https://ria.ru/20250729/zaes-2032242491.html

Радиационный фон рядом с Запорожской АЭС находится в норме

Радиационный фон рядом с Запорожской АЭС находится в норме - РИА Новости, 29.07.2025

Радиационный фон рядом с Запорожской АЭС находится в норме

Радиационный фон в районе ЗАЭС находится в пределах природной нормы, сообщения о повышенном фоне недостоверны, заявила пресс-служба станции. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T22:39:00+03:00

2025-07-29T22:39:00+03:00

2025-07-29T22:50:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Радиационный фон в районе ЗАЭС находится в пределах природной нормы, сообщения о повышенном фоне недостоверны, заявила пресс-служба станции. "В связи с появлением в ряде публичных источников недостоверных сведений о радиационной обстановке официально заявляем: радиационный фон в районе расположения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и на прилегающих территориях находится в пределах естественной, природной нормы" , - говорится в сообщении в Telegram-канале станции. Данные о якобы повышенном радиационном фоне, распространяемые в отдельных пабликах и каналах, не соответствуют действительности и безосновательны, сообщила пресс-служба. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250721/zhiteli-2030366817.html

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энергодар, запорожская аэс