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В Ленинградской области задержали подозреваемую в легализации мигрантов

В Ленинградской области задержали подозреваемую в легализации мигрантов - РИА Новости, 29.07.2025

В Ленинградской области задержали подозреваемую в легализации мигрантов

Полицейские задержали женщину, которая подозревается в том, что помогла незаконно легализовать пребывание в России 62 мигрантов, желающих работать на стройках в РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:09:00+03:00

2025-07-29T12:09:00+03:00

2025-07-29T12:09:00+03:00

происшествия

россия

ленинградская область

ломоносовский район

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Полицейские задержали женщину, которая подозревается в том, что помогла незаконно легализовать пребывание в России 62 мигрантов, желающих работать на стройках в Ленинградской области, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Криминальную схему, связанную с незаконной легализацией иностранных граждан, выявили мои коллеги из отдела уголовного розыска ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области", - написала Волк в Telegram-канале. По предварительным данным, с декабря 2024 года злоумышленница вместе с неустановленными лицами подыскивала иностранцев, которые хотели трудоустроиться на строительных объектах региона. За денежное вознаграждение в размере 7,5 тысяч рублей им предлагали зарегистрироваться у местных жителей без фактического проживания. "Фигурантка подготавливала документацию с недостоверными сведениями о месте проживания приезжих и предоставляла ее в миграционные органы. Таким образом незаконно были зарегистрированы 62 иностранца", - уточнила Волк. Кроме того, иностранцам оказывалась помощь в нелегальном получении сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ ее законодательства. В результате полицейские при содействии Росгвардии задержали подозреваемую по месту проживания. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении 62 иностранцев составлены протоколы об административном правонарушении по статье 18.8. КоАП РФ ( Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации), решается вопрос об их выдворении за пределы РФ. Полиция продолжает поиск возможных соучастников криминальной схемы, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250627/moskva-2025815493.html

https://ria.ru/20250530/migranty-2019901306.html

россия

ленинградская область

ломоносовский район

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Задержание женщины, подозреваемой в незаконной легализации 62 мигрантов в Ленинградской области Полицейские задержали женщину, которую подозревают в незаконной легализации 62 мигрантов в Ленинградской области, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Задержанная вместе с неустановленными лицами искала иностранцев, которые хотели трудоустроиться на стройки, с них брали 7,5 тыс рублей за фиктивную регистрацию. 2025-07-29T12:09 true PT1M23S

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происшествия, россия, ленинградская область, ломоносовский район, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)