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В США вынесли суровый приговор Зеленскому - РИА Новости, 29.07.2025
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15:14 29.07.2025 (обновлено: 16:30 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032143582.html
В США вынесли суровый приговор Зеленскому
В США вынесли суровый приговор Зеленскому - РИА Новости, 29.07.2025
В США вынесли суровый приговор Зеленскому
Владимир Зеленский опоздал с принятием решения о возвращении независимости антикоррупционным органам на Украине на фоне протестов, пишет The American... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:14:00+03:00
2025-07-29T16:30:00+03:00
в мире
украина
европа
киев
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
протесты на украине из-за закона о набу
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский опоздал с принятием решения о возвращении независимости антикоррупционным органам на Украине на фоне протестов, пишет The American Conservative."Столкнувшись с уличными протестами, которых Зеленский не видел с начала войны, и упреками со стороны ЕС, он сдался и внес новый законопроект о восстановлении независимости двух ведомств. Но эта уступка, возможно, была сделана слишком поздно. Явная демонстрация намерений Зеленского в законодательной сфере вызвала волну обеспокоенности в Европе относительно искренности его приверженности антикоррупционным реформам и демократии", — говорится в материале.Издание отмечает, что действия Зеленского давно ставили под сомнение его стремление бороться с автократией, однако его последняя выходка встревожила европейских сторонников и еще больше подорвала надежды Украины на присоединение к ЕС.На прошлой неделе Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии его подписал Зеленский. Многие парламентарии расценили закон как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.Спустя два дня Зеленский на фоне массовых митингов по всей Украине внес в Верховную раду новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, НАБУ и САП являются рычагами давления и способом контроля со стороны Запада, а реальной борьбы с коррупцией на Украине не происходит.
https://ria.ru/20250728/bloomberg-2031841724.html
https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032056509.html
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в мире, украина, европа, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, Европа, Киев, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
В США вынесли суровый приговор Зеленскому

TAC: Зеленский слишком поздно изменил свое решение в отношении НАБУ и САП

© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский опоздал с принятием решения о возвращении независимости антикоррупционным органам на Украине на фоне протестов, пишет The American Conservative.
"Столкнувшись с уличными протестами, которых Зеленский не видел с начала войны, и упреками со стороны ЕС, он сдался и внес новый законопроект о восстановлении независимости двух ведомств. Но эта уступка, возможно, была сделана слишком поздно. Явная демонстрация намерений Зеленского в законодательной сфере вызвала волну обеспокоенности в Европе относительно искренности его приверженности антикоррупционным реформам и демократии", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Разбилась вдребезги". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским
28 июля, 09:40
Издание отмечает, что действия Зеленского давно ставили под сомнение его стремление бороться с автократией, однако его последняя выходка встревожила европейских сторонников и еще больше подорвала надежды Украины на присоединение к ЕС.
На прошлой неделе Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии его подписал Зеленский. Многие парламентарии расценили закон как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.
Спустя два дня Зеленский на фоне массовых митингов по всей Украине внес в Верховную раду новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, НАБУ и САП являются рычагами давления и способом контроля со стороны Запада, а реальной борьбы с коррупцией на Украине не происходит.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
"Ему необходимо": в США предупредили о подлом плане Зеленского
Вчера, 04:43
 
В миреУкраинаЕвропаКиевВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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