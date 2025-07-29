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Эксперт рассказал, чем повышение американских пошлин грозит для ЮАР
Эксперт рассказал, чем повышение американских пошлин грозит для ЮАР - РИА Новости, 29.07.2025
Эксперт рассказал, чем повышение американских пошлин грозит для ЮАР
Власти ЮАР крайне обеспокоены угрозой повышения американских пошлин, которые станут болезненным ударом по национальной экономике, но все попытки предотвратить... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:15:00+03:00
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ПРЕТОРИЯ, 29 июл - РИА Новости. Власти ЮАР крайне обеспокоены угрозой повышения американских пошлин, которые станут болезненным ударом по национальной экономике, но все попытки предотвратить их введение пока не выглядят успешными, сказал РИА Новости руководитель программы по управлению и дипломатии в Африке Южноафриканского института международных отношений (SAIIA) Стивен Груздь. Он принял участие в российско-африканской конференции, которую провел в столице ЮАР Претории международный дискуссионный клуб "Валдай" в партнерстве с SAIIA. "Южная Африка, вероятно, получит тарифы по ставке 30% - значительно выше, чем многие другие регионы мира. Так что это очень серьезно. Я не думаю, что на сегодняшний день наши попытки взаимодействовать с администрацией (президента США Дональда) Трампа были очень успешны", - сказал собеседник агентства. Решению вопроса не способствует недовольство США иском к Израилю, который ЮАР подала в Международный суд справедливости ООН в связи с военной операцией в секторе Газа, новыми законами, в которых в Вашингтоне усмотрели ущемление прав белого меньшинства, и принадлежностью страны к объединению БРИКС, участникам которого Трамп пригрозил дополнительной пошлиной в 10%. "Я думаю, что руководители ЮАР очень обеспокоены и, наверное, им нужно беспокоиться еще больше. Если будет введен дополнительный тариф за БРИКС, то ситуация будет еще хуже. Торговый вопрос нельзя игнорировать. Нам нужно полностью на нем сосредоточиться, потому что это главное, что сейчас происходит", - сказал Груздь. Он пояснил, что от повышенных пошлин пострадает прежде всего автомобилестроение, которое ориентировано на США, а производители сельскохозяйственной продукции и вин рискуют потерять американский рынок, если Вашингтон лишит ЮАР торговых привилегий, которые действуют для стран Африки. "Я думаю, что эти тарифы, если их введут, нанесут большой ущерб. У нас есть большой рынок, который выпускает машины для США, и мы потеряем сотни, если не тысячи рабочих мест, если машины станут на 30% дороже", - сказал собеседник агентства.
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в мире, юар, сша, африка, брикс, оон
В мире, ЮАР, США, Африка, БРИКС, ООН
Эксперт рассказал, чем повышение американских пошлин грозит для ЮАР
Груздь: власти ЮАР обеспокоены угрозой повышения американских пошлин
ПРЕТОРИЯ, 29 июл - РИА Новости. Власти ЮАР крайне обеспокоены угрозой повышения американских пошлин, которые станут болезненным ударом по национальной экономике, но все попытки предотвратить их введение пока не выглядят успешными, сказал РИА Новости руководитель программы по управлению и дипломатии в Африке Южноафриканского института международных отношений (SAIIA) Стивен Груздь.
Он принял участие в российско-африканской конференции, которую провел в столице ЮАР Претории международный дискуссионный клуб "Валдай" в партнерстве с SAIIA.
"Южная Африка, вероятно, получит тарифы по ставке 30% - значительно выше, чем многие другие регионы мира. Так что это очень серьезно. Я не думаю, что на сегодняшний день наши попытки взаимодействовать с администрацией (президента США Дональда) Трампа были очень успешны", - сказал собеседник агентства.
Решению вопроса не способствует недовольство США иском к Израилю, который ЮАР подала в Международный суд справедливости ООН в связи с военной операцией в секторе Газа, новыми законами, в которых в Вашингтоне усмотрели ущемление прав белого меньшинства, и принадлежностью страны к объединению БРИКС, участникам которого Трамп пригрозил дополнительной пошлиной в 10%.
"Я думаю, что руководители ЮАР очень обеспокоены и, наверное, им нужно беспокоиться еще больше. Если будет введен дополнительный тариф за БРИКС, то ситуация будет еще хуже. Торговый вопрос нельзя игнорировать. Нам нужно полностью на нем сосредоточиться, потому что это главное, что сейчас происходит", - сказал Груздь.
Он пояснил, что от повышенных пошлин пострадает прежде всего автомобилестроение, которое ориентировано на США, а производители сельскохозяйственной продукции и вин рискуют потерять американский рынок, если Вашингтон лишит ЮАР торговых привилегий, которые действуют для стран Африки.
"Я думаю, что эти тарифы, если их введут, нанесут большой ущерб. У нас есть большой рынок, который выпускает машины для США, и мы потеряем сотни, если не тысячи рабочих мест, если машины станут на 30% дороже", - сказал собеседник агентства.