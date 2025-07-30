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В Чувашии завели дело на семь человек из-за подставных ДТП
В Чувашии завели дело на семь человек из-за подставных ДТП - РИА Новости, 30.07.2025
В Чувашии завели дело на семь человек из-за подставных ДТП
Уголовное дело возбуждено на семерых жителей Чувашии, занимавшихся мошенничеством в сфере страхования, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:43:00+03:00
2025-07-30T13:43:00+03:00
2025-07-30T13:43:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на семерых жителей Чувашии, занимавшихся мошенничеством в сфере страхования, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, в период с марта 2022 года по август 2024 года подозреваемые неоднократно инсценировали дорожно-транспортные происшествия с умышленным столкновением автомобилей, после чего предоставляли в страховые организации документы, содержащие заведомо ложные сведения о наступлении страховых случаев в результате ДТП и размерах страховых возмещений. В результате злоумышленники необоснованно получили страховые выплаты на сумму более 1,7 миллиона рублей. "Уголовное дело возбуждено в отношении семи жителей республики. В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в совершении пяти эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении СУСК. Следователи устанавливают подробные обстоятельства произошедшего, в том числе возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии завели дело на семь человек из-за подставных ДТП
В Чувашии семь человек подозреваются в мошенничестве в сфере страхования