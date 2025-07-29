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Ученые раскрыли три причины смертельной формы рака - РИА Новости, 29.07.2025
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16:19 29.07.2025 (обновлено: 23:49 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/zabolevanie-2032158082.html
Ученые раскрыли три причины смертельной формы рака
Ученые раскрыли три причины смертельной формы рака - РИА Новости, 29.07.2025
Ученые раскрыли три причины смертельной формы рака
Большинство случаев заболевания раком печени можно предупредить, снизив уровень потребления алкоголя и предотвращая жировую болезнь печени и вирусные гепатиты,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:19:00+03:00
2025-07-29T23:49:00+03:00
медицина
рак печени
в мире
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Большинство случаев заболевания раком печени можно предупредить, снизив уровень потребления алкоголя и предотвращая жировую болезнь печени и вирусные гепатиты, пишет The Guardian со ссылкой на комиссию британского медицинского журнала The Lancet.Авторы отмечают, что рак печени является шестым по распространенности видом заболевания и третьим по смертности. Число новых случаев, если текущая тенденция не изменится, к 2050 году вырастет почти вдвое — с 870 тысяч в 2022 году до 1,52 миллиона, говорится в исследовании.В материале выделяются три основных фактора риска, которые можно предотвратить: жировая болезнь печени (MASLD. — Прим. ред.), употребление алкоголя и вирусные гепатиты В и С. Причем самую распространенную из них — MASLD можно избежать, соблюдая диету и следуя здоровому образу жизни.Комиссия представила ряд рекомендаций для политиков, которые, по ее оценкам, могут сократить заболеваемость раком печени на два-пять процентов в год к 2050-му. Ученые предлагают расширить вакцинацию от вируса гепатита В и внедрить всеобщий скрининг среди взрослых, ввести минимальные цены на алкоголь и налоги на сахар, инвестировать в раннее выявление поражений печени и усовершенствовать оказание помощи больным.
https://ria.ru/20250726/vino-2031630869.html
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медицина, рак печени, в мире
Медицина, Рак печени, В мире
Ученые раскрыли три причины смертельной формы рака

The Lancet: ученые назвали три фактора, вызывающие рак печени

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкХирурги на операции по удалению злокачественной опухоли
Хирурги на операции по удалению злокачественной опухоли - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Хирурги на операции по удалению злокачественной опухоли. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Большинство случаев заболевания раком печени можно предупредить, снизив уровень потребления алкоголя и предотвращая жировую болезнь печени и вирусные гепатиты, пишет The Guardian со ссылкой на комиссию британского медицинского журнала The Lancet.
Авторы отмечают, что рак печени является шестым по распространенности видом заболевания и третьим по смертности. Число новых случаев, если текущая тенденция не изменится, к 2050 году вырастет почти вдвое — с 870 тысяч в 2022 году до 1,52 миллиона, говорится в исследовании.
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В материале выделяются три основных фактора риска, которые можно предотвратить: жировая болезнь печени (MASLD. — Прим. ред.), употребление алкоголя и вирусные гепатиты В и С. Причем самую распространенную из них — MASLD можно избежать, соблюдая диету и следуя здоровому образу жизни.
Комиссия представила ряд рекомендаций для политиков, которые, по ее оценкам, могут сократить заболеваемость раком печени на два-пять процентов в год к 2050-му. Ученые предлагают расширить вакцинацию от вируса гепатита В и внедрить всеобщий скрининг среди взрослых, ввести минимальные цены на алкоголь и налоги на сахар, инвестировать в раннее выявление поражений печени и усовершенствовать оказание помощи больным.
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