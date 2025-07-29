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Путин рассказал об успехах России в развитии технологий ИИ - РИА Новости, 29.07.2025
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13:57 29.07.2025 (обновлено: 14:08 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/tekhnologii-2032122223.html
Путин рассказал об успехах России в развитии технологий ИИ
Путин рассказал об успехах России в развитии технологий ИИ - РИА Новости, 29.07.2025
Путин рассказал об успехах России в развитии технологий ИИ
России в развитии технологий искусственного интеллекта удалось не отстать от конкурентов и двигаться вперед с опережением, в том числе благодаря усилиям команды РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:57:00+03:00
2025-07-29T14:08:00+03:00
россия
технологии
герман греф
владимир путин
сбер
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. России в развитии технологий искусственного интеллекта удалось не отстать от конкурентов и двигаться вперед с опережением, в том числе благодаря усилиям команды Сбера, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.Президент во вторник провел встречу с Грефом в Кремле. Глава банка отметил, что гонка искусственного интеллекта продолжается - каждые несколько месяцев появляются новые модели ИИ. Сбер сейчас может представить свои модели, которые вполне конкурентоспособны, добавил он, и многие клиенты банка начинают ими пользоваться."Вы и те люди, которых вы вокруг себя собрали, вовремя увидели и вовремя видите основные перспективные направления, причем ключевые, сквозные, вовремя их подхватываете и вкладываете необходимые ресурсы. Поэтому нам в достаточно сложные времена, – не будем сейчас перечислять всех причин и всего, что сопровождало нас в предыдущие годы, – в том числе с помощью Сбера, даже если это напрямую не входило в круг ваших обязанностей, все-таки удалось с помощью Сбера выходить на такие позиции, которые позволили нам не только не отставать от конкурентов, но и двигаться вперед, порой даже с опережением", - отреагировал Путин.Президент поблагодарил Грефа за эту работу.
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россия, технологии, герман греф, владимир путин, сбер, сбербанк россии
Россия, Технологии, Герман Греф, Владимир Путин, Сбер, Сбербанк России
Путин рассказал об успехах России в развитии технологий ИИ

Путин: РФ в развитии технологий ИИ удалось не отстать от конкурентов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. России в развитии технологий искусственного интеллекта удалось не отстать от конкурентов и двигаться вперед с опережением, в том числе благодаря усилиям команды Сбера, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.
Президент во вторник провел встречу с Грефом в Кремле. Глава банка отметил, что гонка искусственного интеллекта продолжается - каждые несколько месяцев появляются новые модели ИИ. Сбер сейчас может представить свои модели, которые вполне конкурентоспособны, добавил он, и многие клиенты банка начинают ими пользоваться.
"Вы и те люди, которых вы вокруг себя собрали, вовремя увидели и вовремя видите основные перспективные направления, причем ключевые, сквозные, вовремя их подхватываете и вкладываете необходимые ресурсы. Поэтому нам в достаточно сложные времена, – не будем сейчас перечислять всех причин и всего, что сопровождало нас в предыдущие годы, – в том числе с помощью Сбера, даже если это напрямую не входило в круг ваших обязанностей, все-таки удалось с помощью Сбера выходить на такие позиции, которые позволили нам не только не отставать от конкурентов, но и двигаться вперед, порой даже с опережением", - отреагировал Путин.
Президент поблагодарил Грефа за эту работу.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В России разработали технологию маркировки контента, созданного ИИ
23 июня, 02:35
 
РоссияТехнологииГерман ГрефВладимир ПутинСберСбербанк России
 
 
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