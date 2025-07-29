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Воробьев: благоустройство десяти лесопарков завершат в Подмосковье
Воробьев: благоустройство десяти лесопарков завершат в Подмосковье - РИА Новости, 29.07.2025
Воробьев: благоустройство десяти лесопарков завершат в Подмосковье
Десять обновленных лесопарковых территорий откроют в Подмосковье в 2025 году, работы идут по программе "Парки в лесу", сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:39:00+03:00
2025-07-29T18:39:00+03:00
2025-07-29T18:39:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Десять обновленных лесопарковых территорий откроют в Подмосковье в 2025 году, работы идут по программе "Парки в лесу", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Каждый лесопарк мы проектируем, учитывая желания жителей, – работаем над тем, чтобы природа и комфорт шли рука об руку", – написал в своем телеграм-канале Воробьев. В лесопарковой территории "Новая Трехгорка" городского округа Одинцово будут созданы пространства для спорта, отдыха и творчества: появятся мастер-классы, кафе, детские и спортивные площадки, зоны для пикников и выгула животных. Работы закончатся к сентябрю. В Вишняковском лесопарке городского округа Балашиха открыта первая очередь, впереди – строительство фестивальной площадки и арт-объекта "Башня Мейерхольда". Воробьев отметил, что работы над второй очередью завершатся в следующем году. В лесопарке "Соколка" муниципального округа Истра прокладывают дорожки, обустраивают смотровые площадки, зоны для спорта и детских игр. В парке 50-летия Октября городского округа Коломна, парке "Дубрава" городского округа Подольск, Томилинском лесопарке городского округа Люберцы, Банном лесу городского округа Пушкинский, Пироговском лесопарке городского округа Мытищи и Парковском лесопарке городского округа Орехово-Зуево тоже ведутся работы. Специалисты делают пешеходные тропинки, обустраивают вело-лыжные трассы, смотровые площадки, зоны отдыха и парковки.
https://ria.ru/20250725/ii-2031447498.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Воробьев: благоустройство десяти лесопарков завершат в Подмосковье
Воробьев: десять подмосковных лесопарков благоустроят до конца года
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Десять обновленных лесопарковых территорий откроют в Подмосковье в 2025 году, работы идут по программе "Парки в лесу", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Каждый лесопарк мы проектируем, учитывая желания жителей, – работаем над тем, чтобы природа и комфорт шли рука об руку", – написал в своем телеграм-канале Воробьев.
В лесопарковой территории "Новая Трехгорка" городского округа Одинцово будут созданы пространства для спорта, отдыха и творчества: появятся мастер-классы, кафе, детские и спортивные площадки, зоны для пикников и выгула животных. Работы закончатся к сентябрю.
В Вишняковском лесопарке городского округа Балашиха открыта первая очередь, впереди – строительство фестивальной площадки и арт-объекта "Башня Мейерхольда". Воробьев отметил, что работы над второй очередью завершатся в следующем году.
В лесопарке "Соколка" муниципального округа Истра прокладывают дорожки, обустраивают смотровые площадки, зоны для спорта и детских игр.
В парке 50-летия Октября городского округа Коломна, парке "Дубрава" городского округа Подольск, Томилинском лесопарке городского округа Люберцы, Банном лесу городского округа Пушкинский, Пироговском лесопарке городского округа Мытищи и Парковском лесопарке городского округа Орехово-Зуево тоже ведутся работы. Специалисты делают пешеходные тропинки, обустраивают вело-лыжные трассы, смотровые площадки, зоны отдыха и парковки.