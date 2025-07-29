https://ria.ru/20250729/volgograd-2032091213.html

В ОНК рассказали о состоянии заключенных, пострадавших при взрыве газа

В ОНК рассказали о состоянии заключенных, пострадавших при взрыве газа - РИА Новости, 29.07.2025

В ОНК рассказали о состоянии заключенных, пострадавших при взрыве газа

У пострадавших в Волгограде при взрыве баллона заключенных ожоги, их жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости председатель региональной общественной... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:10:00+03:00

2025-07-29T11:10:00+03:00

2025-07-29T11:13:00+03:00

происшествия

волгоград

онк

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

ВОЛГОГРАД, 29 июл – РИА Новости. У пострадавших в Волгограде при взрыве баллона заключенных ожоги, их жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости председатель региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Вадим Чередник. "Пострадавшие получили термические ожоги, жизни ничего не угрожает", - заявил РИА Новости Чередник. Во вторник СК сообщил, что четверо заключенных пострадали от взрыва газового баллона с последующим воспламенением в исправительной колонии Волгограда, с ожогами различной степени тяжести они доставлены в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

https://ria.ru/20250729/proverka-2032088977.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоград, онк, следственный комитет россии (ск рф)