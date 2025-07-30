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Shaman предупредил о мошенниках, создавших сайт от его имени - РИА Новости, 30.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:15 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/dronov-2032296826.html
Shaman предупредил о мошенниках, создавших сайт от его имени
Shaman предупредил о мошенниках, создавших сайт от его имени - РИА Новости, 30.07.2025
Shaman предупредил о мошенниках, создавших сайт от его имени
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) предупредил о том, что неизвестные собирают от его имени материалы якобы для видеоклипа о российских военных, и... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:15:00+03:00
2025-07-30T10:15:00+03:00
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россия
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) предупредил о том, что неизвестные собирают от его имени материалы якобы для видеоклипа о российских военных, и попросил не поддаваться на эту провокацию. "Внимание! Фейк и провокация! Я не собираю материалы для видеоклипа о российских военных!" - написал он в своем Telegram-канале. По словам артиста, кто-то создал сайт, собирает видео и деньги на помощь армии РФ, используя его имя и имена его команды, чтобы вызвать доверие у россиян. "Но объявление построено так, как будто кто-то собирает "фото и видео с участием военных и техники с достоверными деталями" для сопоставления этих данных с реальными расположениями наших бойцов", - добавил он. Shaman призвал ничего не присылать по этому адресу, обращаться к официальным источникам и быть бдительными.
https://ria.ru/20250722/peterburg-2030557462.html
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россия, происшествия
Культура, Россия, Происшествия
Shaman предупредил о мошенниках, создавших сайт от его имени

Shaman предупредил, что не собирает материалы для якобы видеоклипа о военных РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на концерте в Crocus City Hall в Москве
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на концерте в Crocus City Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на концерте в Crocus City Hall в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) предупредил о том, что неизвестные собирают от его имени материалы якобы для видеоклипа о российских военных, и попросил не поддаваться на эту провокацию.
"Внимание! Фейк и провокация! Я не собираю материалы для видеоклипа о российских военных!" - написал он в своем Telegram-канале.
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По словам артиста, кто-то создал сайт, собирает видео и деньги на помощь армии РФ, используя его имя и имена его команды, чтобы вызвать доверие у россиян.
"Но объявление построено так, как будто кто-то собирает "фото и видео с участием военных и техники с достоверными деталями" для сопоставления этих данных с реальными расположениями наших бойцов", - добавил он.
Shaman призвал ничего не присылать по этому адресу, обращаться к официальным источникам и быть бдительными.
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