https://ria.ru/20250729/zakharova-2032075728.html
Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов
Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов - РИА Новости, 29.07.2025
Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов
Официальной представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости идею покупки США у России Командорских островов. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T09:46:00+03:00
2025-07-29T09:46:00+03:00
2025-07-29T10:03:00+03:00
командорские острова
мария захарова
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Официальной представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости идею покупки США у России Командорских островов.Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что Командорские острова США могли бы использовать для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику."Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений", - сказала Захарова РИА Новости."Но если у у Фрица есть такие деньги, он может сделать Америку снова великой и хотя бы в какой-то части погасить часть госдолга США", - добавила она.По состоянию на 24 марта 2025 года госдолг США оценивается в 36,64 триллиона долларов.
https://ria.ru/20250729/tramp-2032067885.html
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командорские острова, мария захарова, сша
Командорские острова, Мария Захарова, США
Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов
Захарова назвала идею о продаже Командорских островов страшным преступлением
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Официальной представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости идею покупки США у России Командорских островов.
Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что Командорские острова США могли бы использовать для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику.
"Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений", - сказала Захарова РИА Новости.
"Но если у у Фрица есть такие деньги, он может сделать Америку
снова великой и хотя бы в какой-то части погасить часть госдолга США", - добавила она.
По состоянию на 24 марта 2025 года госдолг США
оценивается в 36,64 триллиона долларов.