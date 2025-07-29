https://ria.ru/20250729/zakharova-2032075728.html

Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов

Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов - РИА Новости, 29.07.2025

Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов

Официальной представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости идею покупки США у России Командорских островов. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T09:46:00+03:00

2025-07-29T09:46:00+03:00

2025-07-29T10:03:00+03:00

командорские острова

мария захарова

сша

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Официальной представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости идею покупки США у России Командорских островов.Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что Командорские острова США могли бы использовать для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику."Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений", - сказала Захарова РИА Новости."Но если у у Фрица есть такие деньги, он может сделать Америку снова великой и хотя бы в какой-то части погасить часть госдолга США", - добавила она.По состоянию на 24 марта 2025 года госдолг США оценивается в 36,64 триллиона долларов.

https://ria.ru/20250729/tramp-2032067885.html

командорские острова

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командорские острова, мария захарова, сша