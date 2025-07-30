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В прибрежных зонах Чили отменили занятия в школах из-за угрозы цунами
В прибрежных зонах Чили отменили занятия в школах из-за угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025
В прибрежных зонах Чили отменили занятия в школах из-за угрозы цунами
Власти Чили отменили занятия в школах в прибрежных зонах из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке, сообщило министерство образования. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:51:00+03:00
2025-07-30T10:51:00+03:00
2025-07-30T10:51:00+03:00
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чили
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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Власти Чили отменили занятия в школах в прибрежных зонах из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке, сообщило министерство образования. "Сообщается о приостановке на среду, 30 июля, занятий во всех образовательных учреждениях в прибрежных зонах от региона Ариса и Паринакота (север страны - ред) до Лос-Лагос (центральная часть - ред)", - отметило ведомство. Также приостановлена работа детских садов. Национальная служба Чили по предупреждению и реагированию на катастрофы сохраняет режим угрозы из-за возможного цунами. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7. Была объявлена угроза цунами.
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в мире, чили, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Чили, Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
В прибрежных зонах Чили отменили занятия в школах из-за угрозы цунами
В Чили закрыли школы из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке