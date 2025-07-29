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Американскому наемнику, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:43 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/vsu-2032086283.html
Американскому наемнику, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор
Американскому наемнику, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор - РИА Новости, 29.07.2025
Американскому наемнику, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы наемника из США, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:43:00+03:00
2025-07-29T10:43:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы наемника из США, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Эндрю Ричарда Бренса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Бренса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2023 году Бренс прибыл на Украину, где добровольно вступил в состав 4-го батальона Интернационального легиона территориальной обороны Украины в качестве наемника. По май 2025 года он принимал участие в боевых действиях против военнослужащих российской армии, заработав на этом более 1,9 миллиона рублей. Бренс был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250728/sud-2031859890.html
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донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Американскому наемнику, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор

Воевавший за ВСУ американский наемник Бренс заочно осужден в ДНР на 14 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы наемника из США, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Эндрю Ричарда Бренса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Бренса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в 2023 году Бренс прибыл на Украину, где добровольно вступил в состав 4-го батальона Интернационального легиона территориальной обороны Украины в качестве наемника. По май 2025 года он принимал участие в боевых действиях против военнослужащих российской армии, заработав на этом более 1,9 миллиона рублей.
Бренс был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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