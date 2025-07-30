https://ria.ru/20250730/armenija-2032328753.html

В Армении силовики задержали трех сторонников архиепископа Баграта

В Армении силовики задержали трех сторонников архиепископа Баграта - РИА Новости, 30.07.2025

В Армении силовики задержали трех сторонников архиепископа Баграта

В Армении силовики задержали за проведение мирной акции троих сторонников движения, возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:40:00+03:00

2025-07-30T12:40:00+03:00

2025-07-30T13:52:00+03:00

в мире

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самвел карапетян

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религия

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ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. В Армении силовики задержали за проведение мирной акции троих сторонников движения, возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, сообщает Telegram-канал организации. "Проводившие мирную акцию сторонники "Священной борьбы" Артур Демирчян, Лусине Григорян и Овнатан Демирчян подвергнуты приводу", — говорится в публикации движения.Отмечается, что молодые люди требовали немедленно освободить всех арестованных политзаключенных.Галстанян — политический противник Никола Пашиняна. Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки премьера. В конце июня его и еще 17 человек арестовали по уголовному делу о попытке "захвата власти". Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявили обвинения по статьям о терроризме, беспорядках и узурпации власти. Он назвал их "смешными", а сам процесс — политическим преследованием. Пашинян против ААЦ

https://ria.ru/20250730/armeniya-2032248059.html

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