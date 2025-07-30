В Армении силовики задержали трех сторонников архиепископа Баграта
В Армении задержали трех сторонников "Священной борьбы" за мирную акцию
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ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. В Армении силовики задержали за проведение мирной акции троих сторонников движения, возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, сообщает Telegram-канал организации.
"Проводившие мирную акцию сторонники "Священной борьбы" Артур Демирчян, Лусине Григорян и Овнатан Демирчян подвергнуты приводу", — говорится в публикации движения.
Отмечается, что молодые люди требовали немедленно освободить всех арестованных политзаключенных.
Галстанян — политический противник Никола Пашиняна. Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки премьера. В конце июня его и еще 17 человек арестовали по уголовному делу о попытке "захвата власти". Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявили обвинения по статьям о терроризме, беспорядках и узурпации власти. Он назвал их "смешными", а сам процесс — политическим преследованием.
Пашинян против ААЦ
- В последнее время премьер-министр усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты, в том числе с нецензурной лексикой. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Его обвинили в призывах к свержению власти.
- Это вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.
- В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело и обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
- В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.