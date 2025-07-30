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Умер актер из сериала "Ведьмак" - РИА Новости, 30.07.2025
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16:51 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/akter-2032415839.html
Умер актер из сериала "Ведьмак"
Умер актер из сериала "Ведьмак" - РИА Новости, 30.07.2025
Умер актер из сериала "Ведьмак"
Польский актер Кшиштоф Матушевский, известный по роли в сериале "Ведьмак" 2002 года, скончался в возрасте 65-ти лет, сообщил портал Onet со ссылкой на... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:51:00+03:00
2025-07-30T16:51:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Польский актер Кшиштоф Матушевский, известный по роли в сериале "Ведьмак" 2002 года, скончался в возрасте 65-ти лет, сообщил портал Onet со ссылкой на пресс-службу театра, в котором он служил.Матушевский присоединился к труппе театра "Выбжеже" в Гданьске в 1983 году после окончания Краковской государственной театральной школы, говорится в тексте.Издание отмечает, что он был одним из самых выдающихся артистов гданьской сцены, создав множество выдающихся сценических ролей. Он часто появлялся в постановках таких известных режиссёров, как Ян Клята, Эвелина Марциняк, Радек Стемпень и Адам Ожеховский.Матушевский известен по ролям в фильмах и сериалах "Ведьмак", "Волшебное дерево", "Лжец", "В добре и во зле", "Черный четверг". В последние годы принимал участие в театральных постановках и снялся в сериале "Высокая вода".
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польша, в мире
Польша, В мире
Умер актер из сериала "Ведьмак"

Польский актер Кшиштоф Матушевский умер на 66-м году жизни

© Zespół Filmowy Peryskop, 2014Кадр из фильма "Лжец"
Кадр из фильма Лжец - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Zespół Filmowy Peryskop, 2014
Кадр из фильма "Лжец". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Польский актер Кшиштоф Матушевский, известный по роли в сериале "Ведьмак" 2002 года, скончался в возрасте 65-ти лет, сообщил портал Onet со ссылкой на пресс-службу театра, в котором он служил.
Матушевский присоединился к труппе театра "Выбжеже" в Гданьске в 1983 году после окончания Краковской государственной театральной школы, говорится в тексте.
Издание отмечает, что он был одним из самых выдающихся артистов гданьской сцены, создав множество выдающихся сценических ролей. Он часто появлялся в постановках таких известных режиссёров, как Ян Клята, Эвелина Марциняк, Радек Стемпень и Адам Ожеховский.
Матушевский известен по ролям в фильмах и сериалах "Ведьмак", "Волшебное дерево", "Лжец", "В добре и во зле", "Черный четверг". В последние годы принимал участие в театральных постановках и снялся в сериале "Высокая вода".
 
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