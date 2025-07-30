https://ria.ru/20250730/dubinskiy-2032305566.html

В Киеве раскрыли, какой новый ультиматум Трамп поставил Зеленскому

В Киеве раскрыли, какой новый ультиматум Трамп поставил Зеленскому - РИА Новости, 30.07.2025

В Киеве раскрыли, какой новый ультиматум Трамп поставил Зеленскому

Президент США Дональд Трамп поставил Владимиру Зеленскому ультиматум по увольнению главы офиса президента Андрея Ермака, написал депутат Верховной рады... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T11:01:00+03:00

2025-07-30T11:01:00+03:00

2025-07-30T11:01:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил Владимиру Зеленскому ультиматум по увольнению главы офиса президента Андрея Ермака, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. Депутат утверждает, что на Украине принимает решение не Зеленский, а Ермак, с котором команда Трампа не хочет иметь дело. "Поэтому зеленскому предоставлен выбор - или убрать Ермака, <...> или уйти вместе с ним", — говорится в публикации. Накануне пресс-бюро СВР сообщило, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену Владимира Зеленского. В ней участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом.Как отметили в СВР, соглашение о смене Зеленского проливает свет на подоплеку его попытки ограничить полномочия украинских антикоррупционных структур.* Признан в России террористом и экстремистом.

https://ria.ru/20250730/tramp-2032295003.html

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в мире, сша, украина, андрей ермак, дональд трамп, владимир зеленский