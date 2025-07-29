https://ria.ru/20250729/ucheniya-2032047787.html

CША проведут учения в Арктике

CША проведут учения в Арктике - РИА Новости, 29.07.2025

CША проведут учения в Арктике

Северо-американское командование противовоздушной обороны (NORAD) проведет совместно с северным командованием учения в Арктике, говорится в сообщении... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T00:46:00+03:00

2025-07-29T00:46:00+03:00

2025-07-29T00:46:00+03:00

арктика

аляска

norad

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Северо-американское командование противовоздушной обороны (NORAD) проведет совместно с северным командованием учения в Арктике, говорится в сообщении командований. Учения "Арктический край" пройдут с 1 по 31 августа, говорится в сообщении. В учениях примут участие подразделение противовоздушной обороны, ВВС, сухопутные войска, ВМС, морская пехота и силы спецопераций, говорится в сообщении. "Ключевые задачи учений включают исполнение функций управления и контроля в поддержку задач защиты нации в Арктическом регионе, открытие театра операций на Аляске, включая порт Маккензи, демонстрация готовности", - говорится в сообщении. Учения проводятся ежегодно, подчеркивает NORAD.

https://ria.ru/20250727/khegset-2031684856.html

https://ria.ru/20250726/migranty-2031573367.html

арктика

аляска

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арктика, аляска, norad