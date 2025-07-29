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Радиационный фон рядом с Запорожской АЭС находится в норме - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:39 29.07.2025 (обновлено: 22:50 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/zaes-2032242491.html
Радиационный фон рядом с Запорожской АЭС находится в норме
Радиационный фон рядом с Запорожской АЭС находится в норме - РИА Новости, 29.07.2025
Радиационный фон рядом с Запорожской АЭС находится в норме
Радиационный фон в районе ЗАЭС находится в пределах природной нормы, сообщения о повышенном фоне недостоверны, заявила пресс-служба станции. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T22:39:00+03:00
2025-07-29T22:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Радиационный фон в районе ЗАЭС находится в пределах природной нормы, сообщения о повышенном фоне недостоверны, заявила пресс-служба станции. "В связи с появлением в ряде публичных источников недостоверных сведений о радиационной обстановке официально заявляем: радиационный фон в районе расположения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и на прилегающих территориях находится в пределах естественной, природной нормы" , - говорится в сообщении в Telegram-канале станции. Данные о якобы повышенном радиационном фоне, распространяемые в отдельных пабликах и каналах, не соответствуют действительности и безосновательны, сообщила пресс-служба. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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энергодар, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС
Радиационный фон рядом с Запорожской АЭС находится в норме

Радиационный фон рядом с Запорожской АЭС находится в пределах природной нормы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Радиационный фон в районе ЗАЭС находится в пределах природной нормы, сообщения о повышенном фоне недостоверны, заявила пресс-служба станции.
"В связи с появлением в ряде публичных источников недостоверных сведений о радиационной обстановке официально заявляем: радиационный фон в районе расположения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и на прилегающих территориях находится в пределах естественной, природной нормы" , - говорится в сообщении в Telegram-канале станции.
Данные о якобы повышенном радиационном фоне, распространяемые в отдельных пабликах и каналах, не соответствуют действительности и безосновательны, сообщила пресс-служба.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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