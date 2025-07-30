https://ria.ru/20250730/aeroflot-2032313482.html

В "Аэрофлота" сообщили о запланированных парных рейсах на 30 июля

В "Аэрофлота" сообщили о запланированных парных рейсах на 30 июля - РИА Новости, 30.07.2025

В "Аэрофлота" сообщили о запланированных парных рейсах на 30 июля

Авиакомпания "Аэрофлот" в расписании на 30 июля имеет 241 парный рейс из Москвы и обратно, а также 73 рейса в регионах, сообщила компания. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T11:43:00+03:00

2025-07-30T11:43:00+03:00

2025-07-30T11:45:00+03:00

москва

россия

аэрофлот

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

шереметьево (аэропорт)

хакерская атака на "аэрофлот"

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в расписании на 30 июля имеет 241 парный рейс из Москвы и обратно, а также 73 рейса в регионах, сообщила компания. "На 30 июля в расписании авиакомпании заявлен 241 парный рейс к выполнению из Москвы и обратно, а также 73 рейса в регионах", - сообщил перевозчик. Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем "Аэрофлота", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.

https://ria.ru/20250730/aeroflot-2032311529.html

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москва, россия, аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"