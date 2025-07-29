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"Журавль в небе". FT усомнилась в реализации сделки между ЕС и США - РИА Новости, 29.07.2025
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13:48 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/zhuravl-2032119755.html
"Журавль в небе". FT усомнилась в реализации сделки между ЕС и США
"Журавль в небе". FT усомнилась в реализации сделки между ЕС и США - РИА Новости, 29.07.2025
"Журавль в небе". FT усомнилась в реализации сделки между ЕС и США
Договоренность о закупке Евросоюзом энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов у США представляет собой "журавля в небе", и одна из причин, по которой... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:48:00+03:00
2025-07-29T13:48:00+03:00
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сша
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брюссель
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Договоренность о закупке Евросоюзом энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов у США представляет собой "журавля в небе", и одна из причин, по которой соглашение трудно реализуемо - "зеленый энергопереход" в европейских странах, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Договоренность включает в себя и закупку энергоресурсов в США на 750 миллиардов долларов, "Обещание Брюсселя закупить американские энергоносители на 750 миллиардов долларов в рамках нового торгового соглашения между США и ЕС будет невозможно выполнить и основано на цифрах "пирога в небе" (аналог русской идиомы "журавль в небе" - ред.), - пишет издание. "Билл Фаррен-Прайс, глава отдела газовых исследований в Оксфордском институте энергетических исследований, сказал, что трудно представить, как ЕС мог бы увеличить стоимость импорта энергии из США в пять раз, в то время как он перешел на возобновляемые источники энергии", - отмечается в материале. Из общей суммы, которую Евросоюз затратил на импорт энергоносителей в прошлом году - 435,7 миллиардов долларов - менее 20% пришлось на поставки топлива из США, напоминает газета. Спрос на газ в Европе на низком уровне, а цены на энергоносители падают, сообщает издание. "Нравится вам это или нет, но в Европе ветряные мельницы побеждают", - приводит FT объяснение главы отдела газовых исследований в Оксфордском институте энергетических исследований Билл Фаррен-Прайс (Bill Farren-Price). Помимо "энергоперехода" в ЕС, закупку американских энергоносителей усложняет и стремление европейских компаний приобретать сырье по наиболее выгодной цене, пишет газета со ссылкой на аналитиков. При этом сумма, которую должен достигать импорт из Штатов, - 250 миллиардов долларов в год, - уже сама предполагает, что цены на нефть и газ вырастут, подчеркивается в материале. "Мы хотим сократить счета за электроэнергию, а президент Трамп хочет снизить цены на нефть, поэтому это соглашение не имеет смысла", - цитирует газета мнение аналитика Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Энн-Софи Корбо (Anne-Sophie Corbeau). Аналитик добавила, что также для реализации соглашения Европе придется импортировать намного больше газа и нефти из США, отказываясь от других поставщиков. И один из них - Россия, которая в мае стала третьим основным поставщиком газа в ЕС. Однако фон дер Ляйен отметила, что ЕС заменит эти поставки значительными закупками американского сжиженного природного газа (СПГ), нефти и ядерного топлива. Одновременно с этим американские энергетические компании приняли новость с энтузиазмом. Так, американская Venture Global уже выдвинула проект производства СПГ объемом в 28 миллионов тонн в год, что сопоставимо почти с половиной того уровня спроса на газ, который в настоящее время наблюдается во всей Германии, подчеркивается в материале.
https://ria.ru/20250728/obeschanie-2031991090.html
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в мире, сша, европа, брюссель, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, колумбийский университет, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Европа, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Колумбийский университет, Введение Трампом пошлин на импорт
"Журавль в небе". FT усомнилась в реализации сделки между ЕС и США

FT назвала пункт о закупке ЕС энергоносителей США журавлем в небе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Договоренность о закупке Евросоюзом энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов у США представляет собой "журавля в небе", и одна из причин, по которой соглашение трудно реализуемо - "зеленый энергопереход" в европейских странах, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Договоренность включает в себя и закупку энергоресурсов в США на 750 миллиардов долларов,
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
ЕС не сможет инвестировать в США 600 миллиардов долларов, пишут СМИ
28 июля, 17:21
"Обещание Брюсселя закупить американские энергоносители на 750 миллиардов долларов в рамках нового торгового соглашения между США и ЕС будет невозможно выполнить и основано на цифрах "пирога в небе" (аналог русской идиомы "журавль в небе" - ред.), - пишет издание.
"Билл Фаррен-Прайс, глава отдела газовых исследований в Оксфордском институте энергетических исследований, сказал, что трудно представить, как ЕС мог бы увеличить стоимость импорта энергии из США в пять раз, в то время как он перешел на возобновляемые источники энергии", - отмечается в материале.
Из общей суммы, которую Евросоюз затратил на импорт энергоносителей в прошлом году - 435,7 миллиардов долларов - менее 20% пришлось на поставки топлива из США, напоминает газета. Спрос на газ в Европе на низком уровне, а цены на энергоносители падают, сообщает издание.
"Нравится вам это или нет, но в Европе ветряные мельницы побеждают", - приводит FT объяснение главы отдела газовых исследований в Оксфордском институте энергетических исследований Билл Фаррен-Прайс (Bill Farren-Price).
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Эксперт оценил потери ЕС из-за нового внешнеторгового договора с США
28 июля, 16:44
Помимо "энергоперехода" в ЕС, закупку американских энергоносителей усложняет и стремление европейских компаний приобретать сырье по наиболее выгодной цене, пишет газета со ссылкой на аналитиков. При этом сумма, которую должен достигать импорт из Штатов, - 250 миллиардов долларов в год, - уже сама предполагает, что цены на нефть и газ вырастут, подчеркивается в материале.
"Мы хотим сократить счета за электроэнергию, а президент Трамп хочет снизить цены на нефть, поэтому это соглашение не имеет смысла", - цитирует газета мнение аналитика Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Энн-Софи Корбо (Anne-Sophie Corbeau).
Аналитик добавила, что также для реализации соглашения Европе придется импортировать намного больше газа и нефти из США, отказываясь от других поставщиков. И один из них - Россия, которая в мае стала третьим основным поставщиком газа в ЕС. Однако фон дер Ляйен отметила, что ЕС заменит эти поставки значительными закупками американского сжиженного природного газа (СПГ), нефти и ядерного топлива.
Одновременно с этим американские энергетические компании приняли новость с энтузиазмом. Так, американская Venture Global уже выдвинула проект производства СПГ объемом в 28 миллионов тонн в год, что сопоставимо почти с половиной того уровня спроса на газ, который в настоящее время наблюдается во всей Германии, подчеркивается в материале.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Словакии оценили условия торговой сделки между США и ЕС
28 июля, 11:53
 
В миреСШАЕвропаБрюссельУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияКолумбийский университетВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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