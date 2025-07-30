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В Армении силовики задержали трех сторонников архиепископа Баграта - РИА Новости, 30.07.2025
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Религия
 
12:40 30.07.2025 (обновлено: 13:52 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/armenija-2032328753.html
В Армении силовики задержали трех сторонников архиепископа Баграта
В Армении силовики задержали трех сторонников архиепископа Баграта - РИА Новости, 30.07.2025
В Армении силовики задержали трех сторонников архиепископа Баграта
В Армении силовики задержали за проведение мирной акции троих сторонников движения, возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:40:00+03:00
2025-07-30T13:52:00+03:00
в мире
армения
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
религия
преследование карапетяна в армении
архиепископ баграт галстанян
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ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. В Армении силовики задержали за проведение мирной акции троих сторонников движения, возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, сообщает Telegram-канал организации. "Проводившие мирную акцию сторонники "Священной борьбы" Артур Демирчян, Лусине Григорян и Овнатан Демирчян подвергнуты приводу", — говорится в публикации движения.Отмечается, что молодые люди требовали немедленно освободить всех арестованных политзаключенных.Галстанян — политический противник Никола Пашиняна. Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки премьера. В конце июня его и еще 17 человек арестовали по уголовному делу о попытке "захвата власти". Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявили обвинения по статьям о терроризме, беспорядках и узурпации власти. Он назвал их "смешными", а сам процесс — политическим преследованием. Пашинян против ААЦ
https://ria.ru/20250730/armeniya-2032248059.html
https://ria.ru/20250728/armeniya-2031866346.html
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в мире, армения, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , архиепископ баграт галстанян
В мире, Армения, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Религия, Преследование Карапетяна в Армении , Архиепископ Баграт Галстанян
В Армении силовики задержали трех сторонников архиепископа Баграта

В Армении задержали трех сторонников "Священной борьбы" за мирную акцию

© Фото : Священная борьба/TelegramСиловики задержали трех сторонников архиепископа Баграта
Силовики задержали трех сторонников архиепископа Баграта - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Священная борьба/Telegram
Силовики задержали трех сторонников архиепископа Баграта
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ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. В Армении силовики задержали за проведение мирной акции троих сторонников движения, возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, сообщает Telegram-канал организации.
"Проводившие мирную акцию сторонники "Священной борьбы" Артур Демирчян, Лусине Григорян и Овнатан Демирчян подвергнуты приводу", — говорится в публикации движения.
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Суд в Армении рассмотрит жалобу на арест архиепископа Аджапахяна
Вчера, 00:20
Отмечается, что молодые люди требовали немедленно освободить всех арестованных политзаключенных.
Галстанян — политический противник Никола Пашиняна. Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки премьера. В конце июня его и еще 17 человек арестовали по уголовному делу о попытке "захвата власти". Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявили обвинения по статьям о терроризме, беспорядках и узурпации власти. Он назвал их "смешными", а сам процесс — политическим преследованием.

Пашинян против ААЦ

  • В последнее время премьер-министр усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты, в том числе с нецензурной лексикой. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Его обвинили в призывах к свержению власти.
  • Это вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.
  • В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело и обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
  • В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Власти Армении не смогли сломить волю народа, заявил Карапетян
28 июля, 11:33
 
РелигияВ миреАрменияНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в АрменииАрхиепископ Баграт Галстанян
 
 
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