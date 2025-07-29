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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 29.07.2025 (обновлено: 12:56 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/yug-2032109468.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 29.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 155 военнослужащих ВСУ и три артиллерийских орудия западного... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:54:00+03:00
2025-07-29T12:56:00+03:00
безопасность
великобритания
сша
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 155 военнослужащих ВСУ и три артиллерийских орудия западного производства за сутки, сообщили в Минобороны России. "Противник потерял до 155 военнослужащих, бронетранспортер Spartan производства Великобритании, два бронеавтомобиля HMMWV и бронемашину MaxxPro производства США. Уничтожены три артиллерийских орудия западного производства, автомобиль, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке Минобороны РФ. Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Иванополье, Плещеевка, Серебрянка, Северск, Звановка, Часов Яр, Александро-Шультино и Щербиновка Донецкой Народной Республики.
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безопасность, великобритания, сша, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Великобритания, США, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

МО РФ: ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки потеряли до 155 военных 3 арторудия

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 155 военнослужащих ВСУ и три артиллерийских орудия западного производства за сутки, сообщили в Минобороны России.
"Противник потерял до 155 военнослужащих, бронетранспортер Spartan производства Великобритании, два бронеавтомобиля HMMWV и бронемашину MaxxPro производства США. Уничтожены три артиллерийских орудия западного производства, автомобиль, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке Минобороны РФ.
Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Иванополье, Плещеевка, Серебрянка, Северск, Звановка, Часов Яр, Александро-Шультино и Щербиновка Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВеликобританияСШАКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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