Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов
Захарова назвала преступлением идею о продаже США Командорских островов
Командорские острова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова критически отозвалась об идее покупки США у России Командорских островов.
С таким предложением выступил американский подполковник Джеффри Фриц, который служит в составе командования обеспечения безопасности Сухопутных войск США в Эстонии. По его словам, США могли бы приобрести у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов, чтобы следить за действиями Китая в Арктике.
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"Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений", — сказала Захарова РИА Новости.
Она с иронией добавила, что если у Фрица действительно есть 15 миллиардов, то ему следовало бы сделать Америку снова великой и погасить хотя бы часть госдолга США.
По состоянию на 24 марта американский госдолг оценивался в 36,64 триллиона долларов.
Командорские острова — архипелаг из четырех островов в водах Берингова моря и Тихого океана. Там сохранились крупнейшие места обитания морских млекопитающих, птичьи базары, уникальная популяция медновской лисицы. Это единственное место в мире, где раньше жила морская корова. На Командорских островах расположен самый большой в России морской биосферный заповедник.