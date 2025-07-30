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Вице-премьер Белоруссии назвал ошибкой служб запрет алтайской гречки - РИА Новости, 30.07.2025
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16:51 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/belorussiya-2032415950.html
Вице-премьер Белоруссии назвал ошибкой служб запрет алтайской гречки
Вице-премьер Белоруссии назвал ошибкой служб запрет алтайской гречки - РИА Новости, 30.07.2025
Вице-премьер Белоруссии назвал ошибкой служб запрет алтайской гречки
Вице-премьер Белоруссии Юрий Шулейко, находящийся с визитом в Барнауле, назвал ошибкой определенных служб запрет алтайской гречки в республике. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:51:00+03:00
2025-07-30T16:51:00+03:00
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белоруссия
алтайский край
барнаул
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БАРНАУЛ, 30 июл - РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Юрий Шулейко, находящийся с визитом в Барнауле, назвал ошибкой определенных служб запрет алтайской гречки в республике. В 2024 году гречка двух алтайских производителей - "Дары полей" и "Вега-инжиниринг" - попали под запрет в Белоруссии из-за того, что крупа разваривается дольше нормы на 4 минуты. В начале лета стало известно, что после переговоров между белорусским Госстандартом и российским Россельхознадзором эмбарго было снято. "Что касается гречки, я хочу сказать, это просто ошибка определённых служб. Не более того, мы гречку вашу любим", - заявил Шулейко и пожал руку губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Заместитель премьер-министра принял участие в заседании двусторонней комиссии по координации сотрудничества между Алтайским краем и Белоруссией, которое прошло в правительстве края. Он рассказал журналистам, что на заседании обсуждались темы взаимодействия в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки и гуманитарного сотрудничества
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в мире, белоруссия, алтайский край, барнаул
В мире, Белоруссия, Алтайский край, Барнаул
Вице-премьер Белоруссии назвал ошибкой служб запрет алтайской гречки

Шулейко: ошибкой определенных служб был запрет алтайской гречки в республике

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГречка
Гречка - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БАРНАУЛ, 30 июл - РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Юрий Шулейко, находящийся с визитом в Барнауле, назвал ошибкой определенных служб запрет алтайской гречки в республике.
В 2024 году гречка двух алтайских производителей - "Дары полей" и "Вега-инжиниринг" - попали под запрет в Белоруссии из-за того, что крупа разваривается дольше нормы на 4 минуты. В начале лета стало известно, что после переговоров между белорусским Госстандартом и российским Россельхознадзором эмбарго было снято.
"Что касается гречки, я хочу сказать, это просто ошибка определённых служб. Не более того, мы гречку вашу любим", - заявил Шулейко и пожал руку губернатору Алтайского края Виктору Томенко.
Заместитель премьер-министра принял участие в заседании двусторонней комиссии по координации сотрудничества между Алтайским краем и Белоруссией, которое прошло в правительстве края. Он рассказал журналистам, что на заседании обсуждались темы взаимодействия в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки и гуманитарного сотрудничества
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