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В ОНК рассказали о состоянии заключенных, пострадавших при взрыве газа
В ОНК рассказали о состоянии заключенных, пострадавших при взрыве газа - РИА Новости, 29.07.2025
В ОНК рассказали о состоянии заключенных, пострадавших при взрыве газа
У пострадавших в Волгограде при взрыве баллона заключенных ожоги, их жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости председатель региональной общественной... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:10:00+03:00
2025-07-29T11:10:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 29 июл – РИА Новости. У пострадавших в Волгограде при взрыве баллона заключенных ожоги, их жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости председатель региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Вадим Чередник. "Пострадавшие получили термические ожоги, жизни ничего не угрожает", - заявил РИА Новости Чередник. Во вторник СК сообщил, что четверо заключенных пострадали от взрыва газового баллона с последующим воспламенением в исправительной колонии Волгограда, с ожогами различной степени тяжести они доставлены в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
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происшествия, волгоград, онк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, ОНК, Следственный комитет России (СК РФ)
В ОНК рассказали о состоянии заключенных, пострадавших при взрыве газа
Чередник: заключенные получили термические ожоги при взрыве газового баллона