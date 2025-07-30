https://ria.ru/20250730/dvizhenie--2032312826.html

В Москве ограничат движение транспорта по Садовому кольцу 2 и 3 августа

В Москве ограничат движение транспорта по Садовому кольцу 2 и 3 августа - РИА Новости, 30.07.2025

В Москве ограничат движение транспорта по Садовому кольцу 2 и 3 августа

Движение транспорта по Садовому кольцу ограничат 2 и 3 августа в столице в связи с проведением велофестиваля, сообщается на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T11:41:00+03:00

2025-07-30T11:41:00+03:00

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садовое кольцо (москва)

москва

общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Движение транспорта по Садовому кольцу ограничат 2 и 3 августа в столице в связи с проведением велофестиваля, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Второго и третьего августа временно закроют для транспорта Садовое кольцо и ряд соседних с ним улиц. Это связано с проведением Московского ночного велофестиваля", - говорится в сообщении. Отмечается, что 31 июля с 00.01 мск до окончания мероприятия будет запрещена парковка на Зубовской улице — от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, а также на Большой Пироговской улице — от улицы Еланского до Зубовской улицы. Также с 00.01 мск 1 августа до 17.00 мск 2 августа на тех же участках закроют по одной полосе в каждом направлении движения. С 17.00 мск 2 августа и до финала велофестиваля по этим улицам проезд запрещен. Помимо этого, с 20.30 мск 2 августа до 01.00 мск 3 августа Садовое кольцо будет недоступно для проезда, как и часть Зубовской улицы — от Дашкова переулка до Садового кольца. Кроме того, в это же время нельзя подъехать к ряду объектов: к Парку Горького со стороны улицы Крымский Вал; к торгово-развлекательному центру "Атриум" и Курскому вокзалу; к Московскому академическому театру сатиры со стороны Большой Садовой улицы; к торгово-деловому комплексу "Смоленский пассаж" со стороны Смоленской площади; к торгово-развлекательному центру "Павелецкая плаза".

https://realty.ria.ru/20250729/moskva-2032070381.html

https://ria.ru/20250728/moskva-2031839574.html

садовое кольцо (москва)

москва

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садовое кольцо (москва), москва, общество