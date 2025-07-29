https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032143582.html

В США вынесли суровый приговор Зеленскому

В США вынесли суровый приговор Зеленскому - РИА Новости, 29.07.2025

В США вынесли суровый приговор Зеленскому

Владимир Зеленский опоздал с принятием решения о возвращении независимости антикоррупционным органам на Украине на фоне протестов, пишет The American... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:14:00+03:00

2025-07-29T15:14:00+03:00

2025-07-29T16:30:00+03:00

в мире

украина

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киев

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

протесты на украине из-за закона о набу

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский опоздал с принятием решения о возвращении независимости антикоррупционным органам на Украине на фоне протестов, пишет The American Conservative."Столкнувшись с уличными протестами, которых Зеленский не видел с начала войны, и упреками со стороны ЕС, он сдался и внес новый законопроект о восстановлении независимости двух ведомств. Но эта уступка, возможно, была сделана слишком поздно. Явная демонстрация намерений Зеленского в законодательной сфере вызвала волну обеспокоенности в Европе относительно искренности его приверженности антикоррупционным реформам и демократии", — говорится в материале.Издание отмечает, что действия Зеленского давно ставили под сомнение его стремление бороться с автократией, однако его последняя выходка встревожила европейских сторонников и еще больше подорвала надежды Украины на присоединение к ЕС.На прошлой неделе Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии его подписал Зеленский. Многие парламентарии расценили закон как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.Спустя два дня Зеленский на фоне массовых митингов по всей Украине внес в Верховную раду новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, НАБУ и САП являются рычагами давления и способом контроля со стороны Запада, а реальной борьбы с коррупцией на Украине не происходит.

https://ria.ru/20250728/bloomberg-2031841724.html

https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032056509.html

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в мире, украина, европа, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу