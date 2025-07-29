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Экс-специалиста военного представительства обвинили во взяточничестве

Экс-специалиста военного представительства обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 29.07.2025

Экс-специалиста военного представительства обвинили во взяточничестве

Экс-специалист военного представительства Андрей Меньшиков обвиняется в получении взяток на 7,5 миллиона рублей от гендиректора АО "ВНИТИ ЭМ" Сергея Турусова,... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:03:00+03:00

2025-07-29T11:03:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Экс-специалист военного представительства Андрей Меньшиков обвиняется в получении взяток на 7,5 миллиона рублей от гендиректора АО "ВНИТИ ЭМ" Сергея Турусова, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК России."Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего ведущего специалиста военного представительства Андрея Меньшикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2013-2023 годы при выполнении гособоронзаказа Минобороны России с АО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения" было заключено более 20 многомиллионных контрактов на производство и поставку систем управления. Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Меньшикова.Отмечается, что в 2014-2020 годы Меньшиков получил взятку более 7,5 миллиона от гендиректора АО "ВНИТИ ЭМ" Сергея Турусова за общее покровительство при контроле за исполнением контрактов.

https://ria.ru/20250716/arest-2029527648.html

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следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия