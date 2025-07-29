https://ria.ru/20250729/zdanie-2032182661.html

Источник назвал предварительную причину обрушения здания в Екатеринбурге

Источник назвал предварительную причину обрушения здания в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.07.2025

Источник назвал предварительную причину обрушения здания в Екатеринбурге

За день до обрушения секции трехэтажного офисного здания в Екатеринбурге на верхний этаж строения были подняты тяжелые конструкции, пишет местный портал Е1.ru... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T17:40:00+03:00

2025-07-29T17:40:00+03:00

2025-07-29T17:41:00+03:00

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За день до обрушения секции трехэтажного офисного здания в Екатеринбурге на верхний этаж строения были подняты тяжелые конструкции, пишет местный портал Е1.ru. со ссылкой на источники."Три дня назад в офис на третьем этаже загружали тяжелое оборудование, порядка трех тонн весом. А также 2 июля загружали краном оборудование. Предположительно это и стало причиной (обрушения. – Прим. ред.)", — говорится в материале.Инцидент произошел ранее во вторник. МЧС сообщило, что после частичного обрушения здания эвакуировали 24 человека. На месте происшествия работают 34 человека и 22 единицы техники.Как сообщали в МВД, 12 работников офисного здания самостоятельно покинули полуразрушенное строение. В постройке располагались в том числе швейная мастерская, фирма, связанная с металлообработкой, и печать наклеек.Предварительная причина инцидента — ветхость здания. При обрушении не возникло возгорания или задымления.

https://ria.ru/20250729/proverka-2032179500.html

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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)