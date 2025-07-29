Рейтинг@Mail.ru
"Начало конца": на Западе сделали мрачный прогноз для Зеленского - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032243257.html
"Начало конца": на Западе сделали мрачный прогноз для Зеленского
"Начало конца": на Западе сделали мрачный прогноз для Зеленского - РИА Новости, 29.07.2025
"Начало конца": на Западе сделали мрачный прогноз для Зеленского
Критика со стороны западных союзников и массовые протесты после принятия Владимиром Зеленским закона об ограничении независимости антикоррупционных органов на... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T22:47:00+03:00
2025-07-29T22:47:00+03:00
украина
в мире
киев
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819806_0:231:2221:1480_1920x0_80_0_0_fa2363492b98d2c95472b7bf9d65455c.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Критика со стороны западных союзников и массовые протесты после принятия Владимиром Зеленским закона об ограничении независимости антикоррупционных органов на Украине символизируют падение его власти, пишет L`Antidiplomatico."Лидерство Зеленского, долгое время считавшееся неприкосновенным благодаря поддержке Запада, теперь дает серьезные трещины. Если финансирование останется замороженным, а протесты будут нарастать, неизбежно возникает вопрос: не являемся ли мы свидетелями начала конца его власти?", — говорится в материале.Издание отмечает, что попытки Зеленского отменить это решение и вернуть независимость антикоррупционным ведомствам не вернули прежнего доверия Брюсселя.На прошлой неделе Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии его подписал Зеленский. Многие парламентарии расценили закон как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.Спустя два дня Зеленский на фоне массовых митингов по всей Украине внес в Верховную раду новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, НАБУ и САП являются рычагами давления и способом контроля со стороны Запада, а реальной борьбы с коррупцией на Украине не происходит.
https://ria.ru/20250729/ukraina-2032235127.html
https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032143582.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819806_55:0:2028:1480_1920x0_80_0_0_d42cb3b1528385d407095267f232840d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
Украина, В мире, Киев, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
"Начало конца": на Западе сделали мрачный прогноз для Зеленского

L`Antidiplomatico: режим Зеленского движется к своему краху

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Критика со стороны западных союзников и массовые протесты после принятия Владимиром Зеленским закона об ограничении независимости антикоррупционных органов на Украине символизируют падение его власти, пишет L`Antidiplomatico.
"Лидерство Зеленского, долгое время считавшееся неприкосновенным благодаря поддержке Запада, теперь дает серьезные трещины. Если финансирование останется замороженным, а протесты будут нарастать, неизбежно возникает вопрос: не являемся ли мы свидетелями начала конца его власти?", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Украине сообщили горькую правду после тайных переговоров о смене Зеленского
Вчера, 21:30
Издание отмечает, что попытки Зеленского отменить это решение и вернуть независимость антикоррупционным ведомствам не вернули прежнего доверия Брюсселя.
На прошлой неделе Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии его подписал Зеленский. Многие парламентарии расценили закон как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.
Спустя два дня Зеленский на фоне массовых митингов по всей Украине внес в Верховную раду новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, НАБУ и САП являются рычагами давления и способом контроля со стороны Запада, а реальной борьбы с коррупцией на Украине не происходит.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В США вынесли суровый приговор Зеленскому
Вчера, 15:14
 
УкраинаВ миреКиевВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала