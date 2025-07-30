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Суд в Армении рассмотрит жалобу на арест архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 30.07.2025
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00:20 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/armeniya-2032248059.html
Суд в Армении рассмотрит жалобу на арест архиепископа Аджапахяна
Суд в Армении рассмотрит жалобу на арест архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 30.07.2025
Суд в Армении рассмотрит жалобу на арест архиепископа Аджапахяна
Судья апелляционного суда Армении Ваче Маргарян планирует 30 июля огласить решение по жалобе на арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого следствие... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T00:20:00+03:00
2025-07-30T00:20:00+03:00
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Судья апелляционного суда Армении Ваче Маргарян планирует 30 июля огласить решение по жалобе на арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого следствие обвиняет в призывах к свержению власти, сообщает команда адвокатов Аджапахяна. Ранее судья проинформировал адвокатов, что решение по апелляционной жалобе будет оглашено 24 июля, однако затем перенес дату на 30 июля. Маргарян обосновал перенос даты необходимостью в дополнительном изучении вопроса, загруженностью суда и предоставлением адвокатам возможности выступить с отводом судьи. Помимо апелляционной жалобы сторона защиты обратились к прокурору с ходатайством об отмене ареста или избрании альтернативных мер пресечения. Адвокаты считают, что оснований для содержания под стражей архиепископа нет, так как предварительное следствие по его делу завершено. Помимо этого адвокат владыки Ерем Саркисян 24 июля заявил отвод судье апелляционного суда. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250728/armeniya-2031866346.html
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в мире, армения, россия, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Суд в Армении рассмотрит жалобу на арест архиепископа Аджапахяна

Суд в Армении огласит решение по жалобе на арест архиепископа Аджапахяна

© SputnikГлава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Sputnik
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Судья апелляционного суда Армении Ваче Маргарян планирует 30 июля огласить решение по жалобе на арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого следствие обвиняет в призывах к свержению власти, сообщает команда адвокатов Аджапахяна.
Ранее судья проинформировал адвокатов, что решение по апелляционной жалобе будет оглашено 24 июля, однако затем перенес дату на 30 июля. Маргарян обосновал перенос даты необходимостью в дополнительном изучении вопроса, загруженностью суда и предоставлением адвокатам возможности выступить с отводом судьи.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Власти Армении не смогли сломить волю народа, заявил Карапетян
28 июля, 11:33
Помимо апелляционной жалобы сторона защиты обратились к прокурору с ходатайством об отмене ареста или избрании альтернативных мер пресечения. Адвокаты считают, что оснований для содержания под стражей архиепископа нет, так как предварительное следствие по его делу завершено. Помимо этого адвокат владыки Ерем Саркисян 24 июля заявил отвод судье апелляционного суда.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ереван - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
В ААЦ ФРГ разочарованы молчанием правозащитников о ситуации в Армении
26 июля, 04:25
 
В миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
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