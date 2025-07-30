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В МИД контролируют дело экс-бойца рижского ОМОН
В МИД контролируют дело экс-бойца рижского ОМОН - РИА Новости, 30.07.2025
В МИД контролируют дело экс-бойца рижского ОМОН
МИД РФ держит на особом контроле дело бывшего бойца рижского ОМОН Константина Никулина, приговоренного в Литве к пожизненному заключению, заявила официальный... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:30:00+03:00
2025-07-30T18:30:00+03:00
2025-07-30T18:30:00+03:00
россия
литва
рига
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. МИД РФ держит на особом контроле дело бывшего бойца рижского ОМОН Константина Никулина, приговоренного в Литве к пожизненному заключению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Константин Никулин был незаконно осужден в Литве в рамках крайне политизированного дела. При этом были допущены многочисленные нарушения как в части оценки фактических обстоятельств дела, так и юридической квалификации", - заявила Захарова на своей пресс-конференции. Она напомнила, что никаких реальных доказательств вины Никулина предъявлено не было, не были учтены также свидетельские показания. "Защита прав Константина Никулина ведется на постоянной основе во взаимодействии с его адвокатами. Вопрос находится на особом контроле МИД нашей страны, нашего посольства в Литве... Продолжаем оказывать необходимое консульско-правовое содействие", - отметила Захарова. Российские компетентные ведомства неоднократно обращались с вопросом о переводе Никулина для отбывания наказания в Россию, добавила представитель МИД РФ. "Литовская сторона отказала в этом", - сообщила Захарова. Бывший сотрудник рижского ОМОН Константин Никулин был задержан в Риге в 2007 году по подозрению в участии в нападении на КПП "Мядининкай" в июле 1991 года на границе Литвы и Белоруссии. Тогда погибли семь сотрудников КПП. В 2011 году он был осужден пожизненно.
https://ria.ru/20250730/zakharova-2032388564.html
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россия, литва, рига, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Литва, Рига, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД контролируют дело экс-бойца рижского ОМОН
Захарова: МИД держит на особом контроле дело экс-бойца рижского ОМОН Никулина