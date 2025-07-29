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Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов - РИА Новости, 29.07.2025
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11:08 29.07.2025 (обновлено: 13:33 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/zakharova-2032090640.html
Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов
Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов - РИА Новости, 29.07.2025
Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова критически отозвалась об идее покупки США у России Командорских островов. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:08:00+03:00
2025-07-29T13:33:00+03:00
в мире
сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
командорские острова
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова критически отозвалась об идее покупки США у России Командорских островов.С таким предложением выступил американский подполковник Джеффри Фриц, который служит в составе командования обеспечения безопасности Сухопутных войск США в Эстонии. По его словам, США могли бы приобрести у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов, чтобы следить за действиями Китая в Арктике."Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений", — сказала Захарова РИА Новости.Она с иронией добавила, что если у Фрица действительно есть 15 миллиардов, то ему следовало бы сделать Америку снова великой и погасить хотя бы часть госдолга США. По состоянию на 24 марта американский госдолг оценивался в 36,64 триллиона долларов.
https://ria.ru/20250529/lavrov-2019798696.html
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в мире, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), командорские острова
В мире, США, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Командорские острова
Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов

Захарова назвала преступлением идею о продаже США Командорских островов

© РИА Новости / М. Шиленков | Перейти в медиабанкКомандорские острова
Командорские острова - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / М. Шиленков
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Командорские острова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова критически отозвалась об идее покупки США у России Командорских островов.
С таким предложением выступил американский подполковник Джеффри Фриц, который служит в составе командования обеспечения безопасности Сухопутных войск США в Эстонии. По его словам, США могли бы приобрести у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов, чтобы следить за действиями Китая в Арктике.
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"Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений", — сказала Захарова РИА Новости.
Она с иронией добавила, что если у Фрица действительно есть 15 миллиардов, то ему следовало бы сделать Америку снова великой и погасить хотя бы часть госдолга США.
По состоянию на 24 марта американский госдолг оценивался в 36,64 триллиона долларов.

Командорские острова — архипелаг из четырех островов в водах Берингова моря и Тихого океана. Там сохранились крупнейшие места обитания морских млекопитающих, птичьи базары, уникальная популяция медновской лисицы. Это единственное место в мире, где раньше жила морская корова. На Командорских островах расположен самый большой в России морской биосферный заповедник.

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