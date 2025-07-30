Единый налоговый платеж: что это такое и как заплатить в 2025 году
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские компании, ИП и физлица оплачивают налоги, штрафы и страховые взносы с помощью единого налогового платежа. Что это такое, плюсы и минусы ЕНП — в материале РИА Новости.
Единый налоговый платеж
Новый механизм уплаты налогов для юридических и физических лиц ввели в России с 1 января 2023 года. Соответствующий изменения были внесены в Федеральный закон № 263-ФЗ, по которому все страховые взносы и налоги полагается платить через единый налоговый счет, а вместо нескольких платежных поручений вносить средства при помощи единого налогового платежа.
© Depositphotos.com / nito103Расчет
© Depositphotos.com / nito103
Расчет
“Не стоит путать единый налоговый платеж с каким-либо новым налогом. Это лишь удобная система оплаты существующих обязательств, — говорит Елена Зайцева, финансовый директор digital-агентства “Интериум”. — Можно даже сказать, что ЕНП — это, фактически, предоплата или копилка. Перечисленную на единый налоговый счет сумму Федеральная налоговая служба самостоятельно распределяет по всем обязательствам плательщика в порядке установленного приоритета. Это значительно упрощает расчеты, снижает число ошибок, а также сводить к минимуму риск просрочек”.
Схема работы на ЕНП
Объясняет управляющий партнер “Консалтинговой компании "2Б Диалог” Борис Богоутдинов:
- 1.Налогоплательщик — будь то организация, ИП или физлицо — перечисляет одну общую сумму на специальный единый казначейский счет ФНС.
- 2.При этом не нужно указывать КБК, тип налога или срок уплаты — налоговая сама распределяет средства в порядке очередности: сначала пени и штрафы, затем налоги с ближайшими сроками уплаты.
- 3.Единый налоговый счет для каждого налогоплательщика открывается автоматически, для этого не нужно дополнительно заполнять какие-либо документы.
Единый налоговый счет-2023: как платить налоги и сдавать отчетность
31 августа 2023, 17:01
По словам руководителя отдела сопровождения клиентов по кредитам и долгам компании "Финансово-правовой альянс" Евгения Боднар, юрлица и индивидуальные предприниматели обязаны подавать уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов.
- Документ нужен для того, чтобы ФНС могла правильно определить критерии "авторазноски" единого налогового платежа.
- По общему правилу уведомление подается не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты сбора, а сам ЕНП — не позднее 28-го числа месяца.
- Если после уплаты всех налогов и взносов на счете остались средства, они будут использованы для оплаты в следующем периоде.
“Положительное сальдо можно вернуть или зачесть в счет других налогов. Делается это через заявление, поданное через личный кабинет или на бумаге”, — уточняет Елена Зайцева.
Способы уплаты ЕНП
Существует несколько способов уплаты единого налогового платежа, из которых каждый налогоплательщик может выбрать самый удобный и комфортный. Так, средства можно внести:
- 1.при личном посещении банка, используя соответствующее платежное поручение;
- 2.через онлайн-банк, уточнив необходимые реквизиты;
- 3.через личный кабинет налогоплательщика на портале ФНС;
- 4.при помощи приложения “Мой налог” (данный способ подходит для самозанятых граждан);
- 5.через портал госуслуг, в МФЦ или при помощи операторов электронного документооборота.
Реквизиты для ЕНП
“Вне зависимости от того, в каком регионе был поставлен на учет или находится объект налогообложения, все платежи поступают на единый счет Федерального казначейства”, — говорит доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.
На сайте Федеральной налоговой службы указаны следующие реквизиты для ЕНП:
- Наименование банка получателя средств — ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула;
- БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) — 017003983;
- № счета банка получателя средств — 40102810445370000059;
- Получатель — Казначейство России (ФНС России);
- Номер казначейского счета — 03100643000000018500;
- ИНН получателя средств — 7727406020;
- КПП получателя средств — 770801001.
Уведомление о ЕНП
Подается лишь в том случае, если речь идет об авансовых платежах, по которым декларация приходит позже, нежели сам срок уплаты соответствующего налога.
“К этой категории относятся имущественные налоги организации, страховые взносы, НДФЛ, УСНО, ЕСХН. При этом одного уведомления достаточно для всех авансов, причем его можно оформить сразу на несколько периодов, — объясняет председатель Комитета МТПП по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства Павел Авдеев. — Формировать и отправлять уведомление удобнее через учетную (бухгалтерскую) систему или при помощи личного кабинета налогоплательщика”.
Доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков:
- “Отдельно стоит отметить, что если сумма налога равна нулю, уведомление не требуется. Также важно помнить, что представление уведомлений после предоставления декларации не требуется, так как вся информация уже содержится в отчетности”.
Юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова:
- “Не надо подавать уведомления об НДС, налоге на прибыль и авансовых платежах по нему, а также относительно взносов за третий месяц квартала, налоге по УСН за год, водном налоге. Не требуют уведомления НДПИ, АУСН, туристический налог и налог на прибыль с дивидендов и с доходов нерезидентов за март, июнь и сентябрь, а также штрафы и пени”.
Плюсы и минусы ЕНП
Введение единого налогового платежа имеет ряд значимых преимуществ.
“Большой плюс ЕНП в том, что теперь очевидно, есть ли недостача или переплата по налогам либо все оплачено тютелька-в-тютельку. Это отражается в трех показателях: положительное, отрицательное или нулевое сальдо. Ранее было так, что по одному налогу могла быть переплата, по другому недостача, а в итоге вообще было непонятно, нужно ли что-то доплачивать и как "перекинуть" излишне уплаченное туда, где денег не хватило”, — говорит Евгения Боднар.
Три плюса от адвоката Артема Багдасаряна:
- 1.Упрощение документооборота: больше нет необходимости формировать отдельные платежки по каждому налогу и страховым взносам.
- 2.Снижение рисков ошибок: меньше шансов указать неверный КБК или назначение платежа.
- 3.Гибкость: внести средства можно заранее, и платеж автоматически зачтется при наступлении срока.
© Depositphotos.com / Erwin Wodicka - wodicka@aon.atЖенщина проверяет счета
© Depositphotos.com / Erwin Wodicka - wodicka@aon.at
Женщина проверяет счета
Выделяют эксперты и несколько негативных сторон.
- “Самый главный минус — вы не можете выбрать, что оплатить в первую очередь.
- ФНС по умолчанию сначала гасит пени и штрафы, потом налоги.
- Если вдруг есть старая недоимка, о которой вы не знали, деньги уйдут туда — и может не хватить на текущие обязательства.
- А если что-то пошло не так — нужно писать заявление, ждать перераспределения, и это занимает время”, — отмечает Борис Богоутдинов.
Еще один минус — необходимость контролировать состояние своего счета.
“Хотя ФНС обязуется уведомлять налогоплательщиков о состоянии счетов и размере существующей задолженности, от технических сбоев или задержек в обработке платежей никто не застрахован. Поэтому рекомендуется регулярно проверять состояние своего личного кабинета на сайте ФНС, чтобы убедиться в своевременности и точности расчета налогов”, — говорит Павел Авдеев.
“Помните, что любые ошибки в платежке при ЕНП критичны. Если будет указан неверный счет, БИК или КБК, средства не поступят, а обязательство не будет исполнено, — предупреждает Елена Зайцева. — Также нужно учитывать, что не все платежи входят в ЕНП. Например, госпошлины без исполнительного доку-мента и НДФЛ с патентных иностранцев необходимо по-прежнему перечислять отдельно”.
Мнение эксперта
Адвокат Артем Багдасарян:
“Введение единого налогового платежа — шаг к цифровизации и централизации налогового администрирования. Однако на практике ЕНП требует от налогоплательщиков большей дисциплины и внимательности. Особенно это касается малого и среднего бизнеса, где за расчеты часто отвечает единственный бухгалтер.
- Основная рекомендация: подавать уведомление о предстоящих обязательствах. Это снижает риск, что налоговая направит средства не туда, куда планировалось.
- Кроме того, важно вести собственный учет и не полагаться вслепую на то распределение, которое осуществляет ФНС.
- Также бизнесу стоит пересмотреть внутренние регламенты взаимодействия с банком, бухгалтерией и налоговой — чтобы своевременно отслеживать движения средств и уведомления от ИФНС.
- Помните, что ЕНП — удобный инструмент, но лишь при грамотном использовании. Но без учета всех нюансов он может стать источником проблем, вплоть до блокировки расчетных счетов и штрафов за неуплату”.
Управляющий партнер “Консалтинговой компании "2Б Диалог” Борис Богоутдинов:
“На мой взгляд, ЕНП отлично работает, если у вас все в порядке с расчетами и нет долгов. Но если структура бизнеса сложная, периодически возникают кассовые разрывы или несколько режимов налогообложения, то важно регулярно проверять уведомления из ФНС и контролировать, как именно распределяются деньги. В целом — идея хорошая, но автоматизация требует внимательности и самодисциплины”.