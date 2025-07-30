https://ria.ru/20250730/aeroflot-2032311529.html
"Аэрофлот" за 29 июля выполнил все запланированные парные рейсы
"Аэрофлот" за 29 июля выполнил все запланированные парные рейсы - РИА Новости, 30.07.2025
"Аэрофлот" за 29 июля выполнил все запланированные парные рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" 29 июля выполнила 100% из намеченных 216 парных рейсов с вылетом из Москвы и все 73 региональных рейса, сообщила компания. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:37:00+03:00
2025-07-30T11:37:00+03:00
2025-07-30T11:37:00+03:00
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россия
аэрофлот
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
шереметьево (аэропорт)
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" 29 июля выполнила 100% из намеченных 216 парных рейсов с вылетом из Москвы и все 73 региональных рейса, сообщила компания. "За 29 июля авиакомпания выполнила 100% из намеченных 216 парных рейсов с вылетом из Москвы, а также все 73 рейса региональной программы, выполняемой минуя Москву", - сообщил перевозчик. Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем "Аэрофлота", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось
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москва, россия, аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"
Москва, Россия, Аэрофлот, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Шереметьево (аэропорт), Хакерская атака на "Аэрофлот"
"Аэрофлот" за 29 июля выполнил все запланированные парные рейсы
"Аэрофлот" 29 июля выполнил все намеченные 216 парных рейсов с вылетом из Москвы