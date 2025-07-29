https://ria.ru/20250729/vsu-2032086283.html

Американскому наемнику, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор

Американскому наемнику, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор - РИА Новости, 29.07.2025

Американскому наемнику, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы наемника из США, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:43:00+03:00

2025-07-29T10:43:00+03:00

2025-07-29T10:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы наемника из США, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Эндрю Ричарда Бренса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Бренса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2023 году Бренс прибыл на Украину, где добровольно вступил в состав 4-го батальона Интернационального легиона территориальной обороны Украины в качестве наемника. По май 2025 года он принимал участие в боевых действиях против военнослужащих российской армии, заработав на этом более 1,9 миллиона рублей. Бренс был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250728/sud-2031859890.html

https://ria.ru/20250724/naemnik-2031096441.html

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донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины