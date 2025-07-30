От Верочки из "Служебного романа" до оппозиции: как живет Лия Ахеджакова
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Лия Ахеджакова выступает на вечере памяти актера театра и кино, народного артиста РСФСР Валентина Гафта в театре "Современник" в Москве
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Она покорила миллионы — сначала как смешная секретарша Вера из "Служебного романа", потом как яростная защитница справедливости в "Гараже". Но если раньше зрители смеялись над ее героинями, то теперь смеются над ней — или скрипят зубами. Лии Ахеджаковой 87, и ее жизнь сегодня — это не про аплодисменты, а про скандалы, уход из "Современника" и гастроли с флагом Украины в руках. Почему та, кого Рязанов называл "гением второго плана", теперь играет только одну роль — неудобной старухи?
Детство: театр, война и письмо Сталину
Девятого июля 1939 года в Днепропетровске родилась девочка, чья жизнь впоследствии превратилась в настоящую увлекательную пьесу. Лия Ахеджакова появилась на свет в театральной семье: ее мать, Юлия Александровна, была актрисой, а отчим, Меджид Салехович, занимал должность главного режиссера Адыгейского драматического театра. Тайна биологического отца навсегда осталась загадкой, что стало первым драматическим аккордом в ее биографии и заложило основу для будущих жизненных испытаний.
Детство Лии прошло в Майкопе в тяжелое военное время. Когда ее мать и тетя заболели туберкулезом, 10-летняя девочка совершила свой первый смелый поступок — она написала письмо Иосифу Сталину.
"Я пообещала стать строителем коммунизма и окончить школу с золотой медалью, — вспоминает актриса. — Лекарства прислали, хотя вряд ли письмо дошло до вождя. Но кто-то все же откликнулся на фотографию девочки в пионерском галстуке".
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЛия Ахеджакова и Владимир Меньшов на премьере фильма "Любовь-Морковь 3"
Лия Ахеджакова и Владимир Меньшов на премьере фильма "Любовь-Морковь 3"
В юности Лия столкнулась с конфликтом между ожиданиями семьи и собственными желаниями. Отчим мечтал видеть ее инженером, но судьба распорядилась иначе. После полутора лет мучительных занятий в Московском институте цветных металлов и золота она решилась на побег — поступила в ГИТИС. "Это был позор! — смеется она сейчас. — Золотая медалистка бросает престижный вуз. Но театр оказался сильнее". Этот шаг стал поворотным моментом, определившим всю ее дальнейшую жизнь.
Начало театральной карьеры было непростым. Из-за хрупкого телосложения и невысокого роста — всего 153 сантиметра — в Театре юного зрителя ей часто доставались роли мальчишек.
"Я играла мальчишек до тридцати лет, — улыбается Ахеджакова. — Пока театр "Современник" не разглядел во мне настоящую актрису".
Переломным стал 1977 год, когда она дебютировала в спектакле "Квартира Коломбины" режиссера Романа Виктюка, сыграв сразу четыре роли. "Марина Неелова шептала мне текст, Валя Никулин держал за руку, — вспоминает актриса. — Как я инфаркт не получила — не понимаю до сих пор!"
Звездные роли пришли к Лии Меджидовне благодаря сотрудничеству с Эльдаром Рязановым. Сначала режиссер сомневался, отмечая "неправильные черты лица" и "обычный голос", но позже назвал ее "гением второго плана". Их совместная работа подарила зрителям незабываемую Верочку в фильме "Служебный роман", чьи фразы стали народными, яркую роль в "Гараже", написанную специально для нее, а также эпизод в "Иронии судьбы", который сделал актрису всесоюзной знаменитостью. "Рязанов говорил: только ты можешь сыграть скромность, которая борется с несправедливостью. Видимо, это стало моей жизненной ролью", — размышляет Ахеджакова.
Лия Ахеджакова в центре в сцене из фильма "Гараж"
Политические скандалы и потеря репутации
Однако в 2010-х годах публичный образ актрисы начал резко меняться. Вместо новых ролей в кино и театре она все чаще стала появляться на политических митингах. Первым тревожным звоночком стало ее участие в протестах против "закона Димы Яковлева" в 2012 году. "Я не могла молчать, — объясняла позже актриса. — Когда видишь несправедливость, нужно говорить об этом вслух".
Переломным в отношениях актрисы с публикой стал 2014 год. Ее резкие высказывания о возвращении Крыма вызвали волну возмущения. "Это была незаконная аннексия", — заявила Ахеджакова в одном из интервью, чем окончательно оттолкнула от себя многих поклонников.
Следующим ударом по ее репутации стало участие в акциях поддержки Алексея Навального*. "Я подписала письмо, потому что считаю важным отстаивать справедливость", — объясняла свой поступок актриса. Но для миллионов зрителей, выросших на ее ролях в советских фильмах, это стало настоящим предательством.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНародная артистка РФ Лия Ахеджакова на церемонии закрытия ежегодного международного кинофестиваля стран АТР во Владивостоке
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова на церемонии закрытия ежегодного международного кинофестиваля стран АТР во Владивостоке
Скандал с украинским флагом
В сентябре 2023 года разразился новый скандал. Во время гастролей в Германии Ахеджаковой вручили украинский флаг. "Мне какой-то провокатор подавал цветы, и он мне сунул этот флаг, — пыталась оправдаться актриса. — Это было в городе Бремен на поклонах".
Однако зрители не поверили в случайность такого жеста. Тем более что вскоре после этого случая актриса ответила одной из поклонниц нацистским лозунгом "Слава Украине!"**. Это стало последней каплей — в МВД начали проверку по статье о дискредитации армии России.
Изгнание из "Современника"
Давление общественности достигло критической точки. Руководство театра "Современник", где Ахеджакова проработала почти 50 лет, объявило о временном снятии спектаклей с ее участием. "Директор предупредил, что больше меня в репертуаре не будет, — с горечью рассказывала актриса. — По требованию разгневанных людей, которые пишут ему письма".
В марте 2023 года она сама написала заявление об уходе. "Я не успела проститься с моей сценой, — говорила Ахеджакова. — Моя дорогая, любимая сцена, ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям".
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛия Ахеджакова в роли бабушки Нурии и Гоша Токаев в роли Пса без породы Мальчика (в центре на втором плане) в спектакле "Первый хлеб" в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра "Современник".
Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии и Гоша Токаев в роли Пса без породы Мальчика (в центре на втором плане) в спектакле "Первый хлеб" в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра "Современник".
Попытка зарубежной карьеры и полный провал
После ухода из "Современника" 85-летняя актриса попыталась начать новую жизнь за границей. Она отправилась в тур по Европе со спектаклем "Мой друг Вениамин", но потерпела полное фиаско. Билеты не продавались, залы оставались полупустыми, а попытка поднять цены до 7 тысяч рублей лишь усилила возмущение публики.
"Европа не приняла ее, — констатировал один из театральных критиков. — Там она оказалась никому не нужной старушкой с политическими амбициями".
Сегодня Лия Ахеджакова живет в полной изоляции в своем подмосковном доме. Ее творческие связи разрушены, друзья отвернулись. Даже Алла Будницкая, с которой они когда-то купили общий участок и называли друг друга сестрами, прекратила общение.
"Мы почти два года не общаемся, — подтвердил муж Будницкой режиссер Александр Орлов. — Распались не только творческие, но и человеческие связи".
История Ахеджаковой стала наглядным уроком того, как политические амбиции могут разрушить даже самую блистательную карьеру. От народной любимицы не осталось ничего — ни ролей, ни зрительской любви, ни уважения коллег. Только горькое послевкусие от несостоявшегося прощания со сценой и невыученных жизненных уроков.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин" в постановке Галины Волчек
Актриса Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин" в постановке Галины Волчек
* внесен в перечень террористов и экстремистов
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