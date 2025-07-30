В Киеве раскрыли, какой новый ультиматум Трамп поставил Зеленскому
Дубинский: Трамп поставил Зеленскому ультиматум по увольнению Ермака
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил Владимиру Зеленскому ультиматум по увольнению главы офиса президента Андрея Ермака, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
Депутат утверждает, что на Украине принимает решение не Зеленский, а Ермак, с котором команда Трампа не хочет иметь дело.
Депутат утверждает, что на Украине принимает решение не Зеленский, а Ермак, с котором команда Трампа не хочет иметь дело.
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"Поэтому зеленскому предоставлен выбор - или убрать Ермака, <...> или уйти вместе с ним", — говорится в публикации.
Накануне пресс-бюро СВР сообщило, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену Владимира Зеленского. В ней участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом.
Накануне пресс-бюро СВР сообщило, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену Владимира Зеленского. В ней участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом.
Как отметили в СВР, соглашение о смене Зеленского проливает свет на подоплеку его попытки ограничить полномочия украинских антикоррупционных структур.
* Признан в России террористом и экстремистом.
* Признан в России террористом и экстремистом.