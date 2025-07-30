https://ria.ru/20250730/chili-2032303800.html

В прибрежных зонах Чили отменили занятия в школах из-за угрозы цунами

В прибрежных зонах Чили отменили занятия в школах из-за угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025

В прибрежных зонах Чили отменили занятия в школах из-за угрозы цунами

Власти Чили отменили занятия в школах в прибрежных зонах из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке, сообщило министерство образования. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:51:00+03:00

2025-07-30T10:51:00+03:00

2025-07-30T10:51:00+03:00

в мире

чили

камчатка

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996460802_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_a6bf0a299a7c36e2e684b41de00300e8.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Власти Чили отменили занятия в школах в прибрежных зонах из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке, сообщило министерство образования. "Сообщается о приостановке на среду, 30 июля, занятий во всех образовательных учреждениях в прибрежных зонах от региона Ариса и Паринакота (север страны - ред) до Лос-Лагос (центральная часть - ред)", - отметило ведомство. Также приостановлена работа детских садов. Национальная служба Чили по предупреждению и реагированию на катастрофы сохраняет режим угрозы из-за возможного цунами. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7. Была объявлена угроза цунами.

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032300141.html

чили

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чили, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области