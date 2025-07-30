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В "Аэрофлота" сообщили о запланированных парных рейсах на 30 июля - РИА Новости, 30.07.2025
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11:43 30.07.2025 (обновлено: 11:45 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/aeroflot-2032313482.html
В "Аэрофлота" сообщили о запланированных парных рейсах на 30 июля
В "Аэрофлота" сообщили о запланированных парных рейсах на 30 июля - РИА Новости, 30.07.2025
В "Аэрофлота" сообщили о запланированных парных рейсах на 30 июля
Авиакомпания "Аэрофлот" в расписании на 30 июля имеет 241 парный рейс из Москвы и обратно, а также 73 рейса в регионах, сообщила компания. РИА Новости, 30.07.2025
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москва
россия
аэрофлот
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
шереметьево (аэропорт)
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в расписании на 30 июля имеет 241 парный рейс из Москвы и обратно, а также 73 рейса в регионах, сообщила компания. "На 30 июля в расписании авиакомпании заявлен 241 парный рейс к выполнению из Москвы и обратно, а также 73 рейса в регионах", - сообщил перевозчик. Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем "Аэрофлота", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.
https://ria.ru/20250730/aeroflot-2032311529.html
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москва, россия, аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"
Москва, Россия, Аэрофлот, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Шереметьево (аэропорт), Хакерская атака на "Аэрофлот"
В "Аэрофлота" сообщили о запланированных парных рейсах на 30 июля

"Аэрофлот" в расписании на 30 июля имеет 241 парный рейс из Москвы и обратно

© Наталья СеливерстоваСамолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Наталья Селиверстова
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в расписании на 30 июля имеет 241 парный рейс из Москвы и обратно, а также 73 рейса в регионах, сообщила компания.
"На 30 июля в расписании авиакомпании заявлен 241 парный рейс к выполнению из Москвы и обратно, а также 73 рейса в регионах", - сообщил перевозчик.
Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем "Аэрофлота", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов.
Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
"Аэрофлот" за 29 июля выполнил все запланированные парные рейсы
Вчера, 11:37
 
МоскваРоссияАэрофлотФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Шереметьево (аэропорт)Хакерская атака на "Аэрофлот"
 
 
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