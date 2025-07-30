https://ria.ru/20250730/edinyj-nalogovyj-platezh-2032454059.html

Единый налоговый платеж: что это такое и как заплатить в 2025 году

Единый налоговый платеж 2025: что это, сумма, сроки оплаты

Единый налоговый платеж: что это такое и как заплатить в 2025 году

Российские компании, ИП и физлица оплачивают налоги, штрафы и страховые взносы с помощью единого налогового платежа. Что это такое, плюсы и минусы ЕНП — в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T19:38:00+03:00

2025-07-30T19:38:00+03:00

2025-07-30T19:41:00+03:00

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские компании, ИП и физлица оплачивают налоги, штрафы и страховые взносы с помощью единого налогового платежа. Что это такое, плюсы и минусы ЕНП — в материале РИА Новости.Единый налоговый платежНовый механизм уплаты налогов для юридических и физических лиц ввели в России с 1 января 2023 года. Соответствующий изменения были внесены в Федеральный закон № 263-ФЗ, по которому все страховые взносы и налоги полагается платить через единый налоговый счет, а вместо нескольких платежных поручений вносить средства при помощи единого налогового платежа.“Не стоит путать единый налоговый платеж с каким-либо новым налогом. Это лишь удобная система оплаты существующих обязательств, — говорит Елена Зайцева, финансовый директор digital-агентства “Интериум”. — Можно даже сказать, что ЕНП — это, фактически, предоплата или копилка. Перечисленную на единый налоговый счет сумму Федеральная налоговая служба самостоятельно распределяет по всем обязательствам плательщика в порядке установленного приоритета. Это значительно упрощает расчеты, снижает число ошибок, а также сводить к минимуму риск просрочек”.Схема работы на ЕНПОбъясняет управляющий партнер “Консалтинговой компании "2Б Диалог” Борис Богоутдинов:По словам руководителя отдела сопровождения клиентов по кредитам и долгам компании "Финансово-правовой альянс" Евгения Боднар, юрлица и индивидуальные предприниматели обязаны подавать уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов.“Положительное сальдо можно вернуть или зачесть в счет других налогов. Делается это через заявление, поданное через личный кабинет или на бумаге”, — уточняет Елена Зайцева.Способы уплаты ЕНПСуществует несколько способов уплаты единого налогового платежа, из которых каждый налогоплательщик может выбрать самый удобный и комфортный. Так, средства можно внести:Реквизиты для ЕНП“Вне зависимости от того, в каком регионе был поставлен на учет или находится объект налогообложения, все платежи поступают на единый счет Федерального казначейства”, — говорит доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.На сайте Федеральной налоговой службы указаны следующие реквизиты для ЕНП:Уведомление о ЕНППодается лишь в том случае, если речь идет об авансовых платежах, по которым декларация приходит позже, нежели сам срок уплаты соответствующего налога.“К этой категории относятся имущественные налоги организации, страховые взносы, НДФЛ, УСНО, ЕСХН. При этом одного уведомления достаточно для всех авансов, причем его можно оформить сразу на несколько периодов, — объясняет председатель Комитета МТПП по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства Павел Авдеев. — Формировать и отправлять уведомление удобнее через учетную (бухгалтерскую) систему или при помощи личного кабинета налогоплательщика”.Доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков:Юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова:Плюсы и минусы ЕНПВведение единого налогового платежа имеет ряд значимых преимуществ.“Большой плюс ЕНП в том, что теперь очевидно, есть ли недостача или переплата по налогам либо все оплачено тютелька-в-тютельку. Это отражается в трех показателях: положительное, отрицательное или нулевое сальдо. Ранее было так, что по одному налогу могла быть переплата, по другому недостача, а в итоге вообще было непонятно, нужно ли что-то доплачивать и как "перекинуть" излишне уплаченное туда, где денег не хватило”, — говорит Евгения Боднар.Три плюса от адвоката Артема Багдасаряна:Выделяют эксперты и несколько негативных сторон.Еще один минус — необходимость контролировать состояние своего счета.“Хотя ФНС обязуется уведомлять налогоплательщиков о состоянии счетов и размере существующей задолженности, от технических сбоев или задержек в обработке платежей никто не застрахован. Поэтому рекомендуется регулярно проверять состояние своего личного кабинета на сайте ФНС, чтобы убедиться в своевременности и точности расчета налогов”, — говорит Павел Авдеев.“Помните, что любые ошибки в платежке при ЕНП критичны. Если будет указан неверный счет, БИК или КБК, средства не поступят, а обязательство не будет исполнено, — предупреждает Елена Зайцева. — Также нужно учитывать, что не все платежи входят в ЕНП. Например, госпошлины без исполнительного доку-мента и НДФЛ с патентных иностранцев необходимо по-прежнему перечислять отдельно”.Мнение экспертаАдвокат Артем Багдасарян:“Введение единого налогового платежа — шаг к цифровизации и централизации налогового администрирования. Однако на практике ЕНП требует от налогоплательщиков большей дисциплины и внимательности. Особенно это касается малого и среднего бизнеса, где за расчеты часто отвечает единственный бухгалтер.Управляющий партнер “Консалтинговой компании "2Б Диалог” Борис Богоутдинов:“На мой взгляд, ЕНП отлично работает, если у вас все в порядке с расчетами и нет долгов. Но если структура бизнеса сложная, периодически возникают кассовые разрывы или несколько режимов налогообложения, то важно регулярно проверять уведомления из ФНС и контролировать, как именно распределяются деньги. В целом — идея хорошая, но автоматизация требует внимательности и самодисциплины”.

https://ria.ru/20230831/nalogi-1893425194.html

https://ria.ru/20250703/nalog-2026842733.html

https://ria.ru/20250730/bankrotstvo-1600141843.html

https://ria.ru/20250630/gosduma-2026187952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, ндс, компания, ип