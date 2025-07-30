Защита арестованного в Армении архиепископа потребовала обнародовать дело
Защита архиепископа Баграта требует разрешить обнародование материалов дела
Баграт Галстанян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Защита арестованного в Армении архиепископа Баграта Галстаняна требует от следствия разрешить обнародование материалов уголовного дела, заявил его адвокат Ованес Худоян.
В конце июня 17 человек были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти", в котором фигурирует архиепископ Баграт Галстанян, политический противник премьера Никола Пашиняна. Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием.
"Учитывая распространение Следственным комитетом в условиях тайны предварительного следствия односторонней и неполной информации, сегодня мы подали следователю ходатайство о разрешении на публикацию содержащих следственную тайну материалов в объеме, доступном стороне защите", - написал Худоян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, Следственный комитет ранее опубликовал смонтированные и искаженные аудиозаписи и распространил их англоязычную версию. Адвокат считает, что тем самым следствие не только пытается ввести в заблуждение армянское общество, но и снабжает международное сообщество ложными пропагандистскими материалами. "Поэтому отныне мы будем одновременно передавать важную информацию по данному делу также дипломатическим представительствам в Армении", - отметил адвокат.
* запрещена в РФ как экстремистская