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В прибрежных зонах Чили отменили занятия в школах из-за угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025
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10:51 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/chili-2032303800.html
В прибрежных зонах Чили отменили занятия в школах из-за угрозы цунами
В прибрежных зонах Чили отменили занятия в школах из-за угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025
В прибрежных зонах Чили отменили занятия в школах из-за угрозы цунами
Власти Чили отменили занятия в школах в прибрежных зонах из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке, сообщило министерство образования. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:51:00+03:00
2025-07-30T10:51:00+03:00
в мире
чили
камчатка
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Власти Чили отменили занятия в школах в прибрежных зонах из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке, сообщило министерство образования. "Сообщается о приостановке на среду, 30 июля, занятий во всех образовательных учреждениях в прибрежных зонах от региона Ариса и Паринакота (север страны - ред) до Лос-Лагос (центральная часть - ред)", - отметило ведомство. Также приостановлена работа детских садов. Национальная служба Чили по предупреждению и реагированию на катастрофы сохраняет режим угрозы из-за возможного цунами. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7. Была объявлена угроза цунами.
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032300141.html
чили
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в мире, чили, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Чили, Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
В прибрежных зонах Чили отменили занятия в школах из-за угрозы цунами

В Чили закрыли школы из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВолны на берегу
Волны на берегу - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Власти Чили отменили занятия в школах в прибрежных зонах из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке, сообщило министерство образования.
"Сообщается о приостановке на среду, 30 июля, занятий во всех образовательных учреждениях в прибрежных зонах от региона Ариса и Паринакота (север страны - ред) до Лос-Лагос (центральная часть - ред)", - отметило ведомство.
Также приостановлена работа детских садов.
Национальная служба Чили по предупреждению и реагированию на катастрофы сохраняет режим угрозы из-за возможного цунами.
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7. Была объявлена угроза цунами.
Цунами на пресном Курильском озере после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Землетрясение на камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере
Вчера, 10:29
 
В миреЧилиКамчаткаЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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