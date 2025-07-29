Рейтинг@Mail.ru
Польский премьер принес на заседание правительства макеты боеголовок дронов - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 29.07.2025 (обновлено: 14:40 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/tusk-2032128030.html
Польский премьер принес на заседание правительства макеты боеголовок дронов
Польский премьер принес на заседание правительства макеты боеголовок дронов - РИА Новости, 29.07.2025
Польский премьер принес на заседание правительства макеты боеголовок дронов
Премьер-министр Польши Дональд Туск принес на заседание правительства макеты боевых частей дронов, следует из трансляции заседания, которую ведет канцелярия... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:18:00+03:00
2025-07-29T14:40:00+03:00
в мире
польша
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032129333_3:0:1816:1020_1920x0_80_0_0_951a3e80cf9fb9ba8b182d7c43d9b5b7.jpg
ВАРШАВА, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск принес на заседание правительства макеты боевых частей дронов, следует из трансляции заседания, которую ведет канцелярия главы правительства.Туск поставил на столе несколько макетов боеголовок и успокоил собравшихся министров, заявив, что они безопасны."Не бойтесь, это не боеголовки и не снаряды. Ничего не взорвется. Это макеты", - сообщил он.Туск пояснил, что принес с собой макеты для того, чтобы побудить правительство стимулировать производство такой продукции в Польше."Я принес это с собой с удовольствием, чтобы показать, чем мы должны гордиться. Это должно хорошо повлиять на собравшихся, если речь идет о реполонизации производства в широком понимании. Мы говорим о польской продукции", - сказал он.Туск уточнил, что все, что он принес, произведено в Польше с применением 3D-принтеров."Это боеголовки, которые производятся полностью в Польше. В большей части они производятся на 3D-принтерах. Это вооружение для польских дронов, которые тоже полностью производятся в Польше", - отметил он.При этом Туск рассказал, что в среду в Польше состоится презентация боевых дронов отечественного производства."Завтра мы презентуем сами дроны - самую новую боевую технику, полностью производимую в Польше", - добавил он.
https://ria.ru/20250723/tusk-2030798807.html
https://ria.ru/20250527/gruziya-2019320461.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032129333_371:0:1731:1020_1920x0_80_0_0_1df2ce8d1825f41b5245a9084c07067c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, дональд туск
В мире, Польша, Дональд Туск
Польский премьер принес на заседание правительства макеты боеголовок дронов

Премьер Польши Туск принес на заседание правительства макеты боеголовок дронов

Премьер-министр Польши Дональд Туск принес на заседание правительства боевые части дронов. Кадр трансляции
Премьер-министр Польши Дональд Туск принес на заседание правительства боевые части дронов. Кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Премьер-министр Польши Дональд Туск принес на заседание правительства боевые части дронов. Кадр трансляции
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск принес на заседание правительства макеты боевых частей дронов, следует из трансляции заседания, которую ведет канцелярия главы правительства.
Туск поставил на столе несколько макетов боеголовок и успокоил собравшихся министров, заявив, что они безопасны.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Польша живет в предвоенные времена, заявил Туск
23 июля, 11:58
"Не бойтесь, это не боеголовки и не снаряды. Ничего не взорвется. Это макеты", - сообщил он.
Туск пояснил, что принес с собой макеты для того, чтобы побудить правительство стимулировать производство такой продукции в Польше.
"Я принес это с собой с удовольствием, чтобы показать, чем мы должны гордиться. Это должно хорошо повлиять на собравшихся, если речь идет о реполонизации производства в широком понимании. Мы говорим о польской продукции", - сказал он.
Туск уточнил, что все, что он принес, произведено в Польше с применением 3D-принтеров.
"Это боеголовки, которые производятся полностью в Польше. В большей части они производятся на 3D-принтерах. Это вооружение для польских дронов, которые тоже полностью производятся в Польше", - отметил он.
При этом Туск рассказал, что в среду в Польше состоится презентация боевых дронов отечественного производства.
"Завтра мы презентуем сами дроны - самую новую боевую технику, полностью производимую в Польше", - добавил он.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Грузинский премьер обвинил Макрона, Туска и Мерца в отсутствии этикета
27 мая, 13:25
 
В миреПольшаДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала