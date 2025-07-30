https://ria.ru/20250730/delo-2032343917.html

СМИ: НАБУ приостановило расследование дела экс-вице-премьера Чернышова

СМИ: НАБУ приостановило расследование дела экс-вице-премьера Чернышова - РИА Новости, 30.07.2025

СМИ: НАБУ приостановило расследование дела экс-вице-премьера Чернышова

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приостановило расследование эпизода дела против экс-вице-премьера Украины Алексея Чернышева из-за принятого... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:23:00+03:00

2025-07-30T13:23:00+03:00

2025-07-30T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приостановило расследование эпизода дела против экс-вице-премьера Украины Алексея Чернышева из-за принятого закона, ограничивающего независимость НАБУ, сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, НАБУ расследовала эпизод по оформлению на должности в компанию "Нафтогаз Украины" охраны и домашнего персонала Чернышова в то время, когда он возглавлял компанию. Эти должности предусматривали бронь от мобилизации и зарплату не менее 300 тысяч гривен (7,1 тысячи долларов). "Этот эпизод о "трудоустройстве" в "Нафтогаз" упоминался в постановлении суда, согласно которому у Чернышева в июне состоялись обыски. Однако в связи с принятием закона, который ликвидировал независимость антикоррупционных органов, НАБУ приостановили расследование этого эпизода", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Зеркала недели". Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 июня предъявило Чернышову обвинение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Спустя несколько дней суд в Киеве назначил ему залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов) в качестве меры пресечения. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.

https://ria.ru/20250725/sbu-2031432264.html

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