https://ria.ru/20250730/armenija-2032358051.html

В Армении надеются на развитие сотрудничества с США

В Армении надеются на развитие сотрудничества с США - РИА Новости, 30.07.2025

В Армении надеются на развитие сотрудничества с США

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил надежду на развитие взаимодействия с США в сферах экономики, энергетики и обороны, сообщает в среду РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:09:00+03:00

2025-07-30T14:09:00+03:00

2025-07-30T14:09:00+03:00

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армен григорян

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ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил надежду на развитие взаимодействия с США в сферах экономики, энергетики и обороны, сообщает в среду пресс-служба Совбеза. Отмечается, что об этом Григорян заявил на встрече с членами делегации действующего в США иудейско-христианского союза Save Armenia. "Григорян приветствовал визит делегации в Армению, подчеркнул его важность с точки зрения дальнейшего развития армяно-американских отношений, указав на возможные направления сотрудничества - от развития торгово-экономических связей и диверсификации энергетической отрасли до возможного сотрудничества в оборонной сфере", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе встречи секретарь Совбеза рассказал о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и подтвердил приверженность армянского правительства укреплению стабильности и мира на Южном Кавказе, заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250714/armeniya-2029103271.html

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в мире, армения, сша, азербайджан, армен григорян