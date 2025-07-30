Рейтинг@Mail.ru
Глава "Роскосмоса" обсудит с руководством НАСА планы по взаимодействию - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/bakanov-2032480530.html
Глава "Роскосмоса" обсудит с руководством НАСА планы по взаимодействию
Глава "Роскосмоса" обсудит с руководством НАСА планы по взаимодействию - РИА Новости, 30.07.2025
Глава "Роскосмоса" обсудит с руководством НАСА планы по взаимодействию
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что планирует обсудить с и.о. главы НАСА планы по взаимодействию, включая российскую орбитальную станцию и... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T23:18:00+03:00
2025-07-30T23:18:00+03:00
дмитрий баканов
наса
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023862641_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_73ce88753b544b20a888fa2831a95406.jpg
ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида, США), 30 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что планирует обсудить с и.о. главы НАСА планы по взаимодействию, включая российскую орбитальную станцию и "миссии дальнего космоса". "Несмотря на санкционнные истории, у нас ряд программ космических выведены из-под рестиркций, включая пилотируемую космонавтику. И у нас совместная эксплуатация международной космической станции, у нас перекрестные полеты, и есть планы по развитию - взаимодействовать дальше - это и российская орбитальная станция, и миссии дальнего космоса. И это все войдет в повестку завтрашней встречи с (и.о. главы НАСА - ред.) Шоном Даффи", - сказал Баканов журналистам. В четверг, 31 июля, как отмечали в "Роскосмосе", у Баканова запланированы переговоры с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи. Это станет первой очной встречей глав космических агентств России и США за восемь лет.
https://ria.ru/20250730/roskosmos-2032471621.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023862641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c65a2cada210e39d6feac573771881b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий баканов, наса, роскосмос
Дмитрий Баканов, НАСА, Роскосмос
Глава "Роскосмоса" обсудит с руководством НАСА планы по взаимодействию

Глава "Роскосмоса" Баканов обсудит с и.о. главы НАСА планы по взаимодействию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДмитрий Баканов
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Баканов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида, США), 30 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что планирует обсудить с и.о. главы НАСА планы по взаимодействию, включая российскую орбитальную станцию и "миссии дальнего космоса".
"Несмотря на санкционнные истории, у нас ряд программ космических выведены из-под рестиркций, включая пилотируемую космонавтику. И у нас совместная эксплуатация международной космической станции, у нас перекрестные полеты, и есть планы по развитию - взаимодействовать дальше - это и российская орбитальная станция, и миссии дальнего космоса. И это все войдет в повестку завтрашней встречи с (и.о. главы НАСА - ред.) Шоном Даффи", - сказал Баканов журналистам.
В четверг, 31 июля, как отмечали в "Роскосмосе", у Баканова запланированы переговоры с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи. Это станет первой очной встречей глав космических агентств России и США за восемь лет.
Глава Роскосмоса в США встретился с экипажем Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Глава "Роскосмоса" встретился с экипажем Crew Dragon в США
Вчера, 22:06
 
Дмитрий БакановНАСАРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала