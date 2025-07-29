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CША проведут учения в Арктике - РИА Новости, 29.07.2025
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00:46 29.07.2025
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CША проведут учения в Арктике
CША проведут учения в Арктике - РИА Новости, 29.07.2025
CША проведут учения в Арктике
Северо-американское командование противовоздушной обороны (NORAD) проведет совместно с северным командованием учения в Арктике, говорится в сообщении... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T00:46:00+03:00
2025-07-29T00:46:00+03:00
арктика
аляска
norad
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Северо-американское командование противовоздушной обороны (NORAD) проведет совместно с северным командованием учения в Арктике, говорится в сообщении командований. Учения "Арктический край" пройдут с 1 по 31 августа, говорится в сообщении. В учениях примут участие подразделение противовоздушной обороны, ВВС, сухопутные войска, ВМС, морская пехота и силы спецопераций, говорится в сообщении. "Ключевые задачи учений включают исполнение функций управления и контроля в поддержку задач защиты нации в Арктическом регионе, открытие театра операций на Аляске, включая порт Маккензи, демонстрация готовности", - говорится в сообщении. Учения проводятся ежегодно, подчеркивает NORAD.
https://ria.ru/20250727/khegset-2031684856.html
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арктика, аляска, norad
Арктика, Аляска, NORAD
CША проведут учения в Арктике

CША проведут учения в Арктике с 1 по 31 августа

© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Patricia DealАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Patricia Deal
Американские военнослужащие. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Северо-американское командование противовоздушной обороны (NORAD) проведет совместно с северным командованием учения в Арктике, говорится в сообщении командований.
Учения "Арктический край" пройдут с 1 по 31 августа, говорится в сообщении.
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27 июля, 03:14
В учениях примут участие подразделение противовоздушной обороны, ВВС, сухопутные войска, ВМС, морская пехота и силы спецопераций, говорится в сообщении.
"Ключевые задачи учений включают исполнение функций управления и контроля в поддержку задач защиты нации в Арктическом регионе, открытие театра операций на Аляске, включая порт Маккензи, демонстрация готовности", - говорится в сообщении.
Учения проводятся ежегодно, подчеркивает NORAD.
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АрктикаАляскаNORAD
 
 
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