https://ria.ru/20250729/vsu-2032110386.html

Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома и сбили 236 дронов ВСУ

Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома и сбили 236 дронов ВСУ - РИА Новости, 29.07.2025

Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома и сбили 236 дронов ВСУ

За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили украинскую ракету "Нептун" и 236 дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:59:00+03:00

2025-07-29T12:59:00+03:00

2025-07-29T14:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили украинскую ракету "Нептун" и 236 дронов, сообщило Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военному аэродрому, цеху производства и центру подготовки операторов дронов, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.Потери украинских войск за все время спецоперации составили:

https://ria.ru/20250729/vsu-2032086781.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)