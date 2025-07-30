https://ria.ru/20250730/aeroflot-2032309570.html
"Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полетов
"Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полетов - РИА Новости, 30.07.2025
"Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полетов
Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что полностью стабилизировала расписание полётов после сбоев в расписании из-за хакерских атак 28 июля. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:23:00+03:00
2025-07-30T11:23:00+03:00
2025-07-30T11:30:00+03:00
аэрофлот
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
шереметьево (аэропорт)
хакерская атака на "аэрофлот"
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что полностью стабилизировала расписание полётов после сбоев в расписании из-за хакерских атак 28 июля."Аэрофлот полностью стабилизировал расписание полётов", - сообщил перевозчик.Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем "Аэрофлота", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов.Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось
https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032030817.html
https://ria.ru/20250729/mintrans-2032195641.html
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аэрофлот, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот", происшествия
Аэрофлот, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Шереметьево (аэропорт), Хакерская атака на "Аэрофлот", Происшествия
"Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полетов
"Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полетов после атаки