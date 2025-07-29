https://ria.ru/20250729/tekhnologii-2032122223.html

Путин рассказал об успехах России в развитии технологий ИИ

Путин рассказал об успехах России в развитии технологий ИИ - РИА Новости, 29.07.2025

Путин рассказал об успехах России в развитии технологий ИИ

России в развитии технологий искусственного интеллекта удалось не отстать от конкурентов и двигаться вперед с опережением, в том числе благодаря усилиям команды РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:57:00+03:00

2025-07-29T13:57:00+03:00

2025-07-29T14:08:00+03:00

россия

технологии

герман греф

владимир путин

сбер

сбербанк россии

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. России в развитии технологий искусственного интеллекта удалось не отстать от конкурентов и двигаться вперед с опережением, в том числе благодаря усилиям команды Сбера, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.Президент во вторник провел встречу с Грефом в Кремле. Глава банка отметил, что гонка искусственного интеллекта продолжается - каждые несколько месяцев появляются новые модели ИИ. Сбер сейчас может представить свои модели, которые вполне конкурентоспособны, добавил он, и многие клиенты банка начинают ими пользоваться."Вы и те люди, которых вы вокруг себя собрали, вовремя увидели и вовремя видите основные перспективные направления, причем ключевые, сквозные, вовремя их подхватываете и вкладываете необходимые ресурсы. Поэтому нам в достаточно сложные времена, – не будем сейчас перечислять всех причин и всего, что сопровождало нас в предыдущие годы, – в том числе с помощью Сбера, даже если это напрямую не входило в круг ваших обязанностей, все-таки удалось с помощью Сбера выходить на такие позиции, которые позволили нам не только не отставать от конкурентов, но и двигаться вперед, порой даже с опережением", - отреагировал Путин.Президент поблагодарил Грефа за эту работу.

https://ria.ru/20250623/rossija-2024724593.html

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россия, технологии, герман греф, владимир путин, сбер, сбербанк россии