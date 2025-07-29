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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 29.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 155 военнослужащих ВСУ и три артиллерийских орудия западного... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:54:00+03:00

2025-07-29T12:54:00+03:00

2025-07-29T12:56:00+03:00

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 155 военнослужащих ВСУ и три артиллерийских орудия западного производства за сутки, сообщили в Минобороны России. "Противник потерял до 155 военнослужащих, бронетранспортер Spartan производства Великобритании, два бронеавтомобиля HMMWV и бронемашину MaxxPro производства США. Уничтожены три артиллерийских орудия западного производства, автомобиль, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке Минобороны РФ. Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Иванополье, Плещеевка, Серебрянка, Северск, Звановка, Часов Яр, Александро-Шультино и Щербиновка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, великобритания, сша, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)