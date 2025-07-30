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Пострадавших при уничтожении БПЛА в Брянской области нет
Пострадавших при уничтожении БПЛА в Брянской области нет - РИА Новости, 30.07.2025
Пострадавших при уничтожении БПЛА в Брянской области нет
Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T07:56:00+03:00
2025-07-30T07:56:00+03:00
2025-07-30T07:56:00+03:00
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщало о трех уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Брянской области. "Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены три вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на местах
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пострадавших при уничтожении БПЛА в Брянской области нет
При отражении ночной атаки дронов в Брянской области никто не пострадал