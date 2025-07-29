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США и Британия нашли замену Зеленскому, узнала СВР - РИА Новости, 29.07.2025
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15:07 29.07.2025 (обновлено: 16:11 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/zamena-2032141665.html
США и Британия нашли замену Зеленскому, узнала СВР
США и Британия нашли замену Зеленскому, узнала СВР - РИА Новости, 29.07.2025
США и Британия нашли замену Зеленскому, узнала СВР
Представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену Владимира Зеленского,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:07:00+03:00
2025-07-29T16:11:00+03:00
в мире
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
владимир зеленский
валерий залужный
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену Владимира Зеленского, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.&quot;Обсуждались перспективы замены Владимира Зеленского на посту главы киевского режима. Смена Зеленского, по существу, стала ключевым условием перезагрузки отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией&quot;, — отметили в пресс-бюро.В тайной встрече участвовали глава офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и посол Киева в Лондоне Валерий Залужный.По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом.&quot;При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов&quot;, — указали в спецслужбе.Как отметили в СВР, соглашение о смене Зеленского проливает свет на подоплеку его попытки ограничить полномочия украинских антикоррупционных структур.На прошлой неделе украинские власти приняли закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Этот шаг вызвал критику на Западе, в самой республике начались протесты. После этого Зеленский внес новый законопроект, отменяющий нововведения.Как писала Politico, атака киевского режима на НАБУ говорит о панике в команде Зеленского. Там отмечалось, что его шансы на переизбрание кажутся незначительными, поэтому он занимается преследованием политических оппонентов и может предпринять попытку провести "управляемые" президентские выборы.По информации американского журналиста Сеймура Херша, США рассматривают возможность замены Зеленского на Залужного через несколько месяцев. При этом, если глава киевского режима откажется уходить, что наиболее вероятно, его заставят это сделать. Конфликт Зеленского и Залужного начался еще во время нахождения последнего на посту главкома ВСУ. Военачальник дал откровенное интервью журналу The Economist, в котором признал провал контрнаступления. Это вызвало резкую критику со стороны главы киевского режима, который фактически призвал военного "не лезть в политику".Как писали СМИ, Зеленский опасался Залужного, в котором он видел соперника на президентских выборах. При этом генерал стабильно опережает главу киевского режима в рейтинге доверия украинцев.В итоге Зеленский поменял главкома ВСУ, поставив на эту должность Александра Сырского, а Залужного отправил в Лондон, назначив его послом Украины в Британии.* Признан в России террористом и экстремистом.
https://ria.ru/20250523/zaluzhnyy-2018705484.html
https://ria.ru/20250729/ukraina-2032092416.html
https://ria.ru/20250220/zelenskij-2000496092.html
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в мире, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир зеленский, валерий залужный
В мире, США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Владимир Зеленский, Валерий Залужный

США и Британия нашли замену Зеленскому, узнала СВР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену Владимира Зеленского, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«

"Обсуждались перспективы замены Владимира Зеленского на посту главы киевского режима. Смена Зеленского, по существу, стала ключевым условием перезагрузки отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией", — отметили в пресс-бюро.

Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
"Надо говорить честно". Залужный сделал неожиданное заявление о России
23 мая, 15:34
В тайной встрече участвовали глава офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и посол Киева в Лондоне Валерий Залужный.

По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом.
«

"При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов", — указали в спецслужбе.

Как отметили в СВР, соглашение о смене Зеленского проливает свет на подоплеку его попытки ограничить полномочия украинских антикоррупционных структур.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Вчера, 11:18
На прошлой неделе украинские власти приняли закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Этот шаг вызвал критику на Западе, в самой республике начались протесты. После этого Зеленский внес новый законопроект, отменяющий нововведения.
Как писала Politico, атака киевского режима на НАБУ говорит о панике в команде Зеленского. Там отмечалось, что его шансы на переизбрание кажутся незначительными, поэтому он занимается преследованием политических оппонентов и может предпринять попытку провести "управляемые" президентские выборы.
По информации американского журналиста Сеймура Херша, США рассматривают возможность замены Зеленского на Залужного через несколько месяцев. При этом, если глава киевского режима откажется уходить, что наиболее вероятно, его заставят это сделать.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Economist: Зеленский проиграет Залужному на возможных выборах
20 февраля, 11:10
Конфликт Зеленского и Залужного начался еще во время нахождения последнего на посту главкома ВСУ. Военачальник дал откровенное интервью журналу The Economist, в котором признал провал контрнаступления. Это вызвало резкую критику со стороны главы киевского режима, который фактически призвал военного "не лезть в политику".
Как писали СМИ, Зеленский опасался Залужного, в котором он видел соперника на президентских выборах. При этом генерал стабильно опережает главу киевского режима в рейтинге доверия украинцев.
В итоге Зеленский поменял главкома ВСУ, поставив на эту должность Александра Сырского, а Залужного отправил в Лондон, назначив его послом Украины в Британии.
* Признан в России террористом и экстремистом.
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ЕС приостановил выделение помощи Украине, пишут СМИ
Вчера, 12:29
 
В миреСШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Владимир ЗеленскийВалерий Залужный
 
 
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