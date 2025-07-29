https://ria.ru/20250729/zdanie-2032191583.html

Минздрав: никто не пострадал при обрушении здания в Екатеринбурге

Минздрав: никто не пострадал при обрушении здания в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.07.2025

Минздрав: никто не пострадал при обрушении здания в Екатеринбурге

Пострадавших в результате обрушения офисного здания в Екатеринбурге не обнаружено, по последним данным, за медицинской помощью никто не обращался, сообщила... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T17:59:00+03:00

2025-07-29T17:59:00+03:00

2025-07-29T17:59:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

чкаловский район

валерий горелых

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Пострадавших в результате обрушения офисного здания в Екатеринбурге не обнаружено, по последним данным, за медицинской помощью никто не обращался, сообщила пресс-служба минздрава региона. "По состоянию на 17.15 мск, по предварительным данным, пострадавших в результате обрушения офисного здания не обнаружено, за медицинской помощью никто не обращался", – говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что до полного разбора завалов на месте остается бригада медиков. Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что спасатели завершили обследование обрушившихся конструкций трехэтажного офисного здания в Екатеринбурге, людей под завалами нет, к работам приступила инженерная техника. В свою очередь руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщал агентству, что в Чкаловском районе Екатеринбурга на улице Мартовской произошло частичное обрушение офисного здания с первого по третий этаж, предварительно, из-за ветхости строения, самостоятельно покинули офисы 12 работников. По данным МЧС России, спасатели эвакуировали 24 человека из соседних помещений после обрушения секции в административном здании. Прокуратура региона устанавливает, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию строения, где произошло частичное обрушение.

https://ria.ru/20250728/genprokuratura-2031971463.html

https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031902653.html

екатеринбург

россия

чкаловский район

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происшествия, екатеринбург, россия, чкаловский район, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)