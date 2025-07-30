https://ria.ru/20250730/deputaty-2032369929.html

Депутаты Рады перед голосованием по НАБУ требуют гарантий защиты, пишут СМИ

Депутаты Рады перед голосованием по НАБУ требуют гарантий защиты, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2025

Депутаты Рады перед голосованием по НАБУ требуют гарантий защиты, пишут СМИ

Депутаты Верховной рады, ранее голосовавшие за сокращение полномочий национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:31:00+03:00

2025-07-30T14:31:00+03:00

2025-07-30T14:31:00+03:00

в мире

сша

украина

вашингтон (штат)

руслан стефанчук

спиридон килинкаров

дональд трамп

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутаты Верховной рады, ранее голосовавшие за сокращение полномочий национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), требуют гарантий защиты от возможных преследований со стороны властей после восстановления полномочий упомянутых ведомств, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Собеседники издания в правоохранительных кругах подтверждают, что депутаты, голосовавшие за сокращение полномочий НАБУ, накануне завтрашнего голосования за их восстановление стремятся получить гарантии, что бюро и САП после этого не начнут их активно преследовать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Источники, близкие к офису Зеленского, как передает издание, утверждают, что еще до голосования были готовы обвинения в отношении шести депутатов партии "Слуга народа" "о незаконном обогащении и недостоверном декларировании". О каких именно депутатах идет речь, не уточняется. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".

https://ria.ru/20250730/miting--2032306464.html

https://ria.ru/20250728/ermak-2031922050.html

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