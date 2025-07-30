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От Верочки из "Служебного романа" до оппозиции: как живет Лия Ахеджакова

От Верочки из "Служебного романа" до оппозиции: как живет Лия Ахеджакова - РИА Новости, 30.07.2025

От Верочки из "Служебного романа" до оппозиции: как живет Лия Ахеджакова

Она покорила миллионы — сначала как смешная секретарша Вера из "Служебного романа", потом как яростная защитница справедливости в "Гараже". Но если раньше... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T18:45:00+03:00

2025-07-30T18:45:00+03:00

2025-07-30T18:45:00+03:00

украина

днепропетровск

лия ахеджакова

эльдар рязанов

гитис

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Она покорила миллионы — сначала как смешная секретарша Вера из "Служебного романа", потом как яростная защитница справедливости в "Гараже". Но если раньше зрители смеялись над ее героинями, то теперь смеются над ней — или скрипят зубами. Лии Ахеджаковой 87, и ее жизнь сегодня — это не про аплодисменты, а про скандалы, уход из "Современника" и гастроли с флагом Украины в руках. Почему та, кого Рязанов называл "гением второго плана", теперь играет только одну роль — неудобной старухи?Детство: театр, война и письмо СталинуДевятого июля 1939 года в Днепропетровске родилась девочка, чья жизнь впоследствии превратилась в настоящую увлекательную пьесу. Лия Ахеджакова появилась на свет в театральной семье: ее мать, Юлия Александровна, была актрисой, а отчим, Меджид Салехович, занимал должность главного режиссера Адыгейского драматического театра. Тайна биологического отца навсегда осталась загадкой, что стало первым драматическим аккордом в ее биографии и заложило основу для будущих жизненных испытаний.Детство Лии прошло в Майкопе в тяжелое военное время. Когда ее мать и тетя заболели туберкулезом, 10-летняя девочка совершила свой первый смелый поступок — она написала письмо Иосифу Сталину."Я пообещала стать строителем коммунизма и окончить школу с золотой медалью, — вспоминает актриса. — Лекарства прислали, хотя вряд ли письмо дошло до вождя. Но кто-то все же откликнулся на фотографию девочки в пионерском галстуке".В юности Лия столкнулась с конфликтом между ожиданиями семьи и собственными желаниями. Отчим мечтал видеть ее инженером, но судьба распорядилась иначе. После полутора лет мучительных занятий в Московском институте цветных металлов и золота она решилась на побег — поступила в ГИТИС. "Это был позор! — смеется она сейчас. — Золотая медалистка бросает престижный вуз. Но театр оказался сильнее". Этот шаг стал поворотным моментом, определившим всю ее дальнейшую жизнь.Начало театральной карьеры было непростым. Из-за хрупкого телосложения и невысокого роста — всего 153 сантиметра — в Театре юного зрителя ей часто доставались роли мальчишек."Я играла мальчишек до тридцати лет, — улыбается Ахеджакова. — Пока театр "Современник" не разглядел во мне настоящую актрису".Переломным стал 1977 год, когда она дебютировала в спектакле "Квартира Коломбины" режиссера Романа Виктюка, сыграв сразу четыре роли. "Марина Неелова шептала мне текст, Валя Никулин держал за руку, — вспоминает актриса. — Как я инфаркт не получила — не понимаю до сих пор!"Звездные роли пришли к Лии Меджидовне благодаря сотрудничеству с Эльдаром Рязановым. Сначала режиссер сомневался, отмечая "неправильные черты лица" и "обычный голос", но позже назвал ее "гением второго плана". Их совместная работа подарила зрителям незабываемую Верочку в фильме "Служебный роман", чьи фразы стали народными, яркую роль в "Гараже", написанную специально для нее, а также эпизод в "Иронии судьбы", который сделал актрису всесоюзной знаменитостью. "Рязанов говорил: только ты можешь сыграть скромность, которая борется с несправедливостью. Видимо, это стало моей жизненной ролью", — размышляет Ахеджакова.Политические скандалы и потеря репутацииОднако в 2010-х годах публичный образ актрисы начал резко меняться. Вместо новых ролей в кино и театре она все чаще стала появляться на политических митингах. Первым тревожным звоночком стало ее участие в протестах против "закона Димы Яковлева" в 2012 году. "Я не могла молчать, — объясняла позже актриса. — Когда видишь несправедливость, нужно говорить об этом вслух".Переломным в отношениях актрисы с публикой стал 2014 год. Ее резкие высказывания о возвращении Крыма вызвали волну возмущения. "Это была незаконная аннексия", — заявила Ахеджакова в одном из интервью, чем окончательно оттолкнула от себя многих поклонников.Следующим ударом по ее репутации стало участие в акциях поддержки Алексея Навального*. "Я подписала письмо, потому что считаю важным отстаивать справедливость", — объясняла свой поступок актриса. Но для миллионов зрителей, выросших на ее ролях в советских фильмах, это стало настоящим предательством.Скандал с украинским флагомВ сентябре 2023 года разразился новый скандал. Во время гастролей в Германии Ахеджаковой вручили украинский флаг. "Мне какой-то провокатор подавал цветы, и он мне сунул этот флаг, — пыталась оправдаться актриса. — Это было в городе Бремен на поклонах".Однако зрители не поверили в случайность такого жеста. Тем более что вскоре после этого случая актриса ответила одной из поклонниц нацистским лозунгом "Слава Украине!"**. Это стало последней каплей — в МВД начали проверку по статье о дискредитации армии России.Изгнание из "Современника"Давление общественности достигло критической точки. Руководство театра "Современник", где Ахеджакова проработала почти 50 лет, объявило о временном снятии спектаклей с ее участием. "Директор предупредил, что больше меня в репертуаре не будет, — с горечью рассказывала актриса. — По требованию разгневанных людей, которые пишут ему письма".В марте 2023 года она сама написала заявление об уходе. "Я не успела проститься с моей сценой, — говорила Ахеджакова. — Моя дорогая, любимая сцена, ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям".Попытка зарубежной карьеры и полный провалПосле ухода из "Современника" 85-летняя актриса попыталась начать новую жизнь за границей. Она отправилась в тур по Европе со спектаклем "Мой друг Вениамин", но потерпела полное фиаско. Билеты не продавались, залы оставались полупустыми, а попытка поднять цены до 7 тысяч рублей лишь усилила возмущение публики."Европа не приняла ее, — констатировал один из театральных критиков. — Там она оказалась никому не нужной старушкой с политическими амбициями".Сегодня Лия Ахеджакова живет в полной изоляции в своем подмосковном доме. Ее творческие связи разрушены, друзья отвернулись. Даже Алла Будницкая, с которой они когда-то купили общий участок и называли друг друга сестрами, прекратила общение."Мы почти два года не общаемся, — подтвердил муж Будницкой режиссер Александр Орлов. — Распались не только творческие, но и человеческие связи".История Ахеджаковой стала наглядным уроком того, как политические амбиции могут разрушить даже самую блистательную карьеру. От народной любимицы не осталось ничего — ни ролей, ни зрительской любви, ни уважения коллег. Только горькое послевкусие от несостоявшегося прощания со сценой и невыученных жизненных уроков.* внесен в перечень террористов и экстремистов** Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

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украина, днепропетровск, лия ахеджакова, эльдар рязанов, гитис