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Решение о запрете экспорта бензина из России будет зависеть от динамики цен - РИА Новости, 30.07.2025
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17:15 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/benzin-2032422368.html
Решение о запрете экспорта бензина из России будет зависеть от динамики цен
Решение о запрете экспорта бензина из России будет зависеть от динамики цен - РИА Новости, 30.07.2025
Решение о запрете экспорта бензина из России будет зависеть от динамики цен
Решение о возможном продлении запрета экспорта бензина из России на сентябрь будет приниматься исходя из динамики цен, сообщил журналистам замглавы Федеральной... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:15:00+03:00
2025-07-30T17:15:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Решение о возможном продлении запрета экспорта бензина из России на сентябрь будет приниматься исходя из динамики цен, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев. "Зависит от того, что будет происходить с биржевой ценой… Соответственно, будем смотреть, что происходит… О необходимости продлевать - будет приниматься решение правительства исходя из цены", - ответил он на вопрос о возможности продления эмбарго на экспорт бензина на сентябрь.
https://ria.ru/20250730/benzin-2032417294.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Решение о запрете экспорта бензина из России будет зависеть от динамики цен

Решение о запрете экспорта бензина из России на сентябрь зависит от динамики цен

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Решение о возможном продлении запрета экспорта бензина из России на сентябрь будет приниматься исходя из динамики цен, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.
"Зависит от того, что будет происходить с биржевой ценой… Соответственно, будем смотреть, что происходит… О необходимости продлевать - будет приниматься решение правительства исходя из цены", - ответил он на вопрос о возможности продления эмбарго на экспорт бензина на сентябрь.
Заправки - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
ФАС ожидает замедление темпов роста цен на бензин
Вчера, 16:56
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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