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Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома и сбили 236 дронов ВСУ - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 29.07.2025 (обновлено: 14:22 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/vsu-2032110386.html
Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома и сбили 236 дронов ВСУ
Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома и сбили 236 дронов ВСУ - РИА Новости, 29.07.2025
Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома и сбили 236 дронов ВСУ
За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили украинскую ракету "Нептун" и 236 дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:59:00+03:00
2025-07-29T14:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили украинскую ракету "Нептун" и 236 дронов, сообщило Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военному аэродрому, цеху производства и центру подготовки операторов дронов, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.Потери украинских войск за все время спецоперации составили:
https://ria.ru/20250729/vsu-2032086781.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома и сбили 236 дронов ВСУ

Российские силы ПВО сбили за сутки 236 дронов ВСУ и ракету "Нептун"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили украинскую ракету "Нептун" и 236 дронов, сообщило Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Оператор БПЛА: украинские войска покидают позиции на одном из участков в районе Работино - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Российский боец рассказал об отступлении ВСУ на одном из участков фронта
Вчера, 10:47
В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военному аэродрому, цеху производства и центру подготовки операторов дронов, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Потери украинских войск за все время спецоперации составили:
  • 664 самолета;
  • 283 вертолета;
  • 73 389 беспилотников;
  • 624 зенитных ракетных комплекса;
  • 24 375 танков и других боевых бронемашин;
  • 1583 боевые машины РСЗО;
  • 27 948 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 38 855 военных автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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