https://ria.ru/20250730/avstriya-2032421853.html
В Австрии правые потребовали расследовать скандал с дипломатом из МИД
В Австрии правые потребовали расследовать скандал с дипломатом из МИД - РИА Новости, 30.07.2025
В Австрии правые потребовали расследовать скандал с дипломатом из МИД
Австрийская партия свободы (АПС, нем. FPÖ) требует полного расследования в отношении высокопоставленного дипломата из МИД республики, которого подозревают в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:12:00+03:00
2025-07-30T17:12:00+03:00
2025-07-30T17:12:00+03:00
в мире
австрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/65/923076573_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_893543a7a564dd62b587dea6a45fae21.jpg
ВЕНА, 30 июл - РИА Новости. Австрийская партия свободы (АПС, нем. FPÖ) требует полного расследования в отношении высокопоставленного дипломата из МИД республики, которого подозревают в "двойной жизни" и публикациях садомазохистского характера, заявила зампредседателя парламентской фракции АПС и представитель по внешней политике партии, депутат Национального совета Австрии Сюзанна Фюрст. "То, что стало достоянием общественности благодаря расследовательской платформе Fass ohne Boden (с нем. "Бездонная бочка" - ред.), вызывает глубокое потрясение", - приводятся в релизе партии слова Фюрст, комментирующей скандал в австрийском министерстве иностранных дел. По её словам, высокопоставленный дипломат вел "двойную жизнь", совмещая работу послом с участием в "отталкивающих садомазохистских практиках". Фюрст подчеркнула, что отстранение чиновника не означает завершение дела. "Этот человек - не просто винтик в системе, он десятилетиями занимал ключевые посты, в том числе руководил кабинетом в канцелярии федерального канцлера и работал в министерстве иностранных дел. Он - фигура весомая внутри "семьи" АНП (Австрийской народной партии, нем. ÖVP - ред.). Общество имеет полное право на всестороннее расследование", - заключила она. АПС, ссылаясь на сообщения СМИ, сообщила, что дипломат также публиковал материалы, связанные со своими сексуальными предпочтениями, в специализированных блогах. "Использовалась ли для этого государственная инфраструктура, например, компьютеры, ноутбуки, планшеты или другие устройства? Происходило ли это в рабочее время? Мы требуем ответов на эти вопросы от министра иностранных дел от партии NEOS, Майнль-Райзингер", - добавила Фюрст.
https://ria.ru/20250727/avstriya-2031734166.html
https://ria.ru/20250208/avstriya-1998097390.html
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/65/923076573_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_e04418940e3b885b44c67a092e74ef41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия
В Австрии правые потребовали расследовать скандал с дипломатом из МИД
Австрийская партия свободы потребовала расследовать скандал с дипломатом из МИД
ВЕНА, 30 июл - РИА Новости. Австрийская партия свободы (АПС, нем. FPÖ) требует полного расследования в отношении высокопоставленного дипломата из МИД республики, которого подозревают в "двойной жизни" и публикациях садомазохистского характера, заявила зампредседателя парламентской фракции АПС и представитель по внешней политике партии, депутат Национального совета Австрии Сюзанна Фюрст.
"То, что стало достоянием общественности благодаря расследовательской платформе Fass ohne Boden (с нем. "Бездонная бочка" - ред.), вызывает глубокое потрясение", - приводятся в релизе
партии слова Фюрст, комментирующей скандал в австрийском министерстве иностранных дел.
По её словам, высокопоставленный дипломат вел "двойную жизнь", совмещая работу послом с участием в "отталкивающих садомазохистских практиках".
Фюрст подчеркнула, что отстранение чиновника не означает завершение дела.
"Этот человек - не просто винтик в системе, он десятилетиями занимал ключевые посты, в том числе руководил кабинетом в канцелярии федерального канцлера и работал в министерстве иностранных дел. Он - фигура весомая внутри "семьи" АНП (Австрийской народной партии, нем. ÖVP - ред.). Общество имеет полное право на всестороннее расследование", - заключила она.
АПС, ссылаясь на сообщения СМИ, сообщила, что дипломат также публиковал материалы, связанные со своими сексуальными предпочтениями, в специализированных блогах.
"Использовалась ли для этого государственная инфраструктура, например, компьютеры, ноутбуки, планшеты или другие устройства? Происходило ли это в рабочее время? Мы требуем ответов на эти вопросы от министра иностранных дел от партии NEOS, Майнль-Райзингер", - добавила Фюрст.