В США вынесли суровый приговор Зеленскому
TAC: Зеленский слишком поздно изменил свое решение в отношении НАБУ и САП
© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский опоздал с принятием решения о возвращении независимости антикоррупционным органам на Украине на фоне протестов, пишет The American Conservative.
"Столкнувшись с уличными протестами, которых Зеленский не видел с начала войны, и упреками со стороны ЕС, он сдался и внес новый законопроект о восстановлении независимости двух ведомств. Но эта уступка, возможно, была сделана слишком поздно. Явная демонстрация намерений Зеленского в законодательной сфере вызвала волну обеспокоенности в Европе относительно искренности его приверженности антикоррупционным реформам и демократии", — говорится в материале.
Издание отмечает, что действия Зеленского давно ставили под сомнение его стремление бороться с автократией, однако его последняя выходка встревожила европейских сторонников и еще больше подорвала надежды Украины на присоединение к ЕС.
На прошлой неделе Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии его подписал Зеленский. Многие парламентарии расценили закон как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.
Спустя два дня Зеленский на фоне массовых митингов по всей Украине внес в Верховную раду новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, НАБУ и САП являются рычагами давления и способом контроля со стороны Запада, а реальной борьбы с коррупцией на Украине не происходит.