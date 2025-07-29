https://ria.ru/20250729/vzyatka-2032090121.html
Экс-специалиста военного представительства обвинили во взяточничестве
Экс-специалиста военного представительства обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 29.07.2025
Экс-специалиста военного представительства обвинили во взяточничестве
Экс-специалист военного представительства Андрей Меньшиков обвиняется в получении взяток на 7,5 миллиона рублей от гендиректора АО "ВНИТИ ЭМ" Сергея Турусова,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:03:00+03:00
2025-07-29T11:03:00+03:00
2025-07-29T11:18:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246787_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_3ef68b7c72476faa79ff2df52c74d1bc.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Экс-специалист военного представительства Андрей Меньшиков обвиняется в получении взяток на 7,5 миллиона рублей от гендиректора АО "ВНИТИ ЭМ" Сергея Турусова, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК России."Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего ведущего специалиста военного представительства Андрея Меньшикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2013-2023 годы при выполнении гособоронзаказа Минобороны России с АО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения" было заключено более 20 многомиллионных контрактов на производство и поставку систем управления. Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Меньшикова.Отмечается, что в 2014-2020 годы Меньшиков получил взятку более 7,5 миллиона от гендиректора АО "ВНИТИ ЭМ" Сергея Турусова за общее покровительство при контроле за исполнением контрактов.
https://ria.ru/20250716/arest-2029527648.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246787_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_1fbc8dbef3cc6f2ec38c94f63c164102.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия
Экс-специалиста военного представительства обвинили во взяточничестве
СК возбудил дело против экс-специалиста военного представительства Меньшикова