https://ria.ru/20250729/zakharova-2032090640.html

Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов

Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов - РИА Новости, 29.07.2025

Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова критически отозвалась об идее покупки США у России Командорских островов. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:08:00+03:00

2025-07-29T11:08:00+03:00

2025-07-29T13:33:00+03:00

в мире

сша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

командорские острова

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова критически отозвалась об идее покупки США у России Командорских островов.С таким предложением выступил американский подполковник Джеффри Фриц, который служит в составе командования обеспечения безопасности Сухопутных войск США в Эстонии. По его словам, США могли бы приобрести у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов, чтобы следить за действиями Китая в Арктике."Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений", — сказала Захарова РИА Новости.Она с иронией добавила, что если у Фрица действительно есть 15 миллиардов, то ему следовало бы сделать Америку снова великой и погасить хотя бы часть госдолга США. По состоянию на 24 марта американский госдолг оценивался в 36,64 триллиона долларов.

https://ria.ru/20250529/lavrov-2019798696.html

https://ria.ru/20250630/rossija-2026199466.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), командорские острова