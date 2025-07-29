https://ria.ru/20250729/zabolevanie-2032158082.html

Ученые раскрыли три причины смертельной формы рака

Ученые раскрыли три причины смертельной формы рака - РИА Новости, 29.07.2025

Ученые раскрыли три причины смертельной формы рака

Большинство случаев заболевания раком печени можно предупредить, снизив уровень потребления алкоголя и предотвращая жировую болезнь печени и вирусные гепатиты,... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:19:00+03:00

2025-07-29T16:19:00+03:00

2025-07-29T23:49:00+03:00

медицина

рак печени

в мире

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Большинство случаев заболевания раком печени можно предупредить, снизив уровень потребления алкоголя и предотвращая жировую болезнь печени и вирусные гепатиты, пишет The Guardian со ссылкой на комиссию британского медицинского журнала The Lancet.Авторы отмечают, что рак печени является шестым по распространенности видом заболевания и третьим по смертности. Число новых случаев, если текущая тенденция не изменится, к 2050 году вырастет почти вдвое — с 870 тысяч в 2022 году до 1,52 миллиона, говорится в исследовании.В материале выделяются три основных фактора риска, которые можно предотвратить: жировая болезнь печени (MASLD. — Прим. ред.), употребление алкоголя и вирусные гепатиты В и С. Причем самую распространенную из них — MASLD можно избежать, соблюдая диету и следуя здоровому образу жизни.Комиссия представила ряд рекомендаций для политиков, которые, по ее оценкам, могут сократить заболеваемость раком печени на два-пять процентов в год к 2050-му. Ученые предлагают расширить вакцинацию от вируса гепатита В и внедрить всеобщий скрининг среди взрослых, ввести минимальные цены на алкоголь и налоги на сахар, инвестировать в раннее выявление поражений печени и усовершенствовать оказание помощи больным.

https://ria.ru/20250726/vino-2031630869.html

https://ria.ru/20240827/nauka-1968102496.html

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медицина, рак печени, в мире