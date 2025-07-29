https://ria.ru/20250729/zhuravl-2032119755.html

"Журавль в небе". FT усомнилась в реализации сделки между ЕС и США

"Журавль в небе". FT усомнилась в реализации сделки между ЕС и США - РИА Новости, 29.07.2025

"Журавль в небе". FT усомнилась в реализации сделки между ЕС и США

Договоренность о закупке Евросоюзом энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов у США представляет собой "журавля в небе", и одна из причин, по которой... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:48:00+03:00

2025-07-29T13:48:00+03:00

2025-07-29T13:48:00+03:00

в мире

сша

европа

брюссель

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a944e82e0fcc7dbf8892dad93d93ef24.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Договоренность о закупке Евросоюзом энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов у США представляет собой "журавля в небе", и одна из причин, по которой соглашение трудно реализуемо - "зеленый энергопереход" в европейских странах, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Договоренность включает в себя и закупку энергоресурсов в США на 750 миллиардов долларов, "Обещание Брюсселя закупить американские энергоносители на 750 миллиардов долларов в рамках нового торгового соглашения между США и ЕС будет невозможно выполнить и основано на цифрах "пирога в небе" (аналог русской идиомы "журавль в небе" - ред.), - пишет издание. "Билл Фаррен-Прайс, глава отдела газовых исследований в Оксфордском институте энергетических исследований, сказал, что трудно представить, как ЕС мог бы увеличить стоимость импорта энергии из США в пять раз, в то время как он перешел на возобновляемые источники энергии", - отмечается в материале. Из общей суммы, которую Евросоюз затратил на импорт энергоносителей в прошлом году - 435,7 миллиардов долларов - менее 20% пришлось на поставки топлива из США, напоминает газета. Спрос на газ в Европе на низком уровне, а цены на энергоносители падают, сообщает издание. "Нравится вам это или нет, но в Европе ветряные мельницы побеждают", - приводит FT объяснение главы отдела газовых исследований в Оксфордском институте энергетических исследований Билл Фаррен-Прайс (Bill Farren-Price). Помимо "энергоперехода" в ЕС, закупку американских энергоносителей усложняет и стремление европейских компаний приобретать сырье по наиболее выгодной цене, пишет газета со ссылкой на аналитиков. При этом сумма, которую должен достигать импорт из Штатов, - 250 миллиардов долларов в год, - уже сама предполагает, что цены на нефть и газ вырастут, подчеркивается в материале. "Мы хотим сократить счета за электроэнергию, а президент Трамп хочет снизить цены на нефть, поэтому это соглашение не имеет смысла", - цитирует газета мнение аналитика Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Энн-Софи Корбо (Anne-Sophie Corbeau). Аналитик добавила, что также для реализации соглашения Европе придется импортировать намного больше газа и нефти из США, отказываясь от других поставщиков. И один из них - Россия, которая в мае стала третьим основным поставщиком газа в ЕС. Однако фон дер Ляйен отметила, что ЕС заменит эти поставки значительными закупками американского сжиженного природного газа (СПГ), нефти и ядерного топлива. Одновременно с этим американские энергетические компании приняли новость с энтузиазмом. Так, американская Venture Global уже выдвинула проект производства СПГ объемом в 28 миллионов тонн в год, что сопоставимо почти с половиной того уровня спроса на газ, который в настоящее время наблюдается во всей Германии, подчеркивается в материале.

https://ria.ru/20250728/obeschanie-2031991090.html

https://ria.ru/20250728/dogovor-2031983339.html

https://ria.ru/20250728/slovakiya-2031878478.html

сша

европа

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, брюссель, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, колумбийский университет, введение трампом пошлин на импорт