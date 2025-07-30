https://ria.ru/20250730/bakanov-2032480530.html

Глава "Роскосмоса" обсудит с руководством НАСА планы по взаимодействию

Глава "Роскосмоса" обсудит с руководством НАСА планы по взаимодействию - РИА Новости, 30.07.2025

Глава "Роскосмоса" обсудит с руководством НАСА планы по взаимодействию

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что планирует обсудить с и.о. главы НАСА планы по взаимодействию, включая российскую орбитальную станцию и... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T23:18:00+03:00

2025-07-30T23:18:00+03:00

2025-07-30T23:18:00+03:00

дмитрий баканов

наса

роскосмос

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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида, США), 30 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что планирует обсудить с и.о. главы НАСА планы по взаимодействию, включая российскую орбитальную станцию и "миссии дальнего космоса". "Несмотря на санкционнные истории, у нас ряд программ космических выведены из-под рестиркций, включая пилотируемую космонавтику. И у нас совместная эксплуатация международной космической станции, у нас перекрестные полеты, и есть планы по развитию - взаимодействовать дальше - это и российская орбитальная станция, и миссии дальнего космоса. И это все войдет в повестку завтрашней встречи с (и.о. главы НАСА - ред.) Шоном Даффи", - сказал Баканов журналистам. В четверг, 31 июля, как отмечали в "Роскосмосе", у Баканова запланированы переговоры с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи. Это станет первой очной встречей глав космических агентств России и США за восемь лет.

https://ria.ru/20250730/roskosmos-2032471621.html

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дмитрий баканов, наса, роскосмос