https://ria.ru/20250730/aeroflot-2032313482.html
В "Аэрофлота" сообщили о запланированных парных рейсах на 30 июля
В "Аэрофлота" сообщили о запланированных парных рейсах на 30 июля - РИА Новости, 30.07.2025
В "Аэрофлота" сообщили о запланированных парных рейсах на 30 июля
Авиакомпания "Аэрофлот" в расписании на 30 июля имеет 241 парный рейс из Москвы и обратно, а также 73 рейса в регионах, сообщила компания. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:43:00+03:00
2025-07-30T11:43:00+03:00
2025-07-30T11:45:00+03:00
москва
россия
аэрофлот
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
шереметьево (аэропорт)
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в расписании на 30 июля имеет 241 парный рейс из Москвы и обратно, а также 73 рейса в регионах, сообщила компания. "На 30 июля в расписании авиакомпании заявлен 241 парный рейс к выполнению из Москвы и обратно, а также 73 рейса в регионах", - сообщил перевозчик. Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем "Аэрофлота", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.
https://ria.ru/20250730/aeroflot-2032311529.html
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москва, россия, аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"
Москва, Россия, Аэрофлот, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Шереметьево (аэропорт), Хакерская атака на "Аэрофлот"
В "Аэрофлота" сообщили о запланированных парных рейсах на 30 июля
"Аэрофлот" в расписании на 30 июля имеет 241 парный рейс из Москвы и обратно