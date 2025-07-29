https://ria.ru/20250729/zabolevanie-2032158082.html
Ученые раскрыли три причины смертельной формы рака
Ученые раскрыли три причины смертельной формы рака - РИА Новости, 29.07.2025
Ученые раскрыли три причины смертельной формы рака
Большинство случаев заболевания раком печени можно предупредить, снизив уровень потребления алкоголя и предотвращая жировую болезнь печени и вирусные гепатиты,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:19:00+03:00
2025-07-29T16:19:00+03:00
2025-07-29T23:49:00+03:00
медицина
рак печени
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155880/32/1558803287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5146cd1a3afc5260c4fab446d0a1b646.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Большинство случаев заболевания раком печени можно предупредить, снизив уровень потребления алкоголя и предотвращая жировую болезнь печени и вирусные гепатиты, пишет The Guardian со ссылкой на комиссию британского медицинского журнала The Lancet.Авторы отмечают, что рак печени является шестым по распространенности видом заболевания и третьим по смертности. Число новых случаев, если текущая тенденция не изменится, к 2050 году вырастет почти вдвое — с 870 тысяч в 2022 году до 1,52 миллиона, говорится в исследовании.В материале выделяются три основных фактора риска, которые можно предотвратить: жировая болезнь печени (MASLD. — Прим. ред.), употребление алкоголя и вирусные гепатиты В и С. Причем самую распространенную из них — MASLD можно избежать, соблюдая диету и следуя здоровому образу жизни.Комиссия представила ряд рекомендаций для политиков, которые, по ее оценкам, могут сократить заболеваемость раком печени на два-пять процентов в год к 2050-му. Ученые предлагают расширить вакцинацию от вируса гепатита В и внедрить всеобщий скрининг среди взрослых, ввести минимальные цены на алкоголь и налоги на сахар, инвестировать в раннее выявление поражений печени и усовершенствовать оказание помощи больным.
https://ria.ru/20250726/vino-2031630869.html
https://ria.ru/20240827/nauka-1968102496.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155880/32/1558803287_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5ec75747fd2f40bde8b8f7d97213eb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медицина, рак печени, в мире
Медицина, Рак печени, В мире
Ученые раскрыли три причины смертельной формы рака
The Lancet: ученые назвали три фактора, вызывающие рак печени
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Большинство случаев заболевания раком печени можно предупредить, снизив уровень потребления алкоголя и предотвращая жировую болезнь печени и вирусные гепатиты, пишет The Guardian
со ссылкой на комиссию британского медицинского журнала The Lancet.
Авторы отмечают, что рак печени является шестым по распространенности видом заболевания и третьим по смертности. Число новых случаев, если текущая тенденция не изменится, к 2050 году вырастет почти вдвое — с 870 тысяч в 2022 году до 1,52 миллиона, говорится в исследовании.
В материале выделяются три основных фактора риска, которые можно предотвратить: жировая болезнь печени (MASLD. — Прим. ред.), употребление алкоголя и вирусные гепатиты В и С. Причем самую распространенную из них — MASLD можно избежать, соблюдая диету и следуя здоровому образу жизни.
Комиссия представила ряд рекомендаций для политиков, которые, по ее оценкам, могут сократить заболеваемость раком печени на два-пять процентов в год к 2050-му. Ученые предлагают расширить вакцинацию от вируса гепатита В и внедрить всеобщий скрининг среди взрослых, ввести минимальные цены на алкоголь и налоги на сахар, инвестировать в раннее выявление поражений печени и усовершенствовать оказание помощи больным.