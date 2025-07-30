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В Москве ограничат движение транспорта по Садовому кольцу 2 и 3 августа - РИА Новости, 30.07.2025
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11:41 30.07.2025 (обновлено: 11:42 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/dvizhenie--2032312826.html
В Москве ограничат движение транспорта по Садовому кольцу 2 и 3 августа
В Москве ограничат движение транспорта по Садовому кольцу 2 и 3 августа - РИА Новости, 30.07.2025
В Москве ограничат движение транспорта по Садовому кольцу 2 и 3 августа
Движение транспорта по Садовому кольцу ограничат 2 и 3 августа в столице в связи с проведением велофестиваля, сообщается на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:41:00+03:00
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садовое кольцо (москва)
москва
общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Движение транспорта по Садовому кольцу ограничат 2 и 3 августа в столице в связи с проведением велофестиваля, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Второго и третьего августа временно закроют для транспорта Садовое кольцо и ряд соседних с ним улиц. Это связано с проведением Московского ночного велофестиваля", - говорится в сообщении. Отмечается, что 31 июля с 00.01 мск до окончания мероприятия будет запрещена парковка на Зубовской улице — от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, а также на Большой Пироговской улице — от улицы Еланского до Зубовской улицы. Также с 00.01 мск 1 августа до 17.00 мск 2 августа на тех же участках закроют по одной полосе в каждом направлении движения. С 17.00 мск 2 августа и до финала велофестиваля по этим улицам проезд запрещен. Помимо этого, с 20.30 мск 2 августа до 01.00 мск 3 августа Садовое кольцо будет недоступно для проезда, как и часть Зубовской улицы — от Дашкова переулка до Садового кольца. Кроме того, в это же время нельзя подъехать к ряду объектов: к Парку Горького со стороны улицы Крымский Вал; к торгово-развлекательному центру "Атриум" и Курскому вокзалу; к Московскому академическому театру сатиры со стороны Большой Садовой улицы; к торгово-деловому комплексу "Смоленский пассаж" со стороны Смоленской площади; к торгово-развлекательному центру "Павелецкая плаза".
https://realty.ria.ru/20250729/moskva-2032070381.html
https://ria.ru/20250728/moskva-2031839574.html
садовое кольцо (москва)
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садовое кольцо (москва), москва, общество
Садовое кольцо (Москва), Москва, Общество
В Москве ограничат движение транспорта по Садовому кольцу 2 и 3 августа

Движение по Садовому кольцу ограничат 2 и 3 августа в Москве из-за велофестиваля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по Садовому кольцу в Москве
Автомобили едут по Садовому кольцу в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили едут по Садовому кольцу в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Движение транспорта по Садовому кольцу ограничат 2 и 3 августа в столице в связи с проведением велофестиваля, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Второго и третьего августа временно закроют для транспорта Садовое кольцо и ряд соседних с ним улиц. Это связано с проведением Московского ночного велофестиваля", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 31 июля с 00.01 мск до окончания мероприятия будет запрещена парковка на Зубовской улице — от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, а также на Большой Пироговской улице — от улицы Еланского до Зубовской улицы.
Также с 00.01 мск 1 августа до 17.00 мск 2 августа на тех же участках закроют по одной полосе в каждом направлении движения. С 17.00 мск 2 августа и до финала велофестиваля по этим улицам проезд запрещен.
Помимо этого, с 20.30 мск 2 августа до 01.00 мск 3 августа Садовое кольцо будет недоступно для проезда, как и часть Зубовской улицы — от Дашкова переулка до Садового кольца. Кроме того, в это же время нельзя подъехать к ряду объектов: к Парку Горького со стороны улицы Крымский Вал; к торгово-развлекательному центру "Атриум" и Курскому вокзалу; к Московскому академическому театру сатиры со стороны Большой Садовой улицы; к торгово-деловому комплексу "Смоленский пассаж" со стороны Смоленской площади; к торгово-развлекательному центру "Павелецкая плаза".
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Садовое кольцо (Москва)МоскваОбщество
 
 
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