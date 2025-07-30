https://ria.ru/20250730/benzin-2032422368.html

Решение о запрете экспорта бензина из России будет зависеть от динамики цен

Решение о запрете экспорта бензина из России будет зависеть от динамики цен - РИА Новости, 30.07.2025

Решение о запрете экспорта бензина из России будет зависеть от динамики цен

Решение о возможном продлении запрета экспорта бензина из России на сентябрь будет приниматься исходя из динамики цен, сообщил журналистам замглавы Федеральной... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:15:00+03:00

2025-07-30T17:15:00+03:00

2025-07-30T17:15:00+03:00

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Решение о возможном продлении запрета экспорта бензина из России на сентябрь будет приниматься исходя из динамики цен, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев. "Зависит от того, что будет происходить с биржевой ценой… Соответственно, будем смотреть, что происходит… О необходимости продлевать - будет приниматься решение правительства исходя из цены", - ответил он на вопрос о возможности продления эмбарго на экспорт бензина на сентябрь.

https://ria.ru/20250730/benzin-2032417294.html

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2025

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)