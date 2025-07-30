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В Черногории задержали россиянина по ордеру Интерпола - РИА Новости, 30.07.2025
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16:06 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/chernogorija-2032401611.html
В Черногории задержали россиянина по ордеру Интерпола
В Черногории задержали россиянина по ордеру Интерпола - РИА Новости, 30.07.2025
В Черногории задержали россиянина по ордеру Интерпола
Полиция Черногории задержала в среду по ордеру на международный розыск Интерпола гражданина России за мошенничество на сумму в 190 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:06:00+03:00
2025-07-30T16:06:00+03:00
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БЕЛГРАД, 30 июл – РИА Новости. Полиция Черногории задержала в среду по ордеру на международный розыск Интерпола гражданина России за мошенничество на сумму в 190 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Управления полиции МВД республики. "Сотрудники отделения безопасности (полиции – ред.) города Колашин, принимая меры по поиску и задержанию лиц в международном розыске, по оперативным данным Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола в Подгорице сегодня в Колашине задержали гражданина РФ Д.Д. 27 лет, ордер на международный розыск которого выдало НЦБ Интерпола в Москве… Он подозревается в том, что как директор предприятия в РФ нанес ущерб свыше 40 физическим лицам – российским гражданам, заключая с ними договоры на невыгодных условиях ради получения незаконной выгоды в размере свыше 190 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Задержанный разыскивается на основании запроса суда в Краснодаре для обеспечения его присутствия на процессе по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Задержанный будет передан судье-следователю для определения меры заключения перед экстрадицией, ожидается коммуникация правоохранительных органов Черногории и России "с целью его выдачи".
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в мире, россия, черногория, подгорица (город), интерпол
В мире, Россия, Черногория, Подгорица (город), Интерпол
В Черногории задержали россиянина по ордеру Интерпола

В Черногории задержали россиянина по ордеру Интерпола по делу о мошенничестве

© Фото : официальный аккаунт INTERPOL в FacebookЛоготип международной организация уголовной полиции – Интерпол
Логотип международной организация уголовной полиции – Интерпол - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : официальный аккаунт INTERPOL в Facebook
Логотип международной организация уголовной полиции – Интерпол. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 июл – РИА Новости. Полиция Черногории задержала в среду по ордеру на международный розыск Интерпола гражданина России за мошенничество на сумму в 190 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Управления полиции МВД республики.
"Сотрудники отделения безопасности (полиции – ред.) города Колашин, принимая меры по поиску и задержанию лиц в международном розыске, по оперативным данным Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола в Подгорице сегодня в Колашине задержали гражданина РФ Д.Д. 27 лет, ордер на международный розыск которого выдало НЦБ Интерпола в Москве… Он подозревается в том, что как директор предприятия в РФ нанес ущерб свыше 40 физическим лицам – российским гражданам, заключая с ними договоры на невыгодных условиях ради получения незаконной выгоды в размере свыше 190 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Задержанный разыскивается на основании запроса суда в Краснодаре для обеспечения его присутствия на процессе по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Задержанный будет передан судье-следователю для определения меры заключения перед экстрадицией, ожидается коммуникация правоохранительных органов Черногории и России "с целью его выдачи".
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