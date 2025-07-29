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СМИ: в Японии арестовали сына россиянки, погибшей в Осаке - РИА Новости, 29.07.2025
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12:27 29.07.2025 (обновлено: 14:39 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/yaponiya-2032104204.html
СМИ: в Японии арестовали сына россиянки, погибшей в Осаке
СМИ: в Японии арестовали сына россиянки, погибшей в Осаке - РИА Новости, 29.07.2025
СМИ: в Японии арестовали сына россиянки, погибшей в Осаке
Полиция японской префектуры Осака арестовала сына погибшей Елены Ито по подозрению в убийстве и грабеже, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:27:00+03:00
2025-07-29T14:39:00+03:00
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ТОКИО, 29 июл — РИА Новости. Полиция японской префектуры Осака арестовала сына погибшей Елены Ито по подозрению в убийстве и грабеже, сообщило агентство Киодо. Тело Елены Ито 27 июня нашел ее муж, с которым они живут раздельно. Первоначально полиция заявила, что причиной смерти был тепловой удар, но из-за многочисленных следов побоев продолжила расследование.В результате 21-летний сын погибшей, Канэки Ито, признался, что убил мать и украл деньги. Он пробрался к ней домой 26 июня, нанес несколько десятков ударов в лицо, а затем задушил ее. После этого он забрал 15 тысяч иен. В комнате не было следов борьбы или грабежа, входная дверь была заперта, но балкон оставался открытым. Полиция считает, что сын россиянки проник в квартиру именно этим путем.
https://ria.ru/20250628/yaponiya-2025987674.html
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в мире, осака (город), сша
В мире, Осака (город), США
СМИ: в Японии арестовали сына россиянки, погибшей в Осаке

Kyodo: в Японии арестовали сына погибшей россиянки по подозрению в ее убийстве

© AP Photo / Hiro KomaeПолиция Токио
Полиция Токио - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Hiro Komae
Полиция Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 29 июл — РИА Новости. Полиция японской префектуры Осака арестовала сына погибшей Елены Ито по подозрению в убийстве и грабеже, сообщило агентство Киодо.
Тело Елены Ито 27 июня нашел ее муж, с которым они живут раздельно. Первоначально полиция заявила, что причиной смерти был тепловой удар, но из-за многочисленных следов побоев продолжила расследование.
В результате 21-летний сын погибшей, Канэки Ито, признался, что убил мать и украл деньги. Он пробрался к ней домой 26 июня, нанес несколько десятков ударов в лицо, а затем задушил ее. После этого он забрал 15 тысяч иен.
В комнате не было следов борьбы или грабежа, входная дверь была заперта, но балкон оставался открытым. Полиция считает, что сын россиянки проник в квартиру именно этим путем.
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В миреОсака (город)США
 
 
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