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В РСТ рассказали о "Грозовых воротах", пострадавших от вандалов - РИА Новости, 29.07.2025
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16:16 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/vorota-2032157648.html
В РСТ рассказали о "Грозовых воротах", пострадавших от вандалов
В РСТ рассказали о "Грозовых воротах", пострадавших от вандалов - РИА Новости, 29.07.2025
В РСТ рассказали о "Грозовых воротах", пострадавших от вандалов
Крепость "Грозовые ворота" в Геленджике, информацию по разрушению которой от рук вандалов проверяет полиция, популярна у туристов, к ней регулярно проводились... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:16:00+03:00
2025-07-29T16:16:00+03:00
общество
геленджик
краснодарский край
российский союз туриндустрии (рст)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Крепость "Грозовые ворота" в Геленджике, информацию по разрушению которой от рук вандалов проверяет полиция, популярна у туристов, к ней регулярно проводились экскурсии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Ранее во вторник ГУМВД РФ по Краснодарскому краю сообщило, что в ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация, на которой запечатлён результат вандализма в крепости "Грозовые ворота" в Геленджике. Полиция проверит данную информацию. Как отмечалось, неизвестные сломали часть кладки, а на уцелевшие стены нанесли непристойные рисунки. "Мы очень огорчены этой новостью. Надеемся, что злоумышленников найдут и привлекут к ответственности. Действительно, знаковое место для Геленджика, популярное для экскурсий. Особенно в этом году, когда турпоток в Геленджик демонстрирует рост, желающих посетить "Грозовые ворота" было достаточно много", - сообщили в союзе. Аэропорт Геленджика принял первых туристов после трехлетнего перерыва 18 июля. На фоне этого, как рассказал РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин, бронирование отелей в Геленджике и ближайших к курорту населенных пунктах за неделю, с момента объявления о скором открытии геленджикского аэропорта, выросло на 30%, при этом число поисковых запросов гостиниц на курорте и вовсе увеличилось в 1,7 раза.
https://ria.ru/20250630/gips-2026361276.html
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общество, геленджик, краснодарский край, российский союз туриндустрии (рст), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Геленджик, Краснодарский край, Российский союз туриндустрии (РСТ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В РСТ рассказали о "Грозовых воротах", пострадавших от вандалов

РСТ: пострадавшие от вандалов "Грозовые ворота" популярны у туристов

Вандалы разрушили и разрисовали непристойными рисунками крепость "Грозовые ворота" в Геленджике. Кадр видео из соцсетей
Вандалы разрушили и разрисовали непристойными рисунками крепость Грозовые ворота в Геленджике. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Вандалы разрушили и разрисовали непристойными рисунками крепость "Грозовые ворота" в Геленджике. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Крепость "Грозовые ворота" в Геленджике, информацию по разрушению которой от рук вандалов проверяет полиция, популярна у туристов, к ней регулярно проводились экскурсии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Ранее во вторник ГУМВД РФ по Краснодарскому краю сообщило, что в ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация, на которой запечатлён результат вандализма в крепости "Грозовые ворота" в Геленджике. Полиция проверит данную информацию. Как отмечалось, неизвестные сломали часть кладки, а на уцелевшие стены нанесли непристойные рисунки.
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"Мы очень огорчены этой новостью. Надеемся, что злоумышленников найдут и привлекут к ответственности. Действительно, знаковое место для Геленджика, популярное для экскурсий. Особенно в этом году, когда турпоток в Геленджик демонстрирует рост, желающих посетить "Грозовые ворота" было достаточно много", - сообщили в союзе.
Аэропорт Геленджика принял первых туристов после трехлетнего перерыва 18 июля. На фоне этого, как рассказал РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин, бронирование отелей в Геленджике и ближайших к курорту населенных пунктах за неделю, с момента объявления о скором открытии геленджикского аэропорта, выросло на 30%, при этом число поисковых запросов гостиниц на курорте и вовсе увеличилось в 1,7 раза.
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ОбществоГеленджикКраснодарский крайРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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