Там отображается текущее состояние счета, а также доступны функции формирования платежных поручений и заказа справки о состоянии расчетов. В личном кабинете вы сразу увидите, есть ли задолженность (отрицательный остаток) либо переплата (положительный остаток)”, — говорит Эдуард Мартынюк.Сальдо ЕНС“Сальдо единого налогового счета представляет собой разницу между поступившими на счет средствами и начисленными налогами, сборами и прочими обязательными платежами”, — говорит Азамат Берзегов.Такое сальдо может быть:Распределение налогов в ЕНССредства, находящиеся на едином налоговом счете, списываются автоматически, но в определенном порядке, который описывает Азамат Берзегов:“Если на едином налоговом счете после списания средств образовался остаток, его возможно вернуть на личный банковский счет налогоплательщика в любой срок или оставить средства на едином налоговом счете для их будущего зачета в счет будущих начислений”, — объясняет Алексей Тарасов.Единый налоговый счет для ИПГраждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, также могут пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет единый налоговый счет. Причем он будет включать не только обязательства, напрямую связанные с предпринимательской деятельностью, но и личные.“Согласно статье 11.3 НК РФ, совокупный размер обязательств налогоплательщика складывается из данных налоговой отчетности, а также других документов (если таковые имеются) — уведомлений о рассчитанных суммах, решений ИФНС об отсрочке или рассрочке и судебных решений”, — дополняет Азамат Берзегов.Плюсы и минусы ЕНССреди основных преимуществ перехода на единый налоговый счет эксперты выделяют:Говоря об основных минусах системы, Павел Авдеев выделяет следующие пункты:Мнение экспертаНаучный сотрудник ИНП РАН и основатель Martyniuk Consulting Group (MCG) Эдуард Мартынюк:

https://ria.ru/20250730/bankrotstvo-1600141843.html

https://ria.ru/20250730/bezrabotnye-1599982658.html

https://ria.ru/20250626/vyplaty-1733188155.html

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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)