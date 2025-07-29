https://ria.ru/20250729/zemletryasenie--2032153157.html

У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 29.07.2025

У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:52:00+03:00

2025-07-29T15:52:00+03:00

2025-07-29T15:52:00+03:00

елена семенова

шикотан

тихий океан

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане 29 июля в 22.52 (14.52 мск). Эпицентр располагался в 15 километрах северо-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 85 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, подземные толчки силой до 2-3 баллов могли ощутить на Шикотане. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250728/zemletryasenie-2031827398.html

шикотан

тихий океан

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елена семенова, шикотан, тихий океан, происшествия