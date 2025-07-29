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Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома и сбили 236 дронов ВСУ
Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома и сбили 236 дронов ВСУ - РИА Новости, 29.07.2025
Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома и сбили 236 дронов ВСУ
За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили украинскую ракету "Нептун" и 236 дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:59:00+03:00
2025-07-29T12:59:00+03:00
2025-07-29T14:22:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили украинскую ракету "Нептун" и 236 дронов, сообщило Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военному аэродрому, цеху производства и центру подготовки операторов дронов, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.Потери украинских войск за все время спецоперации составили:
https://ria.ru/20250729/vsu-2032086781.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома и сбили 236 дронов ВСУ
Российские силы ПВО сбили за сутки 236 дронов ВСУ и ракету "Нептун"