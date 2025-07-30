https://ria.ru/20250730/beglov-2032444464.html

Беглов и Мединский обсудили поддержку патриотических творческих проектов

Беглов и Мединский обсудили поддержку патриотических творческих проектов - РИА Новости, 30.07.2025

Беглов и Мединский обсудили поддержку патриотических творческих проектов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и помощник президента РФ, председатель – первый секретарь Союза писателей России (СПР) Владимир Мединский обсудили... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T18:50:00+03:00

2025-07-30T18:50:00+03:00

2025-07-30T18:50:00+03:00

санкт-петербург

россия

владимир мединский

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и помощник президента РФ, председатель – первый секретарь Союза писателей России (СПР) Владимир Мединский обсудили поддержку патриотических творческих проектов и процесс объединения петербургских литераторов в рамках регионального отделения СПР, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "Петербург одним из первых в России начал консолидацию городского писательского сообщества. Объединение усилий творческих союзов будет способствовать сохранению и развитию богатейших литературных традиций Северной столицы. Одна из основных задач культурной политики Петербурга – создать достойные условия для нелегкого писательского труда. Важно предоставить нашим литераторам все возможности для активного участия в патриотическом воспитании молодежи", - сказал Беглов на встрече в Смольном, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что в апреле этого года было объявлено о слиянии двух крупнейших петербургских писательских организаций. Сейчас в Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России вступают члены Союза писателей Петербурга, который планирует прекратить свою деятельность в ближайшем будущем, сообщили в пресс-службе. "Несколько месяцев назад мы собирались в Смольном и приняли решение объединить два главных петербургских писательских союза. Хочу поблагодарить их руководителей и правительство Санкт-Петербурга за то, что это решение очень быстро было претворено в жизнь. Сейчас Петербург здесь опережает всю страну, находится в авангарде объединительного процесса. Со своей стороны, мы будем и дальше помогать питерским литераторам", – сказал Мединский, слова которого приводятся в сообщении. Как сообщила пресс-служба, также в среду в петербургском Доме книги он вручил членские билеты вновь вступившим в региональное отделение петербургским писателям, в том числе – его сопредседателям Борису Орлову и Валерию Попову. Мединский посетил уличный фестиваль "Книжные аллеи" на Малой Конюшенной улице. С июня по сентябрь петербуржцы и гости города могут познакомиться здесь с новинками книжного рынка и принять участие в тематических мероприятиях. Он также осмотрел стенд Союза писателей России и пообщался с петербургским писателем и участником специальной военной операции Дмитрием Филипповым, который в 2024 году стал лауреатом премии "Слово" за автобиографический роман об СВО "Собиратели тишины".

https://ria.ru/20250715/sankt-peterburg-2029135517.html

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санкт-петербург, россия, владимир мединский, александр беглов