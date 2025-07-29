https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032243257.html

"Начало конца": на Западе сделали мрачный прогноз для Зеленского

"Начало конца": на Западе сделали мрачный прогноз для Зеленского - РИА Новости, 29.07.2025

"Начало конца": на Западе сделали мрачный прогноз для Зеленского

Критика со стороны западных союзников и массовые протесты после принятия Владимиром Зеленским закона об ограничении независимости антикоррупционных органов на... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T22:47:00+03:00

2025-07-29T22:47:00+03:00

2025-07-29T22:47:00+03:00

украина

в мире

киев

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Критика со стороны западных союзников и массовые протесты после принятия Владимиром Зеленским закона об ограничении независимости антикоррупционных органов на Украине символизируют падение его власти, пишет L`Antidiplomatico."Лидерство Зеленского, долгое время считавшееся неприкосновенным благодаря поддержке Запада, теперь дает серьезные трещины. Если финансирование останется замороженным, а протесты будут нарастать, неизбежно возникает вопрос: не являемся ли мы свидетелями начала конца его власти?", — говорится в материале.Издание отмечает, что попытки Зеленского отменить это решение и вернуть независимость антикоррупционным ведомствам не вернули прежнего доверия Брюсселя.На прошлой неделе Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии его подписал Зеленский. Многие парламентарии расценили закон как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.Спустя два дня Зеленский на фоне массовых митингов по всей Украине внес в Верховную раду новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, НАБУ и САП являются рычагами давления и способом контроля со стороны Запада, а реальной борьбы с коррупцией на Украине не происходит.

https://ria.ru/20250729/ukraina-2032235127.html

https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032143582.html

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украина, в мире, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)