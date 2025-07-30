https://ria.ru/20250730/bespilotniki-2032275044.html

Пострадавших при уничтожении БПЛА в Брянской области нет

Пострадавших при уничтожении БПЛА в Брянской области нет - РИА Новости, 30.07.2025

Пострадавших при уничтожении БПЛА в Брянской области нет

Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T07:56:00+03:00

2025-07-30T07:56:00+03:00

2025-07-30T07:56:00+03:00

происшествия

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщало о трех уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Брянской области. "Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены три вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на местах

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)