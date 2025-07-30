https://ria.ru/20250730/avstriya-2032421853.html

В Австрии правые потребовали расследовать скандал с дипломатом из МИД

В Австрии правые потребовали расследовать скандал с дипломатом из МИД - РИА Новости, 30.07.2025

В Австрии правые потребовали расследовать скандал с дипломатом из МИД

Австрийская партия свободы (АПС, нем. FPÖ) требует полного расследования в отношении высокопоставленного дипломата из МИД республики, которого подозревают в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:12:00+03:00

2025-07-30T17:12:00+03:00

2025-07-30T17:12:00+03:00

в мире

австрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/65/923076573_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_893543a7a564dd62b587dea6a45fae21.jpg

ВЕНА, 30 июл - РИА Новости. Австрийская партия свободы (АПС, нем. FPÖ) требует полного расследования в отношении высокопоставленного дипломата из МИД республики, которого подозревают в "двойной жизни" и публикациях садомазохистского характера, заявила зампредседателя парламентской фракции АПС и представитель по внешней политике партии, депутат Национального совета Австрии Сюзанна Фюрст. "То, что стало достоянием общественности благодаря расследовательской платформе Fass ohne Boden (с нем. "Бездонная бочка" - ред.), вызывает глубокое потрясение", - приводятся в релизе партии слова Фюрст, комментирующей скандал в австрийском министерстве иностранных дел. По её словам, высокопоставленный дипломат вел "двойную жизнь", совмещая работу послом с участием в "отталкивающих садомазохистских практиках". Фюрст подчеркнула, что отстранение чиновника не означает завершение дела. "Этот человек - не просто винтик в системе, он десятилетиями занимал ключевые посты, в том числе руководил кабинетом в канцелярии федерального канцлера и работал в министерстве иностранных дел. Он - фигура весомая внутри "семьи" АНП (Австрийской народной партии, нем. ÖVP - ред.). Общество имеет полное право на всестороннее расследование", - заключила она. АПС, ссылаясь на сообщения СМИ, сообщила, что дипломат также публиковал материалы, связанные со своими сексуальными предпочтениями, в специализированных блогах. "Использовалась ли для этого государственная инфраструктура, например, компьютеры, ноутбуки, планшеты или другие устройства? Происходило ли это в рабочее время? Мы требуем ответов на эти вопросы от министра иностранных дел от партии NEOS, Майнль-Райзингер", - добавила Фюрст.

https://ria.ru/20250727/avstriya-2031734166.html

https://ria.ru/20250208/avstriya-1998097390.html

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австрия